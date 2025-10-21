Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán tỷ số Cúp C1: Barcelona vừa đá vừa lo Siêu kinh điển, Man City chờ phá "dớp"

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Manchester City Barcelona
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Lượt trận thứ 3 vòng bảng) Cả Barcelona và Man City đều hướng tới chiến thắng trước những đối thủ "dưới cơ" để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Champions League.

  

* Những trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

✅ Barcelona - Olympiacos (23h45, 21/10): Đánh nhanh thắng nhanh chờ Siêu kinh điển

Barcelona hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng vòng bảng Champions League thể thức mới (league phase) với 1 trận thắng và 1 trận hòa. Sau 2 trận không thắng liên tiếp (thua PSG 1-2 ở Champions League, thua Sevilla 1-4 ở La Liga), thầy trò HLV Hansi Flick vất cả đánh bại Girona 2-1 cuối tuần qua, với pha lập công quyết định vào phút bù giờ. 

Barca chưa đạt phong độ cao

Barca chưa đạt phong độ cao

Rõ ràng, người hâm mộ chưa thể yên tâm về màn trình diễn của đội bóng con cưng, trong bối cảnh trận Siêu kinh điển gặp Real Madrid cận kề (26/10). Cuộc chạm trán Olympiacos vào đêm nay sẽ là cơ hội để "Gã khổng lồ xứ Catalunya" lấy lại niềm tin.

Barca có lý do để trông chờ kết quả tốt khi họ đã toàn thắng trên sân nhà tại cúp châu Âu trước các đội bóng Hy  Lạp, bao gồm chiến thắng 3-1 trước chính Olympiacos hồi tháng 10/2017.Bên cạnh đó, Olympiacos cũng chưa biết mùi chiến thắng tại Champions League mùa này (hòa Pafos 0-0, thua Arsenal 0-2).

Tính rộng hơn, đội bóng Hy Lạp thua cả 11 trận gần nhất ở vòng bảng Champions League. Cá nhân HLV Jose Luis Mendilibar cũng có thành tích đối đầu cực kỳ tệ trước Barcelona, khi ông để thua 23/27 lần đội đầu (hòa 3, thắng 1). Chỉ cần thi đấu đúng sức, 3 điểm là mục tiêu nằm trong tầm tay của Rashford và đồng đôi.

Dự đoán tỷ số: Barcelona 3-1 Olympiacos

Đội hình dự kiến:

Barcelona: Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin; De Jong, Garcia, Casado; Yamal, Fermin, Rashford

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Hezze; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi

Thông tin lực lượng:

Barcelona: Vắng Joan Garcia, Ter Stegen, Gavi, Olmo, Lewandowski (chấn thương), Torres, Raphinha bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Olympiacos: Vắng Rodinei, Strefezza (chấn thương).

🔥 Villarreal - Man City (2h, 22/10): Thầy trò Guardiola quyết phá "dớp" sân khách

Ở lượt trận trước, Man City bị Monaco cầm hòa 2-2. Đây không phải trận hòa bình thường, bởi thầy trò Pep Guardiola đã nối dài chuỗi thành tích tồi tệ trên sân khách tại Champions League khi không thắng 5 trận gần nhất,  4 thất bại liên tiếp ở mùa trước (thua Sporting Lisbon, Juventus, PSG ở vòng bảng, Real Madrid ở vòng play-off).

Man City cần cắt chuỗi không thắng trên sân khách ở cúp châu Âu

Man City cần cắt chuỗi không thắng trên sân khách ở cúp châu Âu

Trên thực tế, đã hơn 1 năm kể từ lần gần nhất Man City giành chiến thắng trên sân khách ở cúp châu Âu – thắng Slovan Bratislava 4-0 vào ngày 1/10/2024.

Đêm nay, cơ sở để người hâm mộ tin rằng thầy trò Guardiola có thể phá "dớp" buồn này đến từ chuỗi phong độ ấn tượng gần đây. Trận thắng Everton cuối tuần qua giúp Man City nâng chuỗi bất bại lên con số 8.

Bên cạnh đó, đối thủ của họ, Villarreal trải qua 3 trận không thắng liên tiếp, bên cạnh thành tích 1 hòa, 1 thua tại vòng bảng Champions League. Không chỉ vậy, nhà vô địch Europa League 2020/21 không thắng trong 8 lần gần nhất đối đầu các đội bóng Anh. Đối đầu "Quái vật" Erling Haaland có phong độ ghi bàn bùng nổ (14 bàn/10 trận mùa này), hàng thủ đại diện La Liga phải thi đấu với 200% quyết tâm để đứng vững.

Dự đoán tỷ số: Villarreal 1-3 Man City

Đội hình dự kiến:

Villarreal: Tenas; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Gueye, Parejo, Comesana; Pepe, Mikautadze, Buchanan

Man City: Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Bobb, Silva, Foden, Doku; Haaland

Thông tin lực lượng:

Villarreal: Vắng Logan Costa, Kambwala, Juan Foyth, Cabanes (chấn thương).

Man City: Vắng Khusanov, Rodri (chấn thương), Ait-Nouri, Marmoush, Cherki bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Theo Đỗ Anh

21/10/2025 02:50 AM (GMT+7)
