Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
(2h, 16/4, tứ kết lượt về) Sau tất cả, tinh hoa của Real Madrid mùa này dường như hội tụ vào một đêm duy nhất tại Munich. Những tín hiệu hồi sinh từng khiến người Madrid mơ mộng đã nhanh chóng bị thực tế dội gáo nước lạnh. Bayern Munich, cỗ máy tấn công đáng sợ nhất châu Âu thời điểm hiện tại, đang chờ sẵn. Nhưng nếu lịch sử Champions League đã dạy điều gì, thì đó là: Real Madrid "không bao giờ chết" khi vẫn còn hy vọng.
Có một thời điểm rất gần đây, Real Madrid trông như đã “tìm lại chính mình”. Sau thảm họa trước Getafe hôm 2/3, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bước vào chuỗi bốn trận liên tiếp gồm hai lần chạm trán Manchester City, cùng Elche và Atletico Madrid với phong độ bùng nổ.
14 bàn thắng, chỉ 5 lần thủng lưới. Những cú dứt điểm liên tục, khả năng chuyển hóa cơ hội hiệu quả, hàng thủ gắn kết và trên hết là tinh thần chiến đấu - thứ mà người Madrid gọi là “guerra” - đã trở lại.
Niềm tin lan rộng từ khán đài Santiago Bernabeu tới từng cổ động viên. Ngay cả khi bị Atletico dẫn trước trong trận derby, cảm giác hoảng loạn đã được thay bằng sự bình thản: Real Madrid sẽ lội ngược dòng. Và họ đã làm được.
Nhưng bóng đá không vận hành theo đường thẳng.
Chỉ trong vài ngày, Real Madrid gục ngã trước Mallorca, thua Bayern Munich ngay tại Bernabeu, rồi tiếp tục sảy chân trước Girona. Từ đỉnh cao của niềm tin, một lần nữa họ rơi vào vòng xoáy nghi ngờ.
Điều đáng nói là thành công của Real Madrid không chỉ đến từ những ngôi sao. Dĩ nhiên, Vinicius Junior và Federico Valverde đã nâng trần sức mạnh đội bóng lên nhiều cấp độ. Nhưng cốt lõi nằm ở cách toàn đội vận hành trong hệ thống của HLV Alvaro Arbeloa.
Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột như Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodrygo, Eder Militao hay Ferland Mendy vắng mặt, Real Madrid vẫn không chệch nhịp. Những cái tên dự bị đã bước lên và chơi thứ bóng đá vượt ngoài kỳ vọng.
Fran Garcia vốn là lựa chọn thứ ba cho vị trí hậu vệ trái, trở thành một cơn lốc nơi hành lang. Anh pressing không biết mệt mỏi, phòng ngự chắc chắn, đồng thời liên tục tạo đột biến với những pha leo biên dọc đường biên ngang.
Ở tuyến trên, Brahim Diaz là hình mẫu của sự hy sinh. Không chỉ gây rối bằng kỹ thuật và khả năng rê bóng với trọng tâm thấp, anh còn hoạt động không bóng thông minh, mở ra không gian cho Vinicius và Valverde.
Trong khi đó, Dean Huijsen từng bị nghi ngờ về sự “lạnh lùng thái quá”, lại thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc. Trước sức ép nghẹt thở từ Atletico hay Man City, trung vệ trẻ này vẫn giữ được sự điềm tĩnh, triển khai bóng theo chiều dọc và không ngại va chạm.
Khi đó, Arbeloa đã xây dựng một Real Madrid linh hoạt: Có thể pressing tầm cao bóp nghẹt đối thủ như trước Atletico. Nhưng cũng có thể lùi sâu, nhường bóng và trừng phạt như trước Man City
Nhưng vấn đề là: họ vẫn chưa giải được bài toán phá vỡ khối phòng ngự thấp.
Nếu Mallorca và Girona chỉ đơn giản là những đối thủ phòng ngự khó chịu, thì Bayern Munich là một thử thách hoàn toàn khác.
Đội bóng nước Đức không chỉ mạnh, họ có thể là đội mạnh nhất thế giới hiện tại.
Hệ thống của HLV Kompany là sự pha trộn giữa cường độ, tốc độ và tính hỗn loạn. Bayern tấn công với số lượng lớn cầu thủ, liên tục hoán đổi vị trí và tạo ra vô số kịch bản mà hàng thủ đối phương phải giải mã trong tích tắc.
