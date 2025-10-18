Dàn sao La Liga có động thái sốc, phản đối trận Barcelona đá ở Mỹ

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thép Xanh Nam Định vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Nottingham Forest vs Chelsea
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Everton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sunderland vs Wolverhampton Wanderers
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs AFC Bournemouth
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Leeds United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brighton & Hove Albion vs Newcastle United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Nice vs Olympique Lyonnais
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Torino vs Napoli
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Fulham vs Arsenal
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Angers SCO vs Monaco
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Como vs Juventus
Logo Como - COM Como
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
PVF-CAND vs Đông Á Thanh Hóa
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
St. Pauli vs Hoffenheim
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Atalanta vs Lazio
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Milan vs Fiorentina
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Thể Công - Viettel vs SHB Đà Nẵng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
West Ham United vs Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Barcelona vs Olympiakos Piraeus
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Villarreal vs Manchester City
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSV vs Napoli
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Newcastle United vs Benfica
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Các cầu thủ La Liga có động thái cứng rắn nhằm phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu giữa Villarreal và Barcelona tại Miami (Mỹ).

  

🕒 Cầu thủ La Liga đồng loạt phản đối "Kế hoạch Miami"

Trong trận đấu sớm nhất vòng 9 La Liga giữa Oviedo và Espanyol, khoảnh khắc bất ngờ đã xảy ra khi cầu thủ 2 đội đứng yên, không chạm vào bóng trong 15 giây đầu tiên. Được biết, đây là hành động nhằm phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu giữa Villarreal và Barcelona tại Miami (Mỹ), dự kiến diễn ra vào ngày 20/12.

Ngay lập tức, ban tổ chức La Liga cũng có động thái đáp trả bằng cách không phát sóng hình ảnh trong sân lên truyền hình trong 25 giây (chỉ đưa hình ảnh bên ngoài sân).

Cầu thủ của Oviedo và Espanyol đứng yên trong 15 giây đầu

Cầu thủ của Oviedo và Espanyol đứng yên trong 15 giây đầu

Theo AS, không chỉ trận Oviedo - Espanyol, cầu thủ các đội bóng - trừ Villarreal và Barcelona - sẽ đồng loạt đứng yên trong những giây đầu ở loạt trận vòng 9 để phản đối "Kế hoạch Miami" của ban tổ chức La Liga. 

Đây là hành động mang tính biểu tượng, do các đội trưởng phối hợp với Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) đề xuất, nhằm lên án "sự thiếu minh bạch, đối thoại và nhất quán" trong việc triển khai “Kế hoạch Miami”.

🚫 Cầu thủ bị gạt ra khỏi các quyết định quan trọng

Các cầu thủ cho biết, họ không hề được tham vấn trong việc đưa một trận đấu của La Liga ra nước ngoài – điều mà theo họ, vi phạm nhiều điều khoản trong thỏa ước lao động hiện hành.

Dù vậy, các cầu thủ của Villarreal và Barcelona – 2 đội liên quan trực tiếp đến trận đấu tại Mỹ – không tham gia hành động phản đối lần này. AFE cho biết: "Dù họ đồng tình với những quan điểm và lo ngại chung, chúng tôi muốn tránh để hành động bị hiểu nhầm là nhằm vào một câu lạc bộ cụ thể".

🗣️ AFE: "La Liga không tôn trọng cầu thủ"

Trong thông cáo báo chí, AFE – dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch David Aganzo – khẳng định: “Trước những lời từ chối liên tục và đề xuất phi thực tế từ La Liga, AFE kịch liệt phản đối một dự án không có sự đồng thuận của những người trong cuộc – các cầu thủ – và yêu cầu tổ chức một cuộc bàn đàm phán để chia sẻ đầy đủ thông tin, phân tích các điểm đặc thù của dự án, lắng nghe nhu cầu của cầu thủ và đảm bảo quyền lợi lao động cùng sự tuân thủ các quy định hiện hành”.

Trong nỗ lực giảm căng thẳng, La Liga đã mời đại diện AFE tham dự cuộc họp để trình bày chi tiết dự án “Kế hoạch Miami”. Tuy nhiên, AFE yêu cầu cuộc họp phải có đầy đủ các bên liên quan, không chỉ là đối thoại giữa riêng hai phía, đồng thời đề nghị hoãn ngày mở bán vé trận đấu tại Mỹ.

⚠️ Căng thẳng leo thang giữa La Liga và AFE

Quan hệ giữa La Liga và AFE đang ở mức căng thẳng nhất trong nhiều năm qua. Theo phía Hiệp hội, ban tổ chức La Liga không thực hiện một số cam kết trước đó, như: Không hoãn trận ra quân của Real Madrid sau khi CLB này thi đấu ở chung kết FIFA Club World Cup (trường hợp tương tự có thể xảy ra với Atlético Madrid); không đảm bảo quãng nghỉ 72 giờ giữa các trận đấu; thiếu minh bạch trong việc triển khai “Kế hoạch Miami”.

Các đội trưởng của các CLB tại La Liga đã nhiều tuần yêu cầu được đối thoại nhưng bị phớt lờ. Họ cho biết việc xin tổ chức trận đấu tại Mỹ đã được các cơ quan phê duyệt mà không tham khảo ý kiến của người trong cuộc – các cầu thủ.

Ý tưởng tổ chức trận Villarreal - Barcelona ở Mỹ vấp phải sự phản đối dữ dội từ giới cầu thủ Tây Ban Nha

Ý tưởng tổ chức trận Villarreal - Barcelona ở Mỹ vấp phải sự phản đối dữ dội từ giới cầu thủ Tây Ban Nha

❌ Chưa bên nào chịu nhượng bộ

AFE đã mời chủ tịch La Liga, cùng lãnh đạo của Barcelona và Villarreal tham gia cuộc gặp gỡ vào ngày thứ Ba vừa qua tại trụ sở AFE. Tuy nhiên, không ai trong số các lãnh đạo này xuất hiện. Phía Barcelona ban đầu đồng ý, nhưng sau đó rút lại khi biết rằng đại diện La Liga sẽ không tham dự.

La Liga cho biết, họ muốn gặp cầu thủ và đã đề xuất 3 phương án thời gian khác nhau (sáng 22/10, sáng 23/10 hoặc bất kỳ lúc nào trong ngày 24/10). Tuy nhiên, đại diện AFE khẳng định tổ chức sẽ phản đối vì phần lớn đội trưởng không thể tham dự vào thời điểm này: "Ai không tập luyện thì cũng đang thi đấu".

Đáng chú ý, AFE cũng đặt nghi vấn về thời điểm La Liga đưa ra lịch họp – ngay sau khi vé trận đấu ở Miami bắt đầu được mở bán. Chủ tịch AFE, ông David Aganzo nói: "Tôi biết Javier (Chủ tịch La Liga), chuyện này đã kéo dài quá lâu rồi".

18/10/2025 09:11 AM (GMT+7)
