Dự đoán tỷ số Cúp C1: Bayern giải mã vua ngược dòng Real, Arsenal giải tỏa cơn bĩ cực

Bayern Munich - Real Madrid, 2h, 16/4, tứ kết lượt về Cúp C1

Đội bóng của HLV Vincent Kompany bước vào trận tứ kết lượt về Cúp C1 với lợi thế khi thắng 2-1 ở trận lượt đi ngay ở Bernabeu. Các bàn thắng của Luis Diaz và Harry Kane đã giúp Bayern Munich chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trước “gã khổng lồ” Tây Ban Nha.

"Hùm xám" xứ Bavaria có thể yên tâm khi họ đã vượt qua 29/30 cặp đấu có 2 lượt ở Cúp châu Âu sau khi thắng lượt đi trên sân khách, trong đó có 12/13 lần thắng lượt đi với cách biệt 1 bàn. Ngoại lệ duy nhất xảy ra ở mùa 2010/11, khi Inter Milan lội ngược dòng từ thế thua 0-1 ở lượt đi để thắng 3-2 ở lượt về và đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Sau chiến thắng tại thánh địa Bernabeu, Bayern Munich tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng màn hủy diệt 5-0 trước St Pauli trên sân khách tại Bundesliga. Họ đã nới rộng khoảng cách lên 12 điểm với Dortmund, qua đó có thể lên ngôi vương sớm nhất vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, ưu tiên hiện tại của Bayern vẫn là Cúp C1, nơi họ hướng tới việc trở lại bán kết lần đầu tiên kể từ khi lên ngôi lần thứ 6 vào mùa 2019/20. Nhiệm vụ này sẽ không dễ dàng trước Real Madrid, khi vốn dĩ "Los Blancos" vốn là vua ngược dòng ở sân chơi này.

Real Madrid mơ ngược dòng Bayern Munich

Dù vậy, Allianz Arena đã trở thành pháo đài bất khả xâm phạm của Bayern Munich. Họ thắng cả 5 trận sân nhà ở Cúp C1 mùa này. Chưa hết, đoàn quân HLV Kompany ghi trung bình 3,2 bàn/trận.

Real Madrid đang đối mặt với viễn cảnh ảm đạm là mùa giải thứ hai liên tiếp không có danh hiệu lớn, khi phong độ của họ bắt đầu sa sút ở thời điểm quyết định. Thất bại ở tứ kết lượt đi Cúp C1 trước Bayern nằm kẹp giữa 2 kết quả không tốt tại La Liga trước Mallorca và Girona.

Cuộc sống sau thời Xabi Alonso không hề suôn sẻ với HLV Alvaro Arbeloa. Thành tích ấn tượng nhất của ông chỉ là việc ngược dòng Man City ở Cúp C1.

Đội bóng có 15 lần vô địch Cúp C1 này chỉ thắng đúng 1 trong 7 cặp đấu ở Cúp C1 sau khi thua lượt đi trên sân nhà. Tuy nhiên, Real Madrid đã thắng toàn bộ 7 trận tứ kết gần nhất trước các đối thủ đến từ Đức.

Real Madrid đã nhiều lần làm nên kỳ tích trên đấu trường Cúp châu Âu. Nhưng lần này "Los Blancos" có thể gặp khó khăn. Thành tích sân nhà ấn tượng của “Hùm xám” xứ Bavaria cùng hàng công đang đạt phong độ sẽ khiến phép màu bị dập tắt.

Dự đoán tỷ số: Bayern Munich 2-2 Real Madrid Đội hình dự kiến: Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Bellingham; Guler; Mbappe, Vinicius

Arsenal - Sporting Lisbon, 2h, 16/4, tứ kết lượt về Cúp C1

Đội bóng của Mikel Arteta đã muộn màng giành chiến thắng 1-0 trên sân của Sporting Lisbon ở trận lượt đi. Dẫu vậy, những vấn đề không hề nhỏ vẫn đang đeo bám "Pháo thủ".

Họ phải dành sức cho Ngoại hạng Anh, khi gần đây thua Bournemouth 1-2, khiến khoảng cách với Man City bị rút ngắn xuống 6 điểm. Hiện Man City đá ít hơn Arsenal 1 trận, trong khi vào cuối tuần này, đôi bên gặp nhau ở Etihad.

Chỉ trong 4 trận gần nhất, Arsenal đã nhận số trận thua bằng với 49 trận đầu mùa (3 trận), khiến căn bệnh sụp đổ quen thuộc của "Pháo thủ" lại có dấu hiệu tái phát. Dù vậy, tấm vé tiến vào bán kết Cúp C1, dù có khó nhọc đến đâu sẽ trở thành lợi ích tâm lý to lớn trước trận đấu then chốt với Man City.

Arsenal sẽ lại khiến Sporting Lisbon ôm hận tiếp?

Nếu tránh được thất bại trước Sporting Lisbon vào giữa tuần này, Arsenal sẽ có lần đầu tiên lọt vào bán kết Cúp C1 2 mùa liên tiếp. “Pháo thủ” đã thắng 17/18 cặp đấu ở vòng knock-out sau khi thắng trận lượt đi trên sân khách.

Arsenal cũng đang có chuỗi 8 trận bất bại trên sân nhà trước các đội Bồ Đào Nha tại châu Âu (thắng 6, hòa 2, không tính luân lưu).

Trong khi đó, Sporting Lisbon chưa bao giờ thắng ở vòng knock-out Cúp C1 sau khi thua lượt đi với cách biệt 1 bàn trên sân nhà. Họ sẽ quyết tâm thay đổi tình hình, bởi ở lượt đi đội bóng này gây ra nhiều khó khăn cho thủ môn Raya.

Arsenal hiện tỏ ra thiếu sáng tạo và chắc chắn nơi hàng thủ. Tuy nhiên, khi Sporting Lisbon phải dồn lên tìm bàn thắng, khoảng trống sẽ xuất hiện để đoàn quân HLV Arteta khai thác. Có thể chỉ cần một bàn thắng “xấu xí” cũng đủ để "Pháo thủ" giành vé vào bán kết.