Trực tiếp bóng đá Barcelona - Osasuna: Tiếp đà hưng phấn (La Liga)
(0h30, 14/12, vòng 16 La Liga) Barcelona sẽ hướng tới chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại giải VĐQG Tây Ban Nha khi tiếp đón Osasuna trên sân nhà.
Premier League | 0h30, 14/12 | SVĐ Nou Camp
Điểm
J Garcia
Kounde
Cubarsi
Martin
Balde
E Garcia
Pedri
Yamal
Rashford
Raphinha
Torres
Điểm
Herrera
Arguibide
Boyomo
Catena
Bretones
Moncayola
Torro
Munoz
Oroz
Ruben Garcia
Budimir
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tiếp đà hưng phấn
Barcelona đang ở vào trạng thái tích cực khi tiến dần tới giai đoạn cuối của năm 2025 thành công. Đội bóng xứ Catalunya hiện dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga, hơn đội xếp thứ hai Real Madrid 4 điểm, đồng thời chỉ kém top 8 trên bảng xếp hạng Champions League 2 điểm.
Đoàn quân của HLV Hansi Flick bước vào trận đấu này sau chiến thắng 2-1 trước Frankfurt tại Champions League hồi giữa tuần, trong đó Jules Kounde lập cú đúp. Bên cạnh đó, Barcelona đã toàn thắng cả 6 trận gần nhất tại La Liga.
Chuỗi phong độ ấn tượng đó chứng kiến Barcelona lần lượt vượt qua Elche, Celta Vigo, Athletic Bilbao, Alaves, Atletico Madrid và Real Betis. Nếu giành trọn 3 điểm ở trận đấu này, đội chủ sân Nou Camp sẽ nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên thành 7 điểm, tạo áp lực lên “Kền kền trắng” trong chuyến làm khách tới sân của Alaves vào rạng sáng 15/12 (giờ Việt Nam).
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/12/2025 16:10 PM (GMT+7)