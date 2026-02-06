Lộ diện bộ tứ bất khả xâm phạm của Real thời Arbeloa, nước cờ lợi hay hại?

Bộ tứ quyền lực của Arbeloa

Sau khi sa thải Xabi Alonso, Real Madrid đã bổ nhiệm Alvaro Arbeloa làm HLV tạm quyền cho tới hết mùa giải. So với người đồng đội từng thi đấu tại Real Madrid và ĐT Tây Ban Nha, Arbeloa ở vị thế kém hơn rất nhiều. Đã là "lính cứu hỏa" lại không có kinh nghiệm huấn luyện đội một, ông thầy 43 tuổi buộc phải tìm ra cách để khống chế phòng thay đồ của Real Madrid.

"Bộ tứ quyền lực" của Real Madrid

Đó là tạo ra bộ khung quyền lực với nòng cốt là những siêu sao hiện tại của đội. Tờ AS chỉ ra rằng Arbeloa đang cố làm hài lòng 4 ngôi sao lớn nhất của đội là Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde. Ngoại trừ trận đấu với Albacete ở Cúp nhà vua Tây Ban Nha, những cầu thủ này đều có số phút thực chiến nhiều nhất có thể dưới thời Arbeloa.

Mbappe, Vinicius, Courtois đá chính cả 5 trận và chưa bao giờ bị thay ra. Valverde chỉ rời sân sau khi Real Madrid nâng tỉ số lên thành 6-1 trước Monaco. Trong khi Bellingham là tình huống bất khả kháng do dính chấn thương trong trận đấu với Rayo Vallecano. Nếu khỏe mạnh, tiền vệ người Anh có lẽ cũng giống như Mbappe và Vinicius.

Theo giải thích của Arbeloa, ông muốn các cầu thủ giỏi nhất của mình được thi đấu nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, đa phần đều cho rằng đây chỉ là cái cớ ngụy biện cho việc lấy lòng siêu sao. Ngoại trừ Mbappe, ba cầu thủ còn lại đều có vấn đề với Xabi Alonso.

Mâu thuẫn vì bị thay ra giữa Vinicius và Alonso là điều rõ như ban ngày. Valverde từng công khai nói rằng không muốn chơi hậu vệ phải nữa nhưng giờ Arbeloa vẫn xếp cầu thủ này đá đúng vị trí ấy nhưng tiền vệ người Uruguay không hề phàn nàn gì. Trong khi Bellingham dính tin đồn là một trong những cầu thủ cầm đầu vụ "cưa ghế" Alonso.

Nước cờ lợi hay hại?

Thực ra, đây là nước cờ không tệ của Arbeloa bởi chỉ cần 4 cầu thủ này thường xuyên tỏa sáng là Real Madrid dễ bất bại. Ông thầy người Tây Ban Nha không mạnh về khoản chiến thuật nên làm cho các siêu sao thoải mái tinh thần để phô diễn kỹ thuật là điều nên làm.

Tất nhiên, mọi trò chơi đều có hai mặt. Báo chí Tây Ban Nha bắt đầu râm ran câu chuyện rạn nứt trong phòng thay đồ của Real Madrid. Do cố định 4 vị trí (nếu kể cả Courtois là 5), nên những vị trí còn lại luân phiên thay nhau. Một số cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp nên có phản ứng là dễ hiểu.

Mọi chuyện vẫn sẽ ổn với Arbeloa chừng nào Real Madrid còn thắng. Vấn đề là Mbappe, Vinicius có tỏa sáng mãi được không? Giai đoạn cuối của mùa giải sẽ cực kỳ khắc nghiệt dù "Kền kền trắng" chỉ còn 2 đấu trường để chinh chiến. Việc phải cày ải liên tục nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng tới phong độ của những cầu thủ này.

Khi đó, câu chuyện yếu kém về mặt chiến thuật của Arbeloa chắc chắn sẽ được đào sâu. Hiện tại, một số chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha đã lên tiếng chê bai về vấn đề này. Hy vọng Arbeloa có thể đứng vững được hết mùa giải.