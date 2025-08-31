MU đón hung tin: Cunha - Mount chấn thương, nguy cơ lỡ gặp Chelsea và Man City

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chiến thắng đầu tiên của MU ở mùa giải 2025/26 phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ, trong đó có cả chấn thương của các ngôi sao như Matheus Cunha hay Mason Mount.

🔥 Matheus Cunha nguy cơ chấn thương nặng

MU có được 3 điểm quý giá trước Burnley với chiến thắng nghẹt thở 3-2 ở vòng 3 Premier League, nhưng niềm vui của "Quỷ đỏ" không trọn vẹn. Tân binh Matheus Cunha đã dính chấn thương và buộc phải rời sân ngay phút 30, sau nỗ lực lùi về truy cản một pha lên bóng của đối phương.

Cunha có vẻ chấn thương nặng

Cunha có vẻ chấn thương nặng

Tiền đạo người Brazil lập tức ra dấu xin thay người trước khi gục xuống sân, khiến người hâm mộ MU lo ngại đây là một chấn thương nặng. Theo Goal, bản hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng gặp vấn đề về cơ và gần như chắc chắn sẽ vắng mặt trong hai trận vòng loại World Cup 2026 của Brazil gặp Chile và Bolivia đầu tháng 9.

Cunha sẽ được đội ngũ y tế của MU kiểm tra chi tiết trong ngày mai để xác định mức độ tổn thương. Tuy nhiên, những tín hiệu ban đầu không mấy khả quan, nguy cơ bỏ lỡ hai trận đại chiến với Man City và Chelsea sau kỳ nghỉ quốc tế là rất lớn.

🎯 Mount cũng nối gót vào bệnh xá

Mason Mount cũng chỉ chơi được đến hết hiệp 1, trước khi nhường chỗ cho Kobbie Mainoo trong hiệp 2. Sau trận, HLV Amorim tiết lộ: "Mason Mount đã phải thi đấu 30 phút trong tình trạng chấn thương, tôi thực sự lo lắng về điều đó".

Mount cũng không khá hơn là bao

Mount cũng không khá hơn là bao

Hiện tại, tình hình của Mason Mount có vẻ khả quan hơn so với Matheus Cunha. Việc Mount rời sân sau hiệp 1 có thể xem là biện pháp phòng ngừa tình huống xấu hơn xảy ra. Tuy nhiên, với tình trạng chấn thương liên miên kể từ khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford, Mount vẫn khiến người hâm mộ lo lắng.

🥵 Vấn đề lớn với HLV Amorim

Gia nhập MU từ Wolves ở kỳ chuyển nhượng hè, Matheus Cunha chưa ghi bàn hay kiến tạo. Dù vậy, ngôi sao người Brazil được đánh giá là nhân tố sáng nhất trên hàng công "Quỷ đỏ" từ đầu mùa và nhanh chóng tạo sự phấn khích cho người hâm mộ. Trận gặp Burnley, HLV Ruben Amorim bố trí Cunha đá cao nhất, được hỗ trợ bởi Bryan Mbeumo và Mason Mount.

Điều gây khó hiểu là Amorim vẫn kiên quyết để Benjamin Sesko – bản hợp đồng 74 triệu bảng – ngồi dự bị suốt ba vòng liên tiếp. Tiền đạo người Slovenia chỉ được tung vào sân ở phút 72, thay Casemiro khi tỉ số đang là 2-2. Trước hàng thủ dày đặc của Burnley, Sesko không để lại nhiều dấu ấn.

MU cuối cùng vẫn giành chiến thắng nhờ cú sút phạt đền lạnh lùng của Bruno Fernandes ở phút bù giờ thứ 7, nhưng cái giá phải trả với chấn thương của Mount và Cunha có thể khiến đội bóng phải đau đầu trong chặng đường sắp tới.

