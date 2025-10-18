Dàn sao La Liga có động thái sốc, phản đối trận Barcelona đá ở Mỹ

🕒 Cầu thủ La Liga đồng loạt phản đối "Kế hoạch Miami"

Trong trận đấu sớm nhất vòng 9 La Liga giữa Oviedo và Espanyol, khoảnh khắc bất ngờ đã xảy ra khi cầu thủ 2 đội đứng yên, không chạm vào bóng trong 15 giây đầu tiên. Được biết, đây là hành động nhằm phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu giữa Villarreal và Barcelona tại Miami (Mỹ), dự kiến diễn ra vào ngày 20/12.

Ngay lập tức, ban tổ chức La Liga cũng có động thái đáp trả bằng cách không phát sóng hình ảnh trong sân lên truyền hình trong 25 giây (chỉ đưa hình ảnh bên ngoài sân).

Cầu thủ của Oviedo và Espanyol đứng yên trong 15 giây đầu

Theo AS, không chỉ trận Oviedo - Espanyol, cầu thủ các đội bóng - trừ Villarreal và Barcelona - sẽ đồng loạt đứng yên trong những giây đầu ở loạt trận vòng 9 để phản đối "Kế hoạch Miami" của ban tổ chức La Liga.

Đây là hành động mang tính biểu tượng, do các đội trưởng phối hợp với Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) đề xuất, nhằm lên án "sự thiếu minh bạch, đối thoại và nhất quán" trong việc triển khai “Kế hoạch Miami”.

🚫 Cầu thủ bị gạt ra khỏi các quyết định quan trọng

Các cầu thủ cho biết, họ không hề được tham vấn trong việc đưa một trận đấu của La Liga ra nước ngoài – điều mà theo họ, vi phạm nhiều điều khoản trong thỏa ước lao động hiện hành.

Dù vậy, các cầu thủ của Villarreal và Barcelona – 2 đội liên quan trực tiếp đến trận đấu tại Mỹ – không tham gia hành động phản đối lần này. AFE cho biết: "Dù họ đồng tình với những quan điểm và lo ngại chung, chúng tôi muốn tránh để hành động bị hiểu nhầm là nhằm vào một câu lạc bộ cụ thể".

🗣️ AFE: "La Liga không tôn trọng cầu thủ"

Trong thông cáo báo chí, AFE – dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch David Aganzo – khẳng định: “Trước những lời từ chối liên tục và đề xuất phi thực tế từ La Liga, AFE kịch liệt phản đối một dự án không có sự đồng thuận của những người trong cuộc – các cầu thủ – và yêu cầu tổ chức một cuộc bàn đàm phán để chia sẻ đầy đủ thông tin, phân tích các điểm đặc thù của dự án, lắng nghe nhu cầu của cầu thủ và đảm bảo quyền lợi lao động cùng sự tuân thủ các quy định hiện hành”.

Trong nỗ lực giảm căng thẳng, La Liga đã mời đại diện AFE tham dự cuộc họp để trình bày chi tiết dự án “Kế hoạch Miami”. Tuy nhiên, AFE yêu cầu cuộc họp phải có đầy đủ các bên liên quan, không chỉ là đối thoại giữa riêng hai phía, đồng thời đề nghị hoãn ngày mở bán vé trận đấu tại Mỹ.

⚠️ Căng thẳng leo thang giữa La Liga và AFE

Quan hệ giữa La Liga và AFE đang ở mức căng thẳng nhất trong nhiều năm qua. Theo phía Hiệp hội, ban tổ chức La Liga không thực hiện một số cam kết trước đó, như: Không hoãn trận ra quân của Real Madrid sau khi CLB này thi đấu ở chung kết FIFA Club World Cup (trường hợp tương tự có thể xảy ra với Atlético Madrid); không đảm bảo quãng nghỉ 72 giờ giữa các trận đấu; thiếu minh bạch trong việc triển khai “Kế hoạch Miami”.

Các đội trưởng của các CLB tại La Liga đã nhiều tuần yêu cầu được đối thoại nhưng bị phớt lờ. Họ cho biết việc xin tổ chức trận đấu tại Mỹ đã được các cơ quan phê duyệt mà không tham khảo ý kiến của người trong cuộc – các cầu thủ.

Ý tưởng tổ chức trận Villarreal - Barcelona ở Mỹ vấp phải sự phản đối dữ dội từ giới cầu thủ Tây Ban Nha

❌ Chưa bên nào chịu nhượng bộ

AFE đã mời chủ tịch La Liga, cùng lãnh đạo của Barcelona và Villarreal tham gia cuộc gặp gỡ vào ngày thứ Ba vừa qua tại trụ sở AFE. Tuy nhiên, không ai trong số các lãnh đạo này xuất hiện. Phía Barcelona ban đầu đồng ý, nhưng sau đó rút lại khi biết rằng đại diện La Liga sẽ không tham dự.

La Liga cho biết, họ muốn gặp cầu thủ và đã đề xuất 3 phương án thời gian khác nhau (sáng 22/10, sáng 23/10 hoặc bất kỳ lúc nào trong ngày 24/10). Tuy nhiên, đại diện AFE khẳng định tổ chức sẽ phản đối vì phần lớn đội trưởng không thể tham dự vào thời điểm này: "Ai không tập luyện thì cũng đang thi đấu".

Đáng chú ý, AFE cũng đặt nghi vấn về thời điểm La Liga đưa ra lịch họp – ngay sau khi vé trận đấu ở Miami bắt đầu được mở bán. Chủ tịch AFE, ông David Aganzo nói: "Tôi biết Javier (Chủ tịch La Liga), chuyện này đã kéo dài quá lâu rồi".