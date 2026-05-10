Barcelona đấu MU & Man City giành “báu vật” 19 tuổi, thay thế Lewandowski

⭐ Kroupi lọt vào tầm ngắm của Barcelona

Theo Sky Sports, Barcelona đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Eli Junior Kroupi, trung phong trẻ thuộc biên chế Bournemouth. Chân sút của U21 Pháp đã có mùa giải ra mắt Ngoại hạng Anh đầy ấn tượng khi ghi tới 12 bàn thắng, nhanh chóng trở thành một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất châu Âu.

Phong độ bùng nổ của Kroupi không chỉ khiến Barcelona chú ý mà còn thu hút hàng loạt ông lớn Ngoại hạng Anh như Man Utd, Man City và Arsenal. Trong bối cảnh cần bổ sung nhân sự cho tương lai hàng công, đội chủ sân Camp Nou xem tiền đạo 19 tuổi là một phương án giàu tiềm năng.

Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Barcelona thực tế là Julian Alvarez. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng dành cho chân sút người Argentina được đánh giá vượt quá khả năng tài chính hiện tại của đội bóng xứ Catalunya. Vì vậy, Kroupi nổi lên như một lựa chọn khả thi hơn về mặt kinh tế.

Dẫu vậy, thương vụ này sẽ không dễ dàng. Bournemouth khẳng định rõ lập trường rằng họ không có ý định bán Kroupi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

⚽ Canh bạc lớn nếu thay Lewandowski bằng sao trẻ 19 tuổi

Không thể phủ nhận Eli Kroupi sở hữu tố chất để vươn tới đẳng cấp hàng đầu. Tuy nhiên, nếu đặt lên vai cầu thủ 19 tuổi trọng trách thay thế Robert Lewandowski, Barcelona sẽ phải đối mặt với một canh bạc đầy rủi ro.

Lewandowski không chỉ là một trung phong đẳng cấp thế giới, mà còn là một trong những chân sút xuất sắc nhất của cả thế hệ. Ở mùa giải 2025/26, tiền đạo người Ba Lan đã ra sân 42 trận trong màu áo Barca, ghi 18 bàn thắng và đóng góp 4 pha kiến tạo. Kinh nghiệm, bản lĩnh và sự ổn định mà Lewandowski mang lại là giá trị rất khó thay thế chỉ bằng tiềm năng.

Một mùa giải ấn tượng tại Bournemouth là tín hiệu tích cực, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để khẳng định Kroupi đã sẵn sàng dẫn dắt hàng công của một CLB lớn như Barcelona - nơi mỗi trận đấu đều đi kèm áp lực khổng lồ cùng sự soi xét khắt khe từ truyền thông và người hâm mộ.

Về phía cá nhân Kroupi, việc tiếp tục gắn bó với Bournemouth lúc này có thể là lựa chọn hợp lý hơn. Tại đây, anh đang được trao cơ hội thi đấu thường xuyên, nhận được sự tin tưởng và có môi trường lý tưởng để phát triển từng bước.

Thêm một hoặc hai mùa giải tích lũy kinh nghiệm tại Premier League có thể sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho sự nghiệp của tiền đạo trẻ người Pháp, thay vì vội vàng bước vào một thương vụ mang tính bước ngoặt khi bản thân chưa thực sự hoàn thiện.