Dự đoán tỉ số Barcelona - Real Madrid: "Kền kền trắng" khó bay cao tại Nou Camp (La Liga)

🎯Thành tích của Barcelona và Real Madrid

Đội bóng Thứ hạng Điểm Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Barcelona 1 88 34 29 1 4 89 31 Real Madrid 2 77 34 24 5 5 70 31

Barcelona và Real Madrid chỉ còn đúng một mục tiêu trong mùa giải này, đó là La Liga. Cả hai đội đã bị loại khỏi Champions League và cúp nhà vua. Đội chủ sân Nou Camp đang dẫn đầu với 88 điểm sau 34 trận. Thành tích của họ là 29 trận thắng, 1 trận hòa và 4 trận thua. Trong khi đó, Real Madrid đang xếp thứ hai với 77 điểm/34 trận. Họ có 24 trận thắng, hòa 5 lần và thua 5 trận.

Cả hai đội đều có hàng công thuộc diện tốt nhất giải đấu. Barcelona đã có 89 bàn thắng, tức là trung bình 2,6 bàn/trận. Real Madrid kém hơn một chút với 70 bàn sau 34 trận, tương đương khoảng 2 bàn trận. Về khoản phòng ngự, Barcelona và Real Madrid đều chỉ lọt lưới 31 bàn.

Trận El Clasico này rất có ý nghĩa bởi Barcelona chỉ cần thắng Real Madrid là vô địch La Liga. Trong khi đó, Real Madrid thắng là ngăn đại kình địch đăng quang sớm 3 vòng đấu. Bởi vậy, trận đấu sẽ cực kỳ hấp dẫn và đáng xem.

💪 Phong độ

Kết quả 5 trận gần nhất của Barcelona và Real Madrid tại La Liga Barcelona Real Madrid Osasuna 1-2 Barcelona Espanyol 0-2 Real Madrid Getafe 0-2 Barcelona Betis 1-1 Real Madrid Barcelona 1-0 Celta Vigo Real Madrid 2-1 Alaves Barcelona 4-1 Espanyol Real Madrid 1-1 Girona Atletico Madrid 1-2 Barcelona Mallorca 2-1 Real Madrid

Barcelona đang biến La Liga thành sân sau của mình. Kể từ sau khi thua Girona hồi tháng 2, thầy trò Hansi Flick đã có 9 chiến thắng liên tiếp tại hạng đấu cao nhất của Tây Ban Nha. Một điểm đáng chú ý là trong chuỗi trận này, hầu như trận nào Barcelona giữ sạch lưới là họ chỉ ghi được 1 bàn. Duy chỉ có trận đấu với Getafe là họ thắng 2-0, còn lại nếu ghi 2 bàn, Barcelona hầu như luôn để thủng lưới.

Trong khi đó, Real Madrid đang thể hiện phong độ cực kỳ thất thường và đó là lý do họ bị Barcelona bỏ xa đến vậy. "Kền kền trắng" chỉ thắng 2 trong 5 trận La Liga gần nhất, còn lại 2 hòa và 1 trận thua trước Mallorca. Những đối thủ vừa qua của Real Madrid đều không quá mạnh. Bởi vậy, đội chủ sân Bernabeu không thắng được là do lỗi của chính họ.

🤝Thành tích đối đầu giữa Barcelona và Real Madrid

5 trận đối đầu gần nhất giữa Barcelona và Real Madrid Ngày thi đấu Kết quả 12/01/2026 Barcelona 3-2 Real Madrid 26/10/2025 Real Madrid 2-1 Barcelona 11/05/2025 Barcelona 4-3 Real Madrid 27/04/2025 Barcelona 3-2 Real Madrid 13/01/2025 Real Madrid 2-5 Barcelona

Real Madrid đang có cơ hội trả đủ cả vốn lẫn lãi trước Barcelona. Mùa trước, họ để thua cả 2 lượt trước đội chủ sân Nou Camp. Mùa này, họ đã thắng 2-1 trên sân nhà và có cơ hội lặp lại điều đó trong trận lượt về. Tất nhiên, điều đó không hề đơn giản.

Tính cho tới thời điểm hiện tại, Real Madrid vẫn đang có lợi thế trước Barcelona trong những trận "Siêu kinh điển". Họ thắng 107 trận trong khi bên phía Barcelona mới có 105 trận thắng, đôi bên hòa nhau 51 trận. Tính riêng tại La Liga, Real Madrid thắng 80 trận, Barcelona thắng 76 trận và đôi bên hòa 35 lần.

