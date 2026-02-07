Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

43’

VIỆT VỊ

Arsenal phản công và Rice chọc khe đưa Jesus băng xuống, anh quyết định vòng qua Roefs trước khi bị Ballard xô từ phía sau trong khu 16m50. Nhưng trọng tài bắt việt vị chứ không phải penalty: Jesus đã cố để chân bên phần sân nhà khi Rice chuyền bóng, nhưng người của anh lại ngả sang phần sân Sunderland.