Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU nhảy vọt 7 bậc, vượt mặt Man City

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Chelsea
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Với chiến thắng nghẹt thở trước Burnley, MU có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

   

Buổi tối thứ 7 (30/7), sân cỏ Ngoại hạng Anh 2025/26 cực kỳ sôi động với 5 trận đấu thuộc vòng 3. Chelsea là đội ra sân sớm nhất và họ giành chiến thắng 2-0 trước Fulham. Tuy nhiên, đội bóng này nhận về thiệt hại lớn khi Liam Delap phải nghỉ dài hạn vì chấn thương. Với 3 điểm có được, Chelsea vươn lên dẫn đầu khi có được 7 điểm. 

Chelsea thắng nhưng Delap phải nghỉ dài hạn

Chelsea thắng nhưng Delap phải nghỉ dài hạn

Tưởng như đoàn quân của Maresca chỉ giữ được vị trí này vài giờ bởi Tottenham, đội đang toàn thắng 2 trận trước đó, tiếp đón Bournemouth trên sân nhà. Tuy nhiên, thầy trò Thomas Frank đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi để thua 0-1. Tottenham không sút nổi quả bóng nào trong hiệp một và phải cậy nhờ tài năng của thủ thành Vicario rất nhiều. 

Gây bất ngờ nhất là Everton và Sunderland. Thầy trò HLV David Moyes đã chơi cực hay dù phải làm khách của Wolves. Đội bóng vùng Merseyside giành trọn 3 điểm sau khi làm tung lưới đối thủ 3 lần và vươn lên thứ 5 bảng xếp hạng với thành tích 2 thắng 1 thua.

Ngay phía sau họ là Sunderland, tân binh của Ngoại hạng Anh. "Mèo đen" vừa có màn lội ngược dòng tuyệt vời trước Brentford để giành vị thứ 6 trên bảng xếp hạng. 

Fernandes giúp MU có chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh

Fernandes giúp MU có chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh

Trong khi đó, Man United trải qua trận cầu nghẹt thở với Burnley. "Quỷ đỏ" vẫn chưa có gì thay đổi khi dứt điểm tệ và phòng ngự kém. Tuy nhiên, Bruno Fernandes đã vượt qua được áp lực khi thực hiện thành công quả sút phạt đền ở cuối hiệp hai để ấn định tỉ số 3-2 cho Man United. 

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Amorim nhảy vọt trên bảng xếp hạng khi có điểm 4 điểm/3 trận. Hiện tại, họ đang chiếm vị trí thứ 9 và đẩy Man City xuống vị trí thứ 10. Hai đội bằng điểm nhau nhưng MU có chỉ số phụ tốt hơn. 

Kết quả bóng đá MU - Burnley: Rượt đuổi 5 bàn, penalty định đoạt phút 90+7 (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá MU - Burnley: Rượt đuổi 5 bàn, penalty định đoạt phút 90+7 (Ngoại hạng Anh)

MU đang chịu sức ép lớn với những kết quả bết bát thời gian qua. Cũng bởi thế, "Quỷ đỏ" chơi đầy nỗ lực trong cuộc tiếp đón Burnley trên sân nhà.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/08/2025 00:37 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN