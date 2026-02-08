Arsenal đạt "hỏa lực" tối đa: Đây là lúc bứt tốc định đoạt cuộc đua vô địch

Thắng đậm nhưng không dễ

3-0 là một tỷ số đậm, nhưng đúng là không phải tỷ số đậm nào cũng phản ánh đúng thực tế trận đấu. Sunderland đã chơi khá khó chịu, họ khiến Arsenal tạo khá ít cơ hội, nhưng Arsenal rốt cuộc đã chứng tỏ sự vượt trội về mặt trình độ.

Saliba chật vật kèm Brobbey

Sunderland có đấu pháp khá tốt cho trận này, họ dùng khả năng không chiến của các trung vệ để quấy nhiễu David Raya trong các pha bóng chết, và dùng sức khỏe của Brian Brobbey để che bóng trước sự can thiệp của cặp Saliba – Gabriel. Chưa có một trung phong cắm nào ngoài Brobbey mùa này gây được nhiều khó khăn cho Arsenal, và Raya đã suýt để lọt lưới đầu trận vì một pha bắt bóng bổng hỏng.

Còn khi phòng ngự, Sunderland che chắn mọi góc sút bằng quân số đông, ép Arsenal đưa bóng ra biên tạt vào để các trung vệ cao to ở trong đánh đầu phá ra. Khi Arsenal có phạt góc, các hậu vệ của Sunderland cũng tranh chấp rất tốt trên không và Roefs luôn sẵn sàng đẩy bóng ra an toàn thay vì cố bắt dính trong lúc bị ghì kín bởi những cầu thủ Arsenal xung quanh.

Ngay cả sau khi bị dẫn bàn, Sunderland vẫn chơi không tệ và khoảng 10 phút đầu hiệp 2 họ đã không ít lần đưa được bóng vào vòng cấm Arsenal. Có 1-2 tình huống mà họ thậm chí sẽ có thời cơ dứt điểm mười mươi, nếu không vì cầu thủ Arsenal can thiệp kịp thời.

"Vũ khí thứ 2"

Nhưng Arsenal có Declan Rice và Martin Zubimendi, không quá lời khi một số thời điểm ở mùa này 2 tiền vệ trung tâm của Arsenal đã nắm tới 50% khả năng định đoạt trận đấu của đội. Họ đá hay thì thắng (và họ thường xuyên đá hay), nhưng họ đá dở thì thua (như trước MU).

Các quả sút xa, đòn thứ 2 Arsenal dựa vào để phá thế bế tắc sau phạt góc

Rice đáng lẽ đã mở tỷ số cho Arsenal ở phút 30 với một cú sút xa nhưng anh đưa bóng đi chệch cột dọc. Đáng nói là sau đó 12 phút, Arsenal tổ chức một tình huống gần như y hệt và lần này Martin Zubimendi đã ghi bàn, một cú sút xa nhắm ngay vào góc gần. Hai cú sút xa đều rất căng và khó cản nhưng được đá theo 2 cách khác nhau.

Không chỉ phạt góc, Arsenal cũng trông cậy vào các cú sút xa để phá thế bế tắc, và đây không phải trận duy nhất từ đầu mùa Arsenal trông cậy vào các tiền vệ sút xa để tạo ra đột biến. Đây đã là bàn thứ 2 từ sút xa của Zubimendi mùa này, Rice và Odegaard cũng đã ghi 1 bàn từ xa, chưa kể những Eze hay Mikel Merino cũng biết dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa.

Khả năng lập công từ cự ly 18-25m của các tiền vệ Arsenal khiến họ đang ngày một có vai trò tạo bước ngoặt trận đấu hơn các tiền đạo. Không còn chỉ là trách nhiệm đánh chặn ở tuyến giữa, phát triển bóng và cung cấp bóng cho hàng công, giờ trung tuyến Arsenal còn gánh luôn việc ghi bàn khi cần.

