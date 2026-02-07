Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
(Vòng 25) Arsenal đã có bàn thứ 3 sau khi Gyokeres ghi bàn từ pha bóng Martinelli tạo nên.
Premier League | 22h, 7/2 | SVĐ Emirates
Điểm
Raya 7.4
Ben White 7.1
Saliba 7.1
Gabriel 7.8
Calafiori 6.7
Zubimendi 7.9
Rice 7.2
Madueke 6.8
Havertz 6.9
Trossard 7.3
Jesus 6.3
Điểm
Roefs 5.7
Hume 6.6
Mukiele 6.5
Ballard 6.0
Alderete 6.5
Reinildo 5.7
Le Fee 6.2
Diarra 6.8
Sadiki 6.4
Talbi 6.3
Brobbey 6.4
Thay người
Gyokeres 7.5
Martinelli 6.8
Eze 6.7
Hincapie 6.6
Norgaard 6.5
Thay người
Mundle 6.7
Geertruida 6.3
Isidor 6.4
Angulo 6.4
Tình huống nổi bật
1’
CƠ HỘI CHO HAVERTZ!
Arsenal giao bóng và chỉ sau 30 giây Trossard đã tạt vào từ cánh phải. Havertz đón bóng khá thoải mái nhưng lắc đầu ra ngoài.
8’
SUÝT NỮA SUNDERLAND GHI BÀN!!
Đá phạt bên cánh phải từ giữa sân cho Sunderland và Raya băng ra, nhưng anh để rơi bóng và Brobbey đã nhanh chân sút bồi, dù vậy Havertz kịp phá bóng giải cứu đội nhà!! Raya cho rằng Ballard đã phạm lỗi với mình nhưng trọng tài không cắt còi.
13’
MADUEKE ĐỘT PHÁ
Sunderland phản công nhưng Le Fee bị Rice va rất quyết đoán ở giữa sân để lấy lại bóng. Đội chủ nhà đẩy sang phải và Madueke đã lọt vào vòng cấm Sunderland, khiến đội khách phải cần 3 cầu thủ để chặn lại.
23’
ARSENAL TẤN CÔNG
Sunderland đang phòng thủ rất đông. Rice chém bóng vào vòng cấm nhưng Havertz đỡ ngực quá mạnh bật ngược ra ngoài. Madueke sau đó tạt vào từ cánh phải nhưng Hume phá ra. Phạt góc cho Arsenal.
25’
ARSENAL PHẠT GÓC
Roefs hất bóng từ quả treo vào của Madueke và Arsenal lại đá phạt góc lần nữa. Tuy nhiên Sunderland cũng phá nốt quả treo vào của Rice, và họ lao lên chắn cú sút xa ngoài vòng cấm của Trossard.
26’
THẺ VÀNG
Diarra ở giữa sân tâng bóng qua đầu Saliba rồi lao lên trước khi bị trung vệ người Pháp kéo sau lộ liễu.
30’
RICE SÚT SẠT CỘT DỌC!!!
Trossard 1-chọi-1 với Mukiele trước khi chuyền sang ngang. Rice kịp tung cú sút xa nhưng bóng bay sạt cột dọc góc xa trong gang tấc!!
33’
ARSENAL PHẠT GÓC
Rice đá phạt góc bên cánh phải, Roefs không đẩy được bóng hẳn ra ngoài nhưng đồng đội phá ra được. Trossard băng vào vô-lê bồi nhưng lại đá trúng mặt đồng đội Madueke, ít nhất thì Madueke không hề hấn gì.
39’
THẺ VÀNG
Phạt góc cho Sunderland và Raya đã có phần hơi chật vật nhưng vẫn ôm được bóng, sau đó anh bị Diarra va vào và tiền vệ của Sunderland bị cảnh cáo.
42’
VÀO!!! ARSENAL 1-0 SUNDERLAND!!!
ZUBIMENDI TỪ NGOÀI VÒNG CẤM!!! Một pha bóng y hệt cơ hội của Rice ở phút 30, cũng là Trossard có bóng bên cánh trái và trả ra, nhưng khác với Rice, Zubimendi tung cú đá rất căng ngay vào góc gần và bóng đập cột đi vào lưới!!!
43’
VIỆT VỊ
Arsenal phản công và Rice chọc khe đưa Jesus băng xuống, anh quyết định vòng qua Roefs trước khi bị Ballard xô từ phía sau trong khu 16m50. Nhưng trọng tài bắt việt vị chứ không phải penalty: Jesus đã cố để chân bên phần sân nhà khi Rice chuyền bóng, nhưng người của anh lại ngả sang phần sân Sunderland.