Một điểm đáng chú ý là hai đội hiếm khi nào hòa 0-0. Từ năm 2012 tới nay, cặp đấu này mới chỉ đúng 1 lần hòa 0-0 vào năm 2019 và trận đấu ấy diễn ra trên sân Nou Camp.

🏃Cầu thủ chủ chốt

Đội bóng Bàn thắng (La Liga) Kiến tạo (La Liga) Barcelona Yamal - 16 Torres - 15 Lewandowski - 13 Lamine - 11 Firmin - 9 Pedri - 8 Liverpool Mbappe - 24 Vinicius - 15 Valverde - 5 Guler - 9 Diaz - 5 Vinicius - 5

* Ngôi sao nổi bật

Barcelona

1) Lamine Yamal: Tài năng trẻ người Tây Ban Nha tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Barcelona. Cầu thủ này đều dẫn đầu trong khâu ghi bàn và kiến tạo của Barcelona tại La Liga. Đáng tiếc, Yamal không thể góp mặt trong trận lượt về "Siêu kinh điển" do chấn thương.

2) Pedri: Tiền vệ người Tây Ban Nha đã thực sự trưởng thành dưới thời HLV Hansi Flick. Với kỹ năng chơi bóng thượng thừa cùng nhãn quan thi đấu vượt trội, Pedri đang trở thành ông chủ khu trung tuyến của Barcelona. Mặc dù không có thể hình vượt trội nhưng Pedri lại có khả năng giữ bóng cực tốt.

3) Lewandowski: Mặc dù sắp bước sang tuổi 38 nhưng Robert Lewandowski vẫn thể hiện đẳng cấp của một trong những tay săn bàn số một. Không còn tốc độ và sức mạnh như trước nhưng bù lại, Lewandowski lại có kinh nghiệm dày dặn. Bàn thắng trong trận với Getafe gần đây là minh chứng rõ ràng nhất.

Real Madrid

1) Mbappe: Tiền đạo người Pháp vẫn thể hiện phong độ ghi bàn tuyệt vời trong mùa giải thứ hai tại Real Madrid. Mặc dù phải nghỉ thi đấu khá nhiều vì chấn thương nhưng Mbappe vẫn là tiền đạo chủ lực của "Kền kền trắng". Tiền đạo người Pháp đã phải chạy đua với thời gian mới kịp dự trận lượt về của "Siêu kinh điển".

2) Vinicius Junior: Mặc dù không quá xuất sắc như trước nhưng Vinicius Junior vẫn xứng đáng là chủ lực thứ hai trên hàng công của Real Madrid. Cầu thủ này có tốc độ và kỹ năng rê bóng thượng thừa. Những cú sút từ bên góc trái bằng chân phải của tiền đạo người Brazil là vũ khí rất lợi hại.

3) Valverde: Tiền vệ người Uruguay càng ngày càng trưởng thành và có vai trò quan trọng trong đội hình của Real Madrid hiện tại. Valverde có sức khỏe cực tốt nên có thể di chuyển khắp mặt sân. Kỹ năng phòng ngự và tấn công của Valverde đang ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, chấn thương ở vùng đầu do tranh cãi với Tchouameni có thể khiến cầu thủ phải ngồi ngoài trong trận đấu này.

⚽Phân tích lối chơi

Khía cạnh Barcelona Real Madrid Triết lý Pressing + kiểm soát + trực diện Linh hoạt + chuyển trạng thái Tổ chức chiến thuật Rất rõ ràng Không ổn định Pressing Đồng bộ, cường độ cao Không đều Tấn công Phối hợp vị trí Dựa nhiều vào cá nhân Chuyển trạng thái Cực tốt với khả năng phối hợp nhanh Nguy hiểm nhờ tốc độ Điểm yếu Khoảng trống sau lưng hàng thủ Mất cân bằng cấu trúc Cảm giác tổng thể “Một hệ thống mạnh” “Một tập hợp siêu sao”

Tình hình lực lượng

Barcelona Real Madrid Lamine Yamal (chấn thương) Andreas Christensen (chấn thương) Dani Carvajal (chấn thương) Dani Ceballos (chấn thương) Eder Militao (chấn thương) Arda Guler (chấn thương) Ferland Mendy (chấn thương) Rodrygo (chấn thương) Federico Valverde (chấn thương)