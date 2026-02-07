Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

Sunderland A.F.C Arsenal

(Vòng 25) Arsenal đã có bàn thứ 3 sau khi Gyokeres ghi bàn từ pha bóng Martinelli tạo nên.

   

Premier League | 22h, 7/2 | SVĐ Emirates

Arsenal
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
3 - 0
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
Sunderland
(H1: 1-0)
Diễn biến Đội hình Thống kê Thông tin trước trận
Zubimendi 42'
Gyokeres 66'
Gyokeres 90+3'

1’

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

CƠ HỘI CHO HAVERTZ!

Arsenal giao bóng và chỉ sau 30 giây Trossard đã tạt vào từ cánh phải. Havertz đón bóng khá thoải mái nhưng lắc đầu ra ngoài.

8’

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

SUÝT NỮA SUNDERLAND GHI BÀN!!

Đá phạt bên cánh phải từ giữa sân cho Sunderland và Raya băng ra, nhưng anh để rơi bóng và Brobbey đã nhanh chân sút bồi, dù vậy Havertz kịp phá bóng giải cứu đội nhà!! Raya cho rằng Ballard đã phạm lỗi với mình nhưng trọng tài không cắt còi.

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

13’

MADUEKE ĐỘT PHÁ

Sunderland phản công nhưng Le Fee bị Rice va rất quyết đoán ở giữa sân để lấy lại bóng. Đội chủ nhà đẩy sang phải và Madueke đã lọt vào vòng cấm Sunderland, khiến đội khách phải cần 3 cầu thủ để chặn lại.

23’

ARSENAL TẤN CÔNG

Sunderland đang phòng thủ rất đông. Rice chém bóng vào vòng cấm nhưng Havertz đỡ ngực quá mạnh bật ngược ra ngoài. Madueke sau đó tạt vào từ cánh phải nhưng Hume phá ra. Phạt góc cho Arsenal.

25’

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

ARSENAL PHẠT GÓC

Roefs hất bóng từ quả treo vào của Madueke và Arsenal lại đá phạt góc lần nữa. Tuy nhiên Sunderland cũng phá nốt quả treo vào của Rice, và họ lao lên chắn cú sút xa ngoài vòng cấm của Trossard.

26’

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 2

THẺ VÀNG

Diarra ở giữa sân tâng bóng qua đầu Saliba rồi lao lên trước khi bị trung vệ người Pháp kéo sau lộ liễu.

30’

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

RICE SÚT SẠT CỘT DỌC!!!

Trossard 1-chọi-1 với Mukiele trước khi chuyền sang ngang. Rice kịp tung cú sút xa nhưng bóng bay sạt cột dọc góc xa trong gang tấc!!

33’

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

ARSENAL PHẠT GÓC

Rice đá phạt góc bên cánh phải, Roefs không đẩy được bóng hẳn ra ngoài nhưng đồng đội phá ra được. Trossard băng vào vô-lê bồi nhưng lại đá trúng mặt đồng đội Madueke, ít nhất thì Madueke không hề hấn gì.

39’

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 2

THẺ VÀNG

Phạt góc cho Sunderland và Raya đã có phần hơi chật vật nhưng vẫn ôm được bóng, sau đó anh bị Diarra va vào và tiền vệ của Sunderland bị cảnh cáo.

42’

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 2

VÀO!!! ARSENAL 1-0 SUNDERLAND!!!

ZUBIMENDI TỪ NGOÀI VÒNG CẤM!!! Một pha bóng y hệt cơ hội của Rice ở phút 30, cũng là Trossard có bóng bên cánh trái và trả ra, nhưng khác với Rice, Zubimendi tung cú đá rất căng ngay vào góc gần và bóng đập cột đi vào lưới!!!

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 2

43’

VIỆT VỊ

Arsenal phản công và Rice chọc khe đưa Jesus băng xuống, anh quyết định vòng qua Roefs trước khi bị Ballard xô từ phía sau trong khu 16m50. Nhưng trọng tài bắt việt vị chứ không phải penalty: Jesus đã cố để chân bên phần sân nhà khi Rice chuyền bóng, nhưng người của anh lại ngả sang phần sân Sunderland.

45+1’

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 2

THẺ VÀNG

Madueke đánh tay vào mặt Diarra trong lúc tranh bóng.

45+2’

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

HAVERTZ CỨA LÒNG CHỆCH CỘT!!

