Lộ diện bộ tứ bất khả xâm phạm của Real thời Arbeloa, nước cờ lợi hay hại?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Union Berlin vs Eintracht Frankfurt
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Leeds United vs Nottingham Forest
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Wolfsburg vs Borussia Dortmund
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Wolverhampton Wanderers vs Chelsea
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Fulham vs Everton
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Burnley vs West Ham United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Arsenal vs Sunderland
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Aston Villa
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Barcelona vs Mallorca
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Genoa vs Napoli
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Borussia M'gladbach vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Newcastle United vs Brentford
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thể Công - Viettel vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Bayern Munich vs Hoffenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Inter Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Real Betis
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Marseille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Valencia vs Real Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Lộ diện bộ tứ bất khả xâm phạm của Real thời Arbeloa, nước cờ lợi hay hại?

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid

Arbeloa củng cố quyền lực tại Real Madrid bằng cách dựa vào những ngôi sao sáng nhất. Điều đó sẽ có lợi hay hại?

  

Bộ tứ quyền lực của Arbeloa

Sau khi sa thải Xabi Alonso, Real Madrid đã bổ nhiệm Alvaro Arbeloa làm HLV tạm quyền cho tới hết mùa giải. So với người đồng đội từng thi đấu tại Real Madrid và ĐT Tây Ban Nha, Arbeloa ở vị thế kém hơn rất nhiều. Đã là "lính cứu hỏa" lại không có kinh nghiệm huấn luyện đội một, ông thầy 43 tuổi buộc phải tìm ra cách để khống chế phòng thay đồ của Real Madrid.

"Bộ tứ quyền lực" của Real Madrid

"Bộ tứ quyền lực" của Real Madrid

Đó là tạo ra bộ khung quyền lực với nòng cốt là những siêu sao hiện tại của đội. Tờ AS chỉ ra rằng Arbeloa đang cố làm hài lòng 4 ngôi sao lớn nhất của đội là Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde. Ngoại trừ trận đấu với Albacete ở Cúp nhà vua Tây Ban Nha, những cầu thủ này đều có số phút thực chiến nhiều nhất có thể dưới thời Arbeloa.

Mbappe, Vinicius, Courtois đá chính cả 5 trận và chưa bao giờ bị thay ra. Valverde chỉ rời sân sau khi Real Madrid nâng tỉ số lên thành 6-1 trước Monaco. Trong khi Bellingham là tình huống bất khả kháng do dính chấn thương trong trận đấu với Rayo Vallecano. Nếu khỏe mạnh, tiền vệ người Anh có lẽ cũng giống như Mbappe và Vinicius.

Theo giải thích của Arbeloa, ông muốn các cầu thủ giỏi nhất của mình được thi đấu nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, đa phần đều cho rằng đây chỉ là cái cớ ngụy biện cho việc lấy lòng siêu sao. Ngoại trừ Mbappe, ba cầu thủ còn lại đều có vấn đề với Xabi Alonso.

Mâu thuẫn vì bị thay ra giữa Vinicius và Alonso là điều rõ như ban ngày. Valverde từng công khai nói rằng không muốn chơi hậu vệ phải nữa nhưng giờ Arbeloa vẫn xếp cầu thủ này đá đúng vị trí ấy nhưng tiền vệ người Uruguay không hề phàn nàn gì. Trong khi Bellingham dính tin đồn là một trong những cầu thủ cầm đầu vụ "cưa ghế" Alonso.

Nước cờ lợi hay hại?

Thực ra, đây là nước cờ không tệ của Arbeloa bởi chỉ cần 4 cầu thủ này thường xuyên tỏa sáng là Real Madrid dễ bất bại. Ông thầy người Tây Ban Nha không mạnh về khoản chiến thuật nên làm cho các siêu sao thoải mái tinh thần để phô diễn kỹ thuật là điều nên làm.

Tất nhiên, mọi trò chơi đều có hai mặt. Báo chí Tây Ban Nha bắt đầu râm ran câu chuyện rạn nứt trong phòng thay đồ của Real Madrid. Do cố định 4 vị trí (nếu kể cả Courtois là 5), nên những vị trí còn lại luân phiên thay nhau. Một số cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp nên có phản ứng là dễ hiểu.

Mọi chuyện vẫn sẽ ổn với Arbeloa chừng nào Real Madrid còn thắng. Vấn đề là Mbappe, Vinicius có tỏa sáng mãi được không? Giai đoạn cuối của mùa giải sẽ cực kỳ khắc nghiệt dù "Kền kền trắng" chỉ còn 2 đấu trường để chinh chiến. Việc phải cày ải liên tục nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng tới phong độ của những cầu thủ này.

Khi đó, câu chuyện yếu kém về mặt chiến thuật của Arbeloa chắc chắn sẽ được đào sâu. Hiện tại, một số chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha đã lên tiếng chê bai về vấn đề này. Hy vọng Arbeloa có thể đứng vững được hết mùa giải.

8

Liverpool - Man City 08.02

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 08/02
Thể lệ
Dàn sao Real Madrid bắt đầu nổi loạn thời HLV Arbeloa, chung số phận Alonso?
Dàn sao Real Madrid bắt đầu nổi loạn thời HLV Arbeloa, chung số phận Alonso?

Chưa tròn một tháng kể từ ngày HLV Alvaro Arbeloa chính thức ngồi ghế nóng, bầu không khí bất ổn đã bắt đầu bao trùm phòng thay đồ Real Madrid. Truyền...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/02/2026 23:12 PM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN