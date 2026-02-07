Trực tiếp bóng đá Newcastle - Brentford: Sai lầm phòng ngự, Brentford lại vượt lên (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

PENALTY CHO NEWCASTLE!!

Brentford dâng lên quá cao trong một pha bóng chết và Osula đã đoạt bóng phản công. Anh dịch vào giữa nhưng do dự không chọc khe chéo sang phải cho Guimaraes mà đẩy sang trái cho Elanga căng ngang, nhưng cả Osula và Guimaraes đều không đệm được bóng trước cầu môn. Nhưng trọng tài được tổ VAR gọi ra xem màn hình, và Guimaraes được xác định đã bị đẩy từ phía sau bởi Kayode!!