Trực tiếp bóng đá Barcelona - Osasuna: Tiếp đà hưng phấn (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Barcelona La liga 2025-26

(0h30, 14/12, vòng 16 La Liga) Barcelona sẽ hướng tới chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại giải VĐQG Tây Ban Nha khi tiếp đón Osasuna trên sân nhà.

  

Premier League | 0h30, 14/12 | SVĐ Nou Camp

Barcelona
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Osasuna: Tiếp đà hưng phấn (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Osasuna: Tiếp đà hưng phấn (La Liga) - 1
Osasuna
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Osasuna: Tiếp đà hưng phấn (La Liga) - 1
J Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, E Garcia, Pedri, Yamal, Rashford, Raphinha, Torres
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Osasuna: Tiếp đà hưng phấn (La Liga) - 1
Herrera, Arguibide, Boyomo, Catena, Bretones, Moncayola, Torro, Munoz, Oroz, Ruben Garcia, Budimir

Tiếp đà hưng phấn

Barcelona đang ở vào trạng thái tích cực khi tiến dần tới giai đoạn cuối của năm 2025 thành công. Đội bóng xứ Catalunya hiện dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga, hơn đội xếp thứ hai Real Madrid 4 điểm, đồng thời chỉ kém top 8 trên bảng xếp hạng Champions League 2 điểm.

Đoàn quân của HLV Hansi Flick bước vào trận đấu này sau chiến thắng 2-1 trước Frankfurt tại Champions League hồi giữa tuần, trong đó Jules Kounde lập cú đúp. Bên cạnh đó, Barcelona đã toàn thắng cả 6 trận gần nhất tại La Liga.

Chuỗi phong độ ấn tượng đó chứng kiến Barcelona lần lượt vượt qua Elche, Celta Vigo, Athletic Bilbao, Alaves, Atletico Madrid và Real Betis. Nếu giành trọn 3 điểm ở trận đấu này, đội chủ sân Nou Camp sẽ nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên thành 7 điểm, tạo áp lực lên “Kền kền trắng” trong chuyến làm khách tới sân của Alaves vào rạng sáng 15/12 (giờ Việt Nam).

13/12/2025 16:10 PM (GMT+7)
