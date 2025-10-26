Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Man City: Haaland gặp đối thủ khó chịu (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hoàng Anh Gia Lai vs Thể Công - Viettel 26/10/25 - Trực tiếp
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
1
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
0
Sông Lam Nghệ An vs Đông Á Thanh Hóa 26/10/25 - Trực tiếp
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
0
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
0
Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 26/10/25 - Trực tiếp
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
0
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Wolverhampton Wanderers vs Burnley
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Crystal Palace
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
AFC Bournemouth vs Nottingham Forest
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bayer Leverkusen vs Freiburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Everton vs Tottenham Hotspur
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Lazio vs Juventus
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs Strasbourg
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Lecce vs Napoli
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Atalanta vs Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-

Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Man City: Haaland gặp đối thủ khó chịu (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester City Premier League 2025-26

(21h, 26/10) Cả hai đội đều đang khát khao 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

   

Aston Villa tìm kiếm chiến thắng thứ 4 liên tiếp

Chuỗi năm trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của Aston Villa đã bị chặn đứng đầy bất ngờ vào thứ Năm, khi họ để thua 1-2 đội bóng nhỏ bé Go Ahead Eagles của Hà Lan ở Europa League. Dù vậy, nếu giành chiến thắng ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, Aston Villa sẽ trở thành đội đầu tiên kể từ Preston ở mùa 1936/37 không thắng trong năm trận đầu tiên của mùa giải nhưng thắng liên tiếp bốn trận sau đó.

Hơn nữa, thành tích sân nhà của "The Villains" cực kỳ ấn tượng khi chỉ thua duy nhất một lần tại Villa Park kể từ tháng 10/2024 (thắng 18, hòa 7). Điều đó cho thấy cơ hội của thầy trò Emery không hề nhỏ.

Man City đang có phong độ quá cao

Tuy nhiên, nhiệm vụ của Aston Villa sẽ không dễ dàng, khi đối thủ của họ – Manchester City – đang đạt phong độ cực cao. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đã thắng ba trận liên tiếp mà không để lọt lưới bàn nào, nằm trong chuỗi chín trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 7, hòa 2).

Kể từ tháng 4 đến nay, Man City là đội giành nhiều điểm nhất tại Premier League (39 điểm) và hiện chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal ba điểm trong cuộc đua vô địch. Phong độ sân khách của Man City cũng khiến bất kỳ đối thủ nào phải dè chừng: họ chỉ thua một trong 12 chuyến hành quân gần nhất (thắng 7, hòa 4), trong đó có sáu trận giữ sạch lưới.

Thành tích đối đầu của hai đội

Trong kỷ nguyên Premier League, Man City đã đánh bại Aston Villa tới 31 lần. Tuy nhiên, Villa Park lại là “miền đất dữ” với nửa xanh thành Manchester những mùa gần đây. Đơn cử là Man City đã thua trong cả hai lần làm khách gần nhất tại đây.

26/10/2025 16:06 PM (GMT+7)