Không hiếm khi họ vận hành như một sơ đồ 2-2-6:
- Trung vệ dâng cao như tiền đạo
- Tiền vệ xâm nhập vòng cấm
- Cánh giãn biên tối đa
Mục tiêu không chỉ là ghi bàn, mà còn khiến đối thủ rơi vào trạng thái quá tải về nhận thức.
Dù chơi mạo hiểm, Bayern không hề mong manh. Khả năng counter-press (ngay lập tức gây áp lực lên đối thủ ngay sau khi mất bóng) và thu hồi đội hình của họ cực nhanh, khiến các pha phản công của đối thủ hiếm khi trở thành bàn thắng.
Họ vừa là đội ghi nhiều bàn nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, vừa sở hữu hàng thủ thuộc top 10 về chỉ số xGA (bàn thua kỳ vọng). Một nghịch lý hoàn hảo!
Sự trở lại của Kylian Mbappe đặt ra một câu hỏi lớn: liệu anh là lời giải hay là một phần của vấn đề?
Trong giai đoạn thăng hoa, Real Madrid phòng ngự tốt hơn khi không có Mbappe. Họ cũng không thiếu bàn thắng nhờ sự tự do của Valverde và chuyển động của Brahim Diaz cùng Vinicius.
Nhưng nói Mbappe là nguyên nhân cho những thất bại sẽ là đơn giản hóa vấn đề. Anh vẫn di chuyển thông minh, kéo giãn hàng thủ Bayern và tạo ra cơ hội. Vấn đề nằm ở hiệu suất.
Mbappe là cầu thủ của những khoảnh khắc. Và đây chính là lúc anh phải chứng minh điều đó. Nếu Real Madrid muốn lội ngược dòng, họ không cần một Mbappe ghi 1 bàn sau 5 cơ hội. Họ cần một sát thủ lạnh lùng, tận dụng gần như mọi cơ hội hiếm hoi mà Bayern cho phép.
Điều này cũng đúng với Vinicius và Bellingham. Ở đẳng cấp này, sai số gần như bằng không.
Tất cả giờ đây dồn vào 90 phút tại Munich (có thể còn hơn 90 phút).
La Liga gần như đã an bài. Nếu bị loại nốt khỏi đấu trường châu Âu, Real Madrid sẽ có mùa thứ hai liên tiếp thất bại ở mọi đấu trường lớn với những vấn đề chiến thuật quen thuộc.
Nhưng Champions League không phải là sân chơi của logic thuần túy.
Niềm tin vào Real Madrid không đến từ những con số, mà từ lịch sử. Từ những lần họ bị đánh giá thấp, bị áp đảo, nhưng vẫn bước tiếp.
Trước Manchester City, không nhiều người tin họ có thể đi xa. Nhưng họ đã làm được. Arbeloa thậm chí còn đánh bại Pep Guardiola và Diego Simeone chỉ trong vòng 16 ngày.
Và giờ là Kompany!
Trận lượt đi đã cho thấy cả hai mặt:
- Bayern vượt trội nhưng không thể kết liễu.
- Real Madrid bị áp đảo nhưng vẫn tạo ra cơ hội.
Khoảng cách chỉ là một bàn. Và ở Champions League, một bàn chưa bao giờ là an toàn.
Sự trở lại của những nhân tố như Militao hay Mendy có thể giúp Real Madrid cải thiện. Còn Bellingham, người thay đổi cục diện khi vào sân từ ghế dự bị, sẽ đóng vai trò then chốt.
Nhưng ngay cả khi mọi thứ được cải thiện, thử thách vẫn cực đại: ghi bàn vào lưới Bayern là khả thi, nhưng giữ sạch lưới gần như bất khả.
Real Madrid không thiếu cơ hội ở lượt đi. Nhưng họ đã phung phí.
Tại Munich, nếu những cơ hội đó xuất hiện lần nữa, không còn chỗ cho sự khoan nhượng. Mbappe và Vinicius phải bước vào “Terminator mode” – lạnh lùng, chính xác và tàn nhẫn.
Đây không chỉ là một trận đấu. Đây là bài kiểm tra cuối cùng cho dự án của Arbeloa. Là thước đo cho giá trị của Mbappe. Và là ranh giới giữa một mùa giải thất bại và một chương mới của huyền thoại Champions League.
Bởi với Real Madrid, điều phi lý nhất… đôi khi lại quen thuộc nhất. Hãy cùng chờ xem, cái gọi là "AND Champions League" có được đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phô diễn đêm nay hay không?!
-15/04/2026 07:50 AM (GMT+7)