Sunderland tranh được bóng ở giữa sân để phản công, nhưng cú đá ở góc hẹp của Mukieke bị Raya bắt dính. Arsenal đánh nhanh xuống biên phải, Havertz từ giữa sân đã cắt vào trong nhưng cú cứa chân trái của anh đi sạt cột xa!!

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 3

HIỆP 1 KẾT THÚC

Arsenal tạm dẫn Sunderland 1-0.

46’

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 3

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

Sunderland giao bóng.

49’

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

RAYA CẢN PHÁ!!

Brobbey và Sidiki phối hợp gần vòng cấm trước khi bóng được đẩy sang trái cho Talbi, người đặt lòng chân phải chìm khiến Raya phải đổ người cứu thua!!

53’

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

ARSENAL TẤN CÔNG

Havertz khống chế hơi mạnh một đường chuyền vào vòng cấm từ cánh trái, trọng tài sau đó không bắt lỗi Havertz lẫn Trossard dù có 2 pha va chạm xảy ra. Trossard bị Diarra kịp be góc sút nên đẩy ra cho Havertz, người bắt vô-lê đi không chính xác.

60’

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 3

ARSENAL THAY NGƯỜI

Jesus và Madueke nhường chỗ cho Gyokeres & Martinelli.

64’

ZUBIMENDI CAN THIỆP ĐÚNG LÚC

Hume bật tường suýt đưa Le Fee vào vị trí dứt điểm trong vòng cấm Arsenal, nhưng Zubimendi đã kịp cắt bóng.

66’

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 2

VÀO!!! ARSENAL 2-0 SUNDERLAND!!!

GYOKERES!!! Trossard chuyền bóng hỏng nhưng Sadiki xử lý quá chậm trước khi bị chính Trossard cắt đường chuyền. Tiền đạo người Bỉ thả bóng vào nách ngay cho Havertz, người trả bóng ngược ra cho Gyokeres tung cú đá vào góc gần trong thế mất thăng bằng!!

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 3

74’

ARSENAL PHẠT GÓC

Rice treo vào từ cánh trái và bóng xoáy rất khó chịu vào khu 5m50, nhưng Ballard phá ra an toàn cho Sunderland.

78’

KHÔNG PENALTY

Eze đã từ cánh phải đột phá vào được tận sát khu 5m50 của Sunderland, anh ngã sau pha va chạm với Reinildo nhưng trọng tài không thổi phạt.

88’

ARSENAL CHƠI KIỂM SOÁT

Arsenal đang ung dung giữ bóng và không tỏ ra vội vã trong tấn công. Cách biệt 2 bàn là đủ cho chủ nhà.

90+3’

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 2

VÀO!!! ARSENAL 3-0 SUNDERLAND!!!

CÚ ĐÚP CHO GYOKERES!! Arsenal phản công và Martinelli bấm bóng qua đầu Reinildo để băng xuống. Anh kéo Roefs ra khỏi cầu môn trước khi đẩy sang ngang cho Gyokeres, người đã băng theo tiếp ứng để sút vào khung thành trống!!!

90+6’

CƠ HỘI CHO MARTINELLI!!

Arsenal phản công lần nữa và Eze đã đưa Martinelli lọt vào vòng cấm. Anh bình tĩnh quặt bóng né 2 cầu thủ Sunderland lao tới xoạc, nhưng vẫn còn Ballard là người thứ 3 lao đến chặn được!

 Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 3

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Arsenal đánh bại Sunderland 3-0.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Madueke, Havertz, Trossard, Jesus
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sunderland: Gyokeres ghi cú đúp, công lớn Martinelli (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
Roefs, Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo, Le Fee, Diarra, Sadiki, Talbi, Brobbey

Arsenal củng cố ngôi đầu

Arsenal đang đạt phong độ rất cao, khi chỉ để thua 1 trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đồng thời vừa loại Chelsea khỏi League Cup sau bàn thắng muộn của Kai Havertz.

Dù vậy, đây được xem là trận đấu tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Arsenal khi Sunderland hành quân tới bắc London. “Mèo đen” chính là hiện tượng đáng chú ý của Premier League mùa này, hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng ở giai đoạn giữa mùa, trong năm đầu tiên trở lại giải đấu cao nhất nước Anh.

Tuy nhiên, phong độ của Sunderland gần đây có phần chững lại. “Mèo đen” chỉ giành được 2 chiến thắng trong 9 trận gần nhất, và sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ nếu muốn tìm lại đà thăng hoa ngay tại Emirates.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

07/02/2026 15:47 PM (GMT+7)
