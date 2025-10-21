Trực tiếp bóng đá Barcelona - Olympiakos: "Làm nóng" trước Siêu kinh điển (Cúp C1)

C1 - Champions League | 23h45, 21/10 | Estadi Olímpic Lluís Companys Barcelona 0 - 0 Olympiakos (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona vs Olympiakos Olympiakos Điểm Szczesny Balde Cubarsi Christensen Kounde Casado Pedri De Jong Rashford Yamal Araujo Điểm Paschalakis Ortega Pirola Retsos Costinha Dani Garcia Hezze Podence Chiquinho Yazici El Kaabi Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Olympiakos Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Szczesny, Balde, Cubarsi, Christensen, Kounde, Casado, Pedri, De Jong, Rashford, Yamal, Araujo Paschalakis, Ortega, Pirola, Retsos, Costinha, Dani Garcia, Hezze, Podence, Chiquinho, Yazici, El Kaabi

Barca đi tìm sự ổn định

Sau khởi đầu thuận lợi tại Champions League với chiến thắng 2-1 trước Newcastle, Barcelona nhận thất bại trước PSG và sau đó thua đậm 1-4 trước Sevilla tại La Liga. Họ trở lại mạch thắng ở La Liga cuối tuần qua, nhưng cần bàn thắng của Ronald Araujo phút 90+3 để hạ Girona 2-1.

Barca đang mắc khá nhiều sai sót phòng ngự, trong khi hàng công vắng Lewandowski, Olmo và Ferran Torres, ngoài ra Yamal chưa hoàn toàn lành lặn. Do đó Ronald Araujo có thể sẽ được đưa lên đá tiền đạo cắm, xem như một sự chuẩn bị trước trận El Clasico cuối tuần này.

Olympiakos khó gây bất ngờ

Olympiacos sau 2 trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League đã bị Pafos cầm hòa 0-0 trước khi thua Arsenal. Đại diện Hy Lạp vẫn chưa ghi được bàn nào ở giải đấu mùa này và đã thua cả 11 trận vòng bảng gần nhất trong khuôn khổ Champions League, nên họ khó lòng tạo nên được bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn hẳn.