Sức mạnh của sự kết hợp

Mặc dù Arsenal dẫn bàn, Sunderland ở đầu hiệp 2 đã có dấu hiệu vùng lên khiến Arteta không thể để yên. Madueke lẫn Jesus đều bị thay ra, trong khi chỉ Trossard được giữ lại vì có công trong pha kiến tạo bàn mở tỷ số. Kai Havertz lúc này được đẩy từ tiền vệ lên tiền đạo, nhưng Arteta vẫn tung vào Gyokeres và kèm thêm Martinelli ở ngoài cánh.

Gyokeres đã đạt phong độ cao từ đầu năm, sự ăn ý giữa anh với Trossard & Havertz ngày càng được phát triển

Bộ ba Gyokeres - Havertz - Martinelli quyết định trận đấu cho Arsenal, sự kết hợp này mang lại cho "Pháo thủ" hai thứ họ cần trên mặt trận tấn công. Trong khi với Martinelli là khả năng mở tốc xuống phản công, Havertz đưa đến cho Arsenal khả năng lách xuống hai hành lang trước khi phối hợp vào trong, và Havertz cũng cần Trossard trên sân để Trossard có thể thả bóng vào hai hành lang một cách chính xác.

Đó là cách bàn thứ 2 của Arsenal được ghi, Trossard cắt đường chuyền và Havertz nhanh chóng chạy vào nách trái để đón bóng rồi nhả ra cho Gyokeres sút. Sự kết hợp với Trossard, cùng sự trở lại của Havertz gần đây, cũng một cách âm thầm làm hồi sinh phong độ của Gyokeres khi anh đã có 6 bàn & 2 kiến tạo từ đầu năm 2026.

Cả Trossard lẫn Havertz đều là những cầu thủ hoạt động rất tốt ở 2 nách, họ không phải kiểu tiền đạo cánh cắt vào rồi dứt điểm như Saka hay Madueke. Điều này khiến cự ly phối hợp giữa họ với Gyokeres đủ ngắn để đối thủ khó vào vị trí kịp để cắt bóng, giúp Gyokeres có cơ hội sút nhiều hơn.

Bứt tốc

Arsenal đã có vài va vấp xảy ra trong tháng 12 và tháng 1 vừa qua, nhưng sau 4 trận thắng liên tiếp họ đang trở lại thanh thế của đội mạnh nhất ở nhiều mặt trận. Vé chung kết League Cup đã về tay, ngôi đầu vòng bảng Cúp C1 cũng đã đạt được, và giờ là cách biệt 9 điểm hơn Man City trước khi "The Citizens" gặp Liverpool tối ay (23h30, 8/2).

Mọi thứ đang trở nên quá thuận lợi cho HLV Arteta

Có lẽ yếu tố quan trọng nhất là Arsenal đang đá với đội hình mạnh nhất. Họ giữ sạch lưới ở 4/5 vòng gần nhất với bộ tứ Timber - Gabriel - Saliba - Calafiori, cũng chính là bộ tứ phòng ngự đã khởi đầu mùa giải với phong độ cao. Họ cũng đã có cả Jesus và Havertz lành lặn trở lại trên hàng công, phong độ gần đây của Gyokeres đang ở mức cao, khiến những Saka, Eze hay Madueke có đá mờ nhạt cũng không phải vấn đề lớn.

Chỉ có chấn thương nặng của Mikel Merino tạo ra cảm giác không an tâm, mùa giải của Arsenal sẽ gặp thêm phiền toái nếu cặp tiền vệ trung tâm Rice - Zubimendi có 1 người vắng mặt. Không chỉ đảm nhiệm tuyến giữa mà như vừa đề cập ở trên, họ còn sở hữu "vũ khí" phá thế bế tắc tốt thứ 2 cho Arsenal sau các quả phạt góc..

Việc các tuyến gần như đầy đủ về mặt quân số khiến Arsenal có thể còn kéo dài mạch thắng hiện tại thêm lâu hơn nữa. Thậm chí với việc Man City thiếu ổn định và Pep Guardiola có thể sắp từ chức sau mùa giải này, từ giờ cho tới đầu tháng 3 chúng ta có thể tin vào khả năng Arsenal sẽ nới rộng cách biệt cuộc đua vô địch Premier League hơn nữa.