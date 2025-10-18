Barcelona phấn khích sẽ mua đứt Rashford, sốc vì MU nhả với giá hời

🔄Barcelona sẵn sàng mua đứt Rashford

Barcelona rất ấn tượng với tinh thần làm việc và tài năng của tiền đạo Rashford kể từ khi anh chuyển đến Tây Ban Nha từ sân Old Trafford. Anh xóa tan mọi nghi ngờ khi ghi 3 bàn và có 5 kiến tạo sau 10 trận ra sân cho gã khổng lồ xứ Catalunya.

Barcelona dự kiến mua đứt Rashford

Rashford sắp tới còn sáng cửa được xếp đá chính thường xuyên, qua đó tạo nên "tam tấu" mới bên cạnh Yamal và Raphinha. Phía Barcelona sẵn sàng mua đứt anh khi hợp đồng cho mượn của cầu thủ sinh năm 1997 đáo hạn.

Tờ The Sun cho biết Barcelona sẽ phải trả 25 triệu bảng phí chuyển nhượng kèm 5 triệu bảng phụ phí để mua đứt Rashford vào hè năm 2026. Đây là con số không hề lớn, nhất là khi Rashford hiện duy trì phong độ ấn tượng.

💸Barcelona coi Rashford như món hời

Nguồn tin thân cận của The Sun tiết lộ thêm thông tin về phi vụ này: "Barcelona ban đầu gặp vấn đề khi ký hợp đồng với Rashford. Đó là do tình hình tài chính của câu lạc bộ không tốt. Họ còn nghĩ MU chơi chiêu vì sẵn sàng để cầu thủ quan trọng như Rashford rời đi. Barcelona tin rằng Rashford chắc chắn có vấn đề gì lớn.

Anh trai Dwaine của Rashford đã thuyết phục Barcelona rằng không có gì mờ ám cả. Dwaine tin rằng Rashford sẽ không làm họ thất vọng. Bây giờ Barcelona thực sự sốc vì có thể ký hợp đồng với Rashford với mức giá mà họ coi là hời".

HLV Barcelona Hansi Flick đã tiết lộ rằng mùa hè năm ngoái, ông đã thúc giục giám đốc thể thao Deco ký hợp đồng với Rashford: "Tôi từng nói với Deco rằng hãy mang Rashford về cho tôi. Barcelona cần cầu thủ như cậu ấy".