Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Arsenal derby London, Man City mơ soán ngôi đầu

Borussia Dortmund vs Köln 25/10/25 - Trực tiếp
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
1
Logo Köln - KOE Köln
0
Manchester United vs Brighton & Hove Albion 25/10/25 - Trực tiếp
Logo Manchester United - MUN Manchester United
4
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
2
Monaco vs Toulouse 26/10/25 - Trực tiếp
Logo Monaco - ASM Monaco
1
Logo Toulouse - TFC Toulouse
0
Cremonese vs Atalanta
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Brentford vs Liverpool
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Thể Công - Viettel
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Wolverhampton Wanderers vs Burnley
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Crystal Palace
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
AFC Bournemouth vs Nottingham Forest
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bayer Leverkusen vs Freiburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Everton vs Tottenham Hotspur
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Lazio vs Juventus
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs Strasbourg
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Lecce vs Napoli
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Atalanta vs Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Arsenal derby London, Man City mơ soán ngôi đầu

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Manchester City

Hai ông lớn Arsenal và Man City đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh bằng phong độ ổn định. Ở vòng đấu này, dù gặp phải những đối thủ không hề dễ chịu nhưng khả năng "Pháo thủ" và "Man xanh" giành trọn vẹn 3 điểm là rất lớn.

   

⚽️ Arsenal - Crystal Palace: 21h, 26/10, vòng 9 Ngoại hạng Anh

Giữa lúc các đối thủ cạnh tranh có dấu hiệu chững lại, Arsenal vẫn duy trì phong độ ổn định và đầy bản lĩnh. “Pháo thủ” đã thắng liền ba trận tại Premier League, qua đó tạo khoảng cách ba điểm với nhóm bám đuổi. Hàng thủ thép tiếp tục là nền tảng thành công của thầy trò Mikel Arteta, khi họ mới chỉ để lọt lưới ba bàn sau tám trận - thành tích tốt nhất của CLB sau cùng số trận kể từ mùa 1998/99.

Arsenal đang có phong độ cao

Arsenal đang có phong độ cao

Giữa tuần qua, Arsenal còn phô diễn sức mạnh khi đè bẹp Atletico Madrid 4-0 tại Champions League, trận thứ tư liên tiếp giữ sạch lưới trên mọi đấu trường. Với thành tích bất bại trên sân nhà từ đầu mùa (thắng 5, hòa 1), đội bóng Bắc London rõ ràng đang có mọi lợi thế để nối dài chuỗi thăng hoa.

Trong khi đó, Crystal Palace bước vào trận derby này với chuỗi phong độ không mấy khả quan. Kể từ chiến thắng 2-0 trước Dynamo Kyiv trong trận ra mắt UEFA Conference League đầu tháng này, “Đại bàng” vẫn chưa biết mùi chiến thắng (hòa 1, thua 2). Trận thua gây sốc 0-1 trước AEK Larnaca giữa tuần đã khiến thầy trò Oliver Glasner trải qua ba trận liên tiếp không thắng.

Dẫu vậy, Crystal Palace vẫn đang giữ vị trí khá an toàn ở nhóm giữa bảng, với chỉ một thất bại sau tám trận Premier League (thắng 3, hòa 4 trận). Đáng chú ý, họ là đội có số trận hòa nhiều nhất giải kể từ cuối tháng Ba (9 trận).

Arsenal đang nắm ưu thế áp đảo trong các cuộc chạm trán gần đây: thắng sáu trong bảy lần đối đầu gần nhất, chỉ hòa một – chính là trận hòa 2-2 tại Emirates mùa trước. Tính rộng hơn, “Pháo thủ” chỉ thua duy nhất một trong 16 lần tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà (thắng 9, hòa 6 trận). Thống kê kể trên đủ để người hâm mộ tin tưởng vào kịch bản quen thuộc: Arsenal chiến thắng và giữ vững ngôi đầu.

Dự đoán: Arsenal 2-0 Crystal Palace

Thông tin lực lượng

Arsenal: Jesus, Havertz, Madueke, Odegaard chấn thương.

Crystal Palace: Doucoure, Chadi Riad, Kporha chấn thương.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres.

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta.

🎯 Aston Villa - Man City: 21h, 26/10, vòng 9 Ngoại hạng Anh

Aston Villa đang tìm cách lấy lại thể diện sau thất bại muối mặt giữa tuần ở đấu trường châu Âu. Nhưng thật tệ, đoàn quân của HