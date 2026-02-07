Trực tiếp bóng đá Newcastle - Brentford: Sai lầm phòng ngự, Brentford lại vượt lên (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
(Vòng 25 Ngoại hạng Anh) Sai lầm trong vị trí phòng ngự của hàng thủ Newcastle khiến Brentford lại dẫn bàn.
Premier League | 0h30, 8/2 | St James' Park
Điểm
Pope 6.2
Trippier 6.3
Thiaw 6.7
Botman 7.8
Hall 7.1
Guimaraes 7.8
Tonali 6.6
Willock 6.5
Murphy 6.2
Barnes 6.5
Wissa 6.0
Điểm
Kelleher 6.4
Kayode 6.0
Ajer 6.5
Van den Berg 6.5
Henry 5.9
Henderson 6.7
Janelt 8.9
Ouattara 7.8
Jensen 6.8
Lewis Potter 5.9
Thiago 6.7
Thay người
Woltemade 7.0
Elanga 6.8
Osula 6.5
Ramsey 6.7
Dan Burn 7.0
Thay người
Yarmolyuk 6.7
Donovan 6.4
Damsgaard 6.6
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
HIỆP 1 BẮT ĐẦU
Newcastle giao bóng.
3’
BARNES CỨA LÒNG CHỆCH CỘT!
Barnes từ cánh trái cắt vào và tung cú đá xoáy vào góc xa đi chệch cột dọc!
4’
KHÔNG PENALTY
Các cầu thủ Brentford đòi 11m vì cho rằng Trippier đã kéo áo Lewis-Potter từ phía sau, nhưng trọng tài không cắt còi.
10’
NEWCASTLE ĐÁ PHẠT
Newcastle hưởng quả đá phạt bên tay trái vòng cấm với cự ly khoảng 20m. Tonali sút qua hàng rào nhưng bóng đi quá cao.
15’
BARNES GIẬT GÓT CHỆCH CỘT DỌC!!
Kelleher đấm ra quả phạt góc bên cánh trái của Newcastle. Murphy sút bồi và Barnes khi thấy bóng đến gần đã tiện chân tung cú giật gót nối, nhưng bóng đi chệch cột!!
16’
JENSEN SÚT XA
Murphy chuyền hỏng ngay bên phần sân Newcastle và Brentford có cơ hội ngay, nhưng cú sút xa của Jensen đi thẳng về phía Nick Pope.
20’
CƠ HỘI CHO BRENTFORD!
Kayode xuống biên phải rất dũng mãnh trước khi căng vào. Lewis-Potter là người gần bóng nhất ở sát khu vực 5m50 nhưng anh đệm hụt dù rướn hết cỡ!
24’
VÀO!!! NEWCASTLE 1-0 BRENTFORD!!
BOTMAN!! Quả phạt góc bên cánh trái của Guimaraes đưa bóng về phía cột xa, và Botman thắng thế trước Rico Henry để đánh đầu ngược!!
26’
NGUY HIỂM!!
Ouattara lọt xuống cánh phải và anh đã căng vào cho 2 đồng đội phía trong. Bóng chạm Hall đổi hướng về phía cầu môn Newcastle và Pope đã phải bay người đấm bóng!
28’
WISSA HỤT BÀN THẮNG!!
Barnes đột phá cực kỳ ấn tượng xuyên qua 2 cầu thủ Brentford bên cánh trái, quả căng ngang sát cầu môn của anh tạo ra hỗn loạn và Wissa đã tranh thủ dứt điểm, nhưng bóng đập trúng đầu gối của Janelt đứng trên vạch vôi!!!
37’
VÀO!!! NEWCASTLE 1-1 BRENTFORD!!!
JANELT!! Ouattara ở giữa sân đón bóng và đột phá xuống cánh trái trước khi thực hiện quả tạt xoáy vào. Bóng vượt tầm của Thiaw trước khi đến chỗ Janelt, người bật rất cao đánh bại Botman và tung cú đánh đầu đập đất đi chéo góc!!
43’
PENALTY CHO NEWCASTLE!!
Brentford mất bóng nhưng quả căng ngang của Tonali bị cắt và đến lượt Brentford phản công. Igor Thiago làm tường cho Kayode thực hiện đường chuyền đưa Ouattara băng xuống, Ouattara bình tĩnh quặt bóng loại bỏ Trippier và chuyền ra cho Jensen, người sút trúng tay Murphy trong vòng cấm!!
45+2’
VÀO!!! NEWCASTLE 1-2 BRENTFORD!!
Igor Thiago đánh lừa Nick Pope với cú sút chìm vào góc trái!!
