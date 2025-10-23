Man City khốn khổ khi mất Rodri, Pep có hối hận khi từng để tuột "viên ngọc quý"?

⚙️ Pep Guardiola và bài toán không Rodri

Man City mùa giải 2025/26 không còn là cỗ máy hoàn hảo như những năm trước, nhưng họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League. Sau 8 vòng đấu, “The Citizens” ghi tới 17 bàn nhiều nhất giải và chỉ kém đội đầu bảng Arsenal đúng ba điểm.

Rodri vẫn đang chưa thể trở lại sau chấn thương

Tuy nhiên, niềm vui ấy bị che phủ bởi nỗi lo mang tên Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha dính chấn thương gân kheo trong trận thắng Brentford và đã phải rời sân chỉ sau 22 phút. Đây là tổn thất cực lớn khi Rodri không chỉ là “máy quét” nơi tuyến giữa, mà còn là bộ não chiến thuật giúp Pep Guardiola duy trì sự ổn định cho Man City suốt nhiều năm.

Guardiola buộc phải xoay xở khi tân binh Nico Gonzalez chưa thể hòa nhập kể từ khi chuyển đến từ Porto. Lúc này, vấn đề không còn là việc Rodri nghỉ bao lâu, mà là liệu Man City có thể sống thiếu anh trong bao lâu nữa.

🧠 Douglas Luiz – người học trò cũ bị lãng quên

Giữa lúc hàng tiền vệ Man City thiếu phương án dự phòng chất lượng, nhiều người nhớ lại một cái tên từng trưởng thành từ học viện Etihad - Douglas Luiz. Cầu thủ người Brazil rời City vào năm 2019 để gia nhập Aston Villa với giá 15 triệu bảng thương vụ mà Pep khi ấy cho rằng không thể giữ lại tất cả.

Luiz được cho là sự bổ sung hợp lý cho tuyến giữa của Man City

Tại Villa, Luiz nhanh chóng khẳng định mình như một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất Premier League. Anh cầm bóng chắc, đọc trận đấu tốt, và đặc biệt là có khả năng tung ra những đường chuyền mở khóa hàng phòng ngự điều mà Rodri thường làm trong màu áo City.

Sau thời gian ngắn chơi cho Juventus, Luiz trở lại Anh khoác áo Nottingham Forest. Dù chưa tìm lại phong độ cao nhất, anh vẫn cho thấy đẳng cấp của một tiền vệ từng được Pep đào tạo và được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống kiểm soát áp đặt mà Man City xây dựng.

🔥 “Tốt hơn Declan Rice” – tiềm năng bị Pep bỏ lỡ?

Douglas Luiz từng được cựu danh thủ Jermaine Pennant ca ngợi là toàn diện hơn Declan Rice. Theo Pennant, Luiz không chỉ tắc bóng và phá vỡ lối chơi tốt như Rice, mà còn vượt trội ở khả năng sáng tạo, ghi bàn và chuyền mở cánh.

Pennant khẳng định: “Nếu chọn giữa Luiz giá 60 triệu bảng và Rice giá 100 triệu bảng, tôi sẽ chọn Luiz mỗi ngày trong tuần”. Lời nhận xét này nghe có vẻ táo bạo, nhưng không phải không có lý. Luiz từng là trái tim của Aston Villa trong mùa giải họ giành vé dự cúp châu Âu, và phong độ ấy đủ để thuyết phục bất kỳ HLV nào đang tìm kiếm một “số 6” hiện đại.

Nếu Pep vẫn giữ Luiz, có lẽ Man City lúc này đã không phải loay hoay khi Rodri vắng mặt. Tất nhiên, Rodri vẫn là nhân tố không thể thay thế, nhưng trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và các trụ cột quá tải, việc có thêm một tiền vệ như Luiz linh hoạt, thông minh và biết cách gánh vác có thể giúp Guardiola tránh được cơn đau đầu chiến thuật hiện tại.