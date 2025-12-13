Trực tiếp bóng đá Barcelona - Osasuna: Tiếp đà hưng phấn (La Liga)

Premier League | 0h30, 14/12 | SVĐ Nou Camp Barcelona 0 - 0 Osasuna (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona vs Osasuna Osasuna Điểm J Garcia Kounde Cubarsi Martin Balde E Garcia Pedri Yamal Rashford Raphinha Torres Điểm Herrera Arguibide Boyomo Catena Bretones Moncayola Torro Munoz Oroz Ruben Garcia Budimir Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Osasuna Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: J Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, E Garcia, Pedri, Yamal, Rashford, Raphinha, Torres Herrera, Arguibide, Boyomo, Catena, Bretones, Moncayola, Torro, Munoz, Oroz, Ruben Garcia, Budimir

Tiếp đà hưng phấn

Barcelona đang ở vào trạng thái tích cực khi tiến dần tới giai đoạn cuối của năm 2025 thành công. Đội bóng xứ Catalunya hiện dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga, hơn đội xếp thứ hai Real Madrid 4 điểm, đồng thời chỉ kém top 8 trên bảng xếp hạng Champions League 2 điểm.

Đoàn quân của HLV Hansi Flick bước vào trận đấu này sau chiến thắng 2-1 trước Frankfurt tại Champions League hồi giữa tuần, trong đó Jules Kounde lập cú đúp. Bên cạnh đó, Barcelona đã toàn thắng cả 6 trận gần nhất tại La Liga.

Chuỗi phong độ ấn tượng đó chứng kiến Barcelona lần lượt vượt qua Elche, Celta Vigo, Athletic Bilbao, Alaves, Atletico Madrid và Real Betis. Nếu giành trọn 3 điểm ở trận đấu này, đội chủ sân Nou Camp sẽ nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên thành 7 điểm, tạo áp lực lên “Kền kền trắng” trong chuyến làm khách tới sân của Alaves vào rạng sáng 15/12 (giờ Việt Nam).