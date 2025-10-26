Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Man City: Haaland gặp đối thủ khó chịu (Ngoại hạng Anh)

Aston Villa tìm kiếm chiến thắng thứ 4 liên tiếp

Chuỗi năm trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của Aston Villa đã bị chặn đứng đầy bất ngờ vào thứ Năm, khi họ để thua 1-2 đội bóng nhỏ bé Go Ahead Eagles của Hà Lan ở Europa League. Dù vậy, nếu giành chiến thắng ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, Aston Villa sẽ trở thành đội đầu tiên kể từ Preston ở mùa 1936/37 không thắng trong năm trận đầu tiên của mùa giải nhưng thắng liên tiếp bốn trận sau đó.

Hơn nữa, thành tích sân nhà của "The Villains" cực kỳ ấn tượng khi chỉ thua duy nhất một lần tại Villa Park kể từ tháng 10/2024 (thắng 18, hòa 7). Điều đó cho thấy cơ hội của thầy trò Emery không hề nhỏ.

Man City đang có phong độ quá cao

Tuy nhiên, nhiệm vụ của Aston Villa sẽ không dễ dàng, khi đối thủ của họ – Manchester City – đang đạt phong độ cực cao. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đã thắng ba trận liên tiếp mà không để lọt lưới bàn nào, nằm trong chuỗi chín trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 7, hòa 2).

Kể từ tháng 4 đến nay, Man City là đội giành nhiều điểm nhất tại Premier League (39 điểm) và hiện chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal ba điểm trong cuộc đua vô địch. Phong độ sân khách của Man City cũng khiến bất kỳ đối thủ nào phải dè chừng: họ chỉ thua một trong 12 chuyến hành quân gần nhất (thắng 7, hòa 4), trong đó có sáu trận giữ sạch lưới.

Thành tích đối đầu của hai đội

Trong kỷ nguyên Premier League, Man City đã đánh bại Aston Villa tới 31 lần. Tuy nhiên, Villa Park lại là “miền đất dữ” với nửa xanh thành Manchester những mùa gần đây. Đơn cử là Man City đã thua trong cả hai lần làm khách gần nhất tại đây.