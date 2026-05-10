Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
3
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Burnley - BUR Burnley
1
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
1
Logo Everton - EVE Everton
1
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Mainz 05 vs Union Berlin
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Brest
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Le Havre vs Olympique Marseille
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Barcelona đấu MU & Man City giành “báu vật” 19 tuổi, thay thế Lewandowski

Sự kiện: Barcelona La liga 2025-26 Robert Lewandowski

Trong bối cảnh Robert Lewandowski nhiều khả năng chia tay sân Camp Nou khi hợp đồng đáo hạn vào mùa hè này, Barcelona đã lên kế hoạch tìm kiếm người thay thế trên hàng công.

  

⭐ Kroupi lọt vào tầm ngắm của Barcelona

Theo Sky Sports, Barcelona đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Eli Junior Kroupi, trung phong trẻ thuộc biên chế Bournemouth. Chân sút của U21 Pháp đã có mùa giải ra mắt Ngoại hạng Anh đầy ấn tượng khi ghi tới 12 bàn thắng, nhanh chóng trở thành một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất châu Âu.

Eli Kroupi đang nổi lên như mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng của Barca

Eli Kroupi đang nổi lên như mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng của Barca

Phong độ bùng nổ của Kroupi không chỉ khiến Barcelona chú ý mà còn thu hút hàng loạt ông lớn Ngoại hạng Anh như Man Utd, Man City và Arsenal. Trong bối cảnh cần bổ sung nhân sự cho tương lai hàng công, đội chủ sân Camp Nou xem tiền đạo 19 tuổi là một phương án giàu tiềm năng.

Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Barcelona thực tế là Julian Alvarez. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng dành cho chân sút người Argentina được đánh giá vượt quá khả năng tài chính hiện tại của đội bóng xứ Catalunya. Vì vậy, Kroupi nổi lên như một lựa chọn khả thi hơn về mặt kinh tế.

Dẫu vậy, thương vụ này sẽ không dễ dàng. Bournemouth khẳng định rõ lập trường rằng họ không có ý định bán Kroupi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

⚽ Canh bạc lớn nếu thay Lewandowski bằng sao trẻ 19 tuổi

Không thể phủ nhận Eli Kroupi sở hữu tố chất để vươn tới đẳng cấp hàng đầu. Tuy nhiên, nếu đặt lên vai cầu thủ 19 tuổi trọng trách thay thế Robert Lewandowski, Barcelona sẽ phải đối mặt với một canh bạc đầy rủi ro.

Thay thế Lewandowski là bài toán không dễ với Barca, ngay cả khi Kroupi rất giàu tiềm năng

Thay thế Lewandowski là bài toán không dễ với Barca, ngay cả khi Kroupi rất giàu tiềm năng

Lewandowski không chỉ là một trung phong đẳng cấp thế giới, mà còn là một trong những chân sút xuất sắc nhất của cả thế hệ. Ở mùa giải 2025/26, tiền đạo người Ba Lan đã ra sân 42 trận trong màu áo Barca, ghi 18 bàn thắng và đóng góp 4 pha kiến tạo. Kinh nghiệm, bản lĩnh và sự ổn định mà Lewandowski mang lại là giá trị rất khó thay thế chỉ bằng tiềm năng.

Một mùa giải ấn tượng tại Bournemouth là tín hiệu tích cực, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để khẳng định Kroupi đã sẵn sàng dẫn dắt hàng công của một CLB lớn như Barcelona - nơi mỗi trận đấu đều đi kèm áp lực khổng lồ cùng sự soi xét khắt khe từ truyền thông và người hâm mộ.

Về phía cá nhân Kroupi, việc tiếp tục gắn bó với Bournemouth lúc này có thể là lựa chọn hợp lý hơn. Tại đây, anh đang được trao cơ hội thi đấu thường xuyên, nhận được sự tin tưởng và có môi trường lý tưởng để phát triển từng bước.

Thêm một hoặc hai mùa giải tích lũy kinh nghiệm tại Premier League có thể sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho sự nghiệp của tiền đạo trẻ người Pháp, thay vì vội vàng bước vào một thương vụ mang tính bước ngoặt khi bản thân chưa thực sự hoàn thiện.

Barcelona sắp vô địch La Liga vẫn phải bán trụ cột, cơ hội kiếm 90 triệu euro
Barcelona sắp vô địch La Liga vẫn phải bán trụ cột, cơ hội kiếm 90 triệu euro

Barcelona nhiều khả năng sẽ vô địch La Liga nhưng họ vẫn đang tìm cách bán trụ cột để đảm bảo dòng tiền.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/05/2026 15:00 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Barcelona Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN