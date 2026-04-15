Có một thời điểm rất gần đây, Real Madrid trông như đã “tìm lại chính mình”. Sau thảm họa trước Getafe hôm 2/3, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bước vào chuỗi bốn trận liên tiếp gồm hai lần chạm trán Manchester City, cùng Elche và Atletico Madrid với phong độ bùng nổ.

14 bàn thắng, chỉ 5 lần thủng lưới. Những cú dứt điểm liên tục, khả năng chuyển hóa cơ hội hiệu quả, hàng thủ gắn kết và trên hết là tinh thần chiến đấu - thứ mà người Madrid gọi là “guerra” - đã trở lại.

Niềm tin lan rộng từ khán đài Santiago Bernabeu tới từng cổ động viên. Ngay cả khi bị Atletico dẫn trước trong trận derby, cảm giác hoảng loạn đã được thay bằng sự bình thản: Real Madrid sẽ lội ngược dòng. Và họ đã làm được.

Nhưng bóng đá không vận hành theo đường thẳng.

Chỉ trong vài ngày, Real Madrid gục ngã trước Mallorca, thua Bayern Munich ngay tại Bernabeu, rồi tiếp tục sảy chân trước Girona. Từ đỉnh cao của niềm tin, một lần nữa họ rơi vào vòng xoáy nghi ngờ.