HIỆP 1 KẾT THÚC
Brentford tạm dẫn Newcastle 2-1.
46’
HIỆP 2 BẮT ĐẦU
Brentford giao bóng.
Newcastle thay người. Murphy và Willock nhường chỗ cho Woltemade & Elanga.
51’
KHÔNG PENALTY
Wissa giữ bóng tốt ở giữa sân và mở bóng sang cho Trippier bên cánh phải. Quả tạt của Trippier có vẻ đã chạm tay của Rico Henry, nhưng trọng tài không cho 11m sau khi lắng nghe tổ VAR.
54’
CƠ HỘI CỦA BARNES!
Tonali thoát pressing và mở bóng sang cánh phải, Elanga có pha nhả bóng cho Trippier tạt sớm vào vòng cấm Brentford. Barnes đã không bị kèm ở cột xa nhưng anh đánh đầu chệch khung thành!
62’
BRENTFORD PHẢN CÔNG
Rico Henry mở tốc xuống cánh trái để Brentford phản công nhanh. Anh chuyền ngang vào trong cho Jensen nhưng cú đá của Jensen bị Thiaw chắn bóng.
67’
KELLEHER CẢN PHÁ THIAW!!
Thiaw dâng cao bất ngờ và dốc bóng tới gần vòng cấm Brentford trước khi tung cú sút xa, bóng đã xoáy về phía góc xa nhưng Kelleher bay người cản phá!!
74’
PENALTY CHO NEWCASTLE!!
Brentford dâng lên quá cao trong một pha bóng chết và Osula đã đoạt bóng phản công. Anh dịch vào giữa nhưng do dự không chọc khe chéo sang phải cho Guimaraes mà đẩy sang trái cho Elanga căng ngang, nhưng cả Osula và Guimaraes đều không đệm được bóng trước cầu môn. Nhưng trọng tài được tổ VAR gọi ra xem màn hình, và Guimaraes được xác định đã bị đẩy từ phía sau bởi Kayode!!
79’
VÀO!!! NEWCASTLE 2-2 BRENTFORD!!!
Guimaraes lừa Kelleher với cú sút chìm vào góc phải!!
81’
WOLTEMADE SÚT QUÁ CHẬM!
Hàng thủ Brentford để cho Woltemade đón bóng ở vị trí khá trống ngoài vòng cấm, anh đã đi bóng vào khu 16m50 nhưng lại xử lý hơi nhiều chạm và cú sút bị chắn được.
85’
VÀO!!! NEWCASTLE 2-3 BRENTFORD!!
OUATTARA!! Kelleher phất bóng dài từ sân nhà lên trên, Botman đánh đầu phá nhưng Jensen đón lấy bóng bật ra. Ouattara đã lẻn vào khoảng trống giữa Trippier và Thiaw để đón cú tâng bóng của Jensen, và anh tung cú vô-lê đi lọt qua khe chân Nick Pope!!
89’
DONOVAN DỨT ĐIỂM
Dự bị Donovan của Brentford có bóng bên cánh phải, cắt vào nhưng cú đặt lòng chân trái bị Pope chờ sẵn bắt gọn.
Hiệp 2 có 9 phút bù giờ.
90+2’
THIAW ĐỆM RA NGOÀI!!
Barnes bị phạm lỗi bên cánh phải nhưng đứng ngay dậy, đá phạt nhanh với cú chọc khe xuống cho Elanga căng ngang. Thiaw đã có mặt gần khu 5m50 nhưng anh vẫn bị kèm và cú đệm đi ra ngoài!!
90+9’
OUATTARA SÚT VỌT XÀ!
Brentford tranh bóng 2 thành công ở giữa sân và phản công. Ouattara đón bóng bên cánh phải, quặt qua Dan Burn nhưng sau đó sút vọt xà ngang!!
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC
Brentford đánh bại Newcastle 3-2.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đội khách đang có phong độ rất cao
Brentford đang có được phong độ khá ấn tượng khi thắng 6/9 trận gần nhất. Nếu chỉ tính thành tích trong 8 vòng đấu gần đây, chỉ có duy nhất đội đầu bảng Arsenal thu được số điểm nhiều hơn Brentford (17 so với 16). Trong giai đoạn này, đội bóng của HLV Keith Andrews "vô đối" ở khả năng phòng ngự khi chỉ phải nhận có 7 bàn thua.
Phong độ của chủ nhà trái ngược
Trái ngược hoàn toàn là phong độ của Newcastle khi họ chỉ thắng 1/7 lần ra sân gần nhất. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, đoàn quân của Eddie Howie chỉ có được 1 điểm trong 3 vòng gần đây. Hiện tại Newcastle đã tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.