45+1’
THẺ VÀNG
Madueke đánh tay vào mặt Diarra trong lúc tranh bóng.
45+2’
HAVERTZ CỨA LÒNG CHỆCH CỘT!!
Sunderland tranh được bóng ở giữa sân để phản công, nhưng cú đá ở góc hẹp của Mukieke bị Raya bắt dính. Arsenal đánh nhanh xuống biên phải, Havertz từ giữa sân đã cắt vào trong nhưng cú cứa chân trái của anh đi sạt cột xa!!
HIỆP 1 KẾT THÚC
Arsenal tạm dẫn Sunderland 1-0.
46’
HIỆP 2 BẮT ĐẦU
Sunderland giao bóng.
49’
RAYA CẢN PHÁ!!
Brobbey và Sidiki phối hợp gần vòng cấm trước khi bóng được đẩy sang trái cho Talbi, người đặt lòng chân phải chìm khiến Raya phải đổ người cứu thua!!
53’
ARSENAL TẤN CÔNG
Havertz khống chế hơi mạnh một đường chuyền vào vòng cấm từ cánh trái, trọng tài sau đó không bắt lỗi Havertz lẫn Trossard dù có 2 pha va chạm xảy ra. Trossard bị Diarra kịp be góc sút nên đẩy ra cho Havertz, người bắt vô-lê đi không chính xác.
60’
ARSENAL THAY NGƯỜI
Jesus và Madueke nhường chỗ cho Gyokeres & Martinelli.
64’
ZUBIMENDI CAN THIỆP ĐÚNG LÚC
Hume bật tường suýt đưa Le Fee vào vị trí dứt điểm trong vòng cấm Arsenal, nhưng Zubimendi đã kịp cắt bóng.
66’
VÀO!!! ARSENAL 2-0 SUNDERLAND!!!
GYOKERES!!! Trossard chuyền bóng hỏng nhưng Sadiki xử lý quá chậm trước khi bị chính Trossard cắt đường chuyền. Tiền đạo người Bỉ thả bóng vào nách ngay cho Havertz, người trả bóng ngược ra cho Gyokeres tung cú đá vào góc gần trong thế mất thăng bằng!!
74’
ARSENAL PHẠT GÓC
Rice treo vào từ cánh trái và bóng xoáy rất khó chịu vào khu 5m50, nhưng Ballard phá ra an toàn cho Sunderland.
78’
KHÔNG PENALTY
Eze đã từ cánh phải đột phá vào được tận sát khu 5m50 của Sunderland, anh ngã sau pha va chạm với Reinildo nhưng trọng tài không thổi phạt.
88’
ARSENAL CHƠI KIỂM SOÁT
Arsenal đang ung dung giữ bóng và không tỏ ra vội vã trong tấn công. Cách biệt 2 bàn là đủ cho chủ nhà.
90+3’
VÀO!!! ARSENAL 3-0 SUNDERLAND!!!
CÚ ĐÚP CHO GYOKERES!! Arsenal phản công và Martinelli bấm bóng qua đầu Reinildo để băng xuống. Anh kéo Roefs ra khỏi cầu môn trước khi đẩy sang ngang cho Gyokeres, người đã băng theo tiếp ứng để sút vào khung thành trống!!!
90+6’
CƠ HỘI CHO MARTINELLI!!
Arsenal phản công lần nữa và Eze đã đưa Martinelli lọt vào vòng cấm. Anh bình tĩnh quặt bóng né 2 cầu thủ Sunderland lao tới xoạc, nhưng vẫn còn Ballard là người thứ 3 lao đến chặn được!
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC
Arsenal đánh bại Sunderland 3-0.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Arsenal củng cố ngôi đầu
Arsenal đang đạt phong độ rất cao, khi chỉ để thua 1 trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đồng thời vừa loại Chelsea khỏi League Cup sau bàn thắng muộn của Kai Havertz.
Dù vậy, đây được xem là trận đấu tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Arsenal khi Sunderland hành quân tới bắc London. “Mèo đen” chính là hiện tượng đáng chú ý của Premier League mùa này, hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng ở giai đoạn giữa mùa, trong năm đầu tiên trở lại giải đấu cao nhất nước Anh.
Tuy nhiên, phong độ của Sunderland gần đây có phần chững lại. “Mèo đen” chỉ giành được 2 chiến thắng trong 9 trận gần nhất, và sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ nếu muốn tìm lại đà thăng hoa ngay tại Emirates.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/02/2026 15:47 PM (GMT+7)