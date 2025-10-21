Trực tiếp bóng đá Barcelona - Olympiakos: "Làm nóng" trước Siêu kinh điển (Cúp C1)
(23h45, 21/10, vòng bảng Cúp C1) Barcelona đang không có phong độ quá ấn tượng, nhưng đối thủ của họ thì không tỏ ra có khả năng gây bất ngờ.
C1 - Champions League | 23h45, 21/10 | Estadi Olímpic Lluís Companys
Điểm
Szczesny
Balde
Cubarsi
Christensen
Kounde
Casado
Pedri
De Jong
Rashford
Yamal
Araujo
Điểm
Paschalakis
Ortega
Pirola
Retsos
Costinha
Dani Garcia
Hezze
Podence
Chiquinho
Yazici
El Kaabi
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Barca đi tìm sự ổn định
Sau khởi đầu thuận lợi tại Champions League với chiến thắng 2-1 trước Newcastle, Barcelona nhận thất bại trước PSG và sau đó thua đậm 1-4 trước Sevilla tại La Liga. Họ trở lại mạch thắng ở La Liga cuối tuần qua, nhưng cần bàn thắng của Ronald Araujo phút 90+3 để hạ Girona 2-1.
Barca đang mắc khá nhiều sai sót phòng ngự, trong khi hàng công vắng Lewandowski, Olmo và Ferran Torres, ngoài ra Yamal chưa hoàn toàn lành lặn. Do đó Ronald Araujo có thể sẽ được đưa lên đá tiền đạo cắm, xem như một sự chuẩn bị trước trận El Clasico cuối tuần này.
Olympiakos khó gây bất ngờ
Olympiacos sau 2 trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League đã bị Pafos cầm hòa 0-0 trước khi thua Arsenal. Đại diện Hy Lạp vẫn chưa ghi được bàn nào ở giải đấu mùa này và đã thua cả 11 trận vòng bảng gần nhất trong khuôn khổ Champions League, nên họ khó lòng tạo nên được bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn hẳn.
