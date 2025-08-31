Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU nhảy vọt 7 bậc, vượt mặt Man City

Buổi tối thứ 7 (30/7), sân cỏ Ngoại hạng Anh 2025/26 cực kỳ sôi động với 5 trận đấu thuộc vòng 3. Chelsea là đội ra sân sớm nhất và họ giành chiến thắng 2-0 trước Fulham. Tuy nhiên, đội bóng này nhận về thiệt hại lớn khi Liam Delap phải nghỉ dài hạn vì chấn thương. Với 3 điểm có được, Chelsea vươn lên dẫn đầu khi có được 7 điểm.

Chelsea thắng nhưng Delap phải nghỉ dài hạn

Tưởng như đoàn quân của Maresca chỉ giữ được vị trí này vài giờ bởi Tottenham, đội đang toàn thắng 2 trận trước đó, tiếp đón Bournemouth trên sân nhà. Tuy nhiên, thầy trò Thomas Frank đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi để thua 0-1. Tottenham không sút nổi quả bóng nào trong hiệp một và phải cậy nhờ tài năng của thủ thành Vicario rất nhiều.

Gây bất ngờ nhất là Everton và Sunderland. Thầy trò HLV David Moyes đã chơi cực hay dù phải làm khách của Wolves. Đội bóng vùng Merseyside giành trọn 3 điểm sau khi làm tung lưới đối thủ 3 lần và vươn lên thứ 5 bảng xếp hạng với thành tích 2 thắng 1 thua.

Ngay phía sau họ là Sunderland, tân binh của Ngoại hạng Anh. "Mèo đen" vừa có màn lội ngược dòng tuyệt vời trước Brentford để giành vị thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Fernandes giúp MU có chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh

Trong khi đó, Man United trải qua trận cầu nghẹt thở với Burnley. "Quỷ đỏ" vẫn chưa có gì thay đổi khi dứt điểm tệ và phòng ngự kém. Tuy nhiên, Bruno Fernandes đã vượt qua được áp lực khi thực hiện thành công quả sút phạt đền ở cuối hiệp hai để ấn định tỉ số 3-2 cho Man United.

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Amorim nhảy vọt trên bảng xếp hạng khi có điểm 4 điểm/3 trận. Hiện tại, họ đang chiếm vị trí thứ 9 và đẩy Man City xuống vị trí thứ 10. Hai đội bằng điểm nhau nhưng MU có chỉ số phụ tốt hơn.