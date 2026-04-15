2 anh hào vào bán kết Cúp C1: Atletico loại Barcelona, PSG nhấn chìm Liverpool

Atletico kiên cường loại Barcelona

Lamine Yamal và Ferran Torres giúp Barcelona vươn lên dẫn 2-0 chỉ sau 24 phút, nhưng bàn thắng của Ademola Lookman đã tái lập lợi thế cho Atletico Madrid trong cặp đấu nội bộ Tây Ban Nha đầy kịch tính. Trung vệ Eric Garcia của Barcelona bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối sau pha phạm lỗi với Alexander Sorloth khi tiền đạo người Na Uy băng xuống đối mặt, khiến hy vọng tìm bàn thắng thứ ba để kéo trận đấu vào hiệp phụ của Barcelona tan thành mây khói.

Yamal tỏ rõ sự thất vọng, trong khi các cầu thủ Atletico ăn mừng tấm vé vào bán kết Champions League

Thắng chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận, Atletico Madrid trở lại bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2017. Theo bốc thăm phân nhánh vòng knock-out, đoàn quân của Diego Simeone sẽ chạm trán Arsenal hoặc Sporting Lisbon ở bán kết.

“Chúng tôi rất hạnh phúc khi loại được một đội bóng mạnh như Barcelona. Chúng tôi đã có trận đấu tuyệt vời trên sân khách. Trận đấu hôm này thực sự khó khăn đối với chúng tôi ngay từ đầu, nhưng toàn đội đã biết cách đứng dậy”, tiền vệ Koke của Atletico Madrid chia sẻ với Movistar sau trận.

Barcelona lần gần nhất vô địch Champions League là năm 2015 và hành trình tìm kiếm danh hiệu thứ sáu sẽ phải thêm ít nhất 1 mùa giải nữa. Dù vậy, tiền vệ Frenkie De Jong cho rằng đội bóng của anh đang đi đúng hướng bất chấp việc bị loại.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi một trận rất tốt, toàn đội đã cống hiến tất cả và thử mọi cách. Tôi cảm giác may mắn không đứng về phía mình. Chúng tôi phải tiếp tục, đội bóng đang đi đúng hướng và tiến bộ qua từng năm”, tuyển thủ Hà Lan nói.

PSG tiếp tục gieo sầu cho Liverpool

Cú đúp của đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele đã giúp PSG đánh bại Liverpool 2-0 ngay tại Anfield, qua đó hoàn tất chiến thắng chung cuộc 4-0 để giành quyền vào bán kết Champions League. Thất bại của nhà vô địch nước Anh càng thêm nặng nề khi Hugo Ekitike dính chấn thương nghiêm trọng, nhiều khả năng khiến anh phải nghỉ hết mùa, qua đó ảnh hưởng lớn đến mục tiêu giành vé dự Cúp C1 của Liverpool ở mùa giải tới.

Dembele tỏa sáng giúp PSG vượt qua Liverpool, tiến vào bán kết Champions League

Đội bóng của HLV Arne Slot hiện đứng thứ 5 tại Ngoại hạng Anh và gần như chắc chắn sẽ khép lại mùa giải mà không có danh hiệu nào, khi bị PSG kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đáng chú ý, đại diện nước Pháp thậm chí không cần chơi hết sức vẫn đủ để giành vé vào bán kết Champions League lần thứ ba liên tiếp.

Thất bại này cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có lời chia tay trọn vẹn dành cho Mohamed Salah sau 9 năm đáng nhớ tại Anfield. HLV Slot thậm chí gây bất ngờ khi để ngôi sao người Ai Cập ngồi dự bị trong trận đấu cuối cùng của anh tại Champions League trong màu áo Liverpool.

Ở bán kết, PSG sẽ đối mặt thử thách lớn hơn khi chạm trán Bayern Munich đang có phong độ cao hoặc Real Madrid, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 15 lần vô địch.

Tuy nhiên, sau khi chấm dứt cơn khát danh hiệu châu Âu kéo dài của PSG mùa trước, đoàn quân của HLV Luis Enrique vẫn đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên ngoài Real Madrid bảo vệ thành công Champions League trong kỷ nguyên hiện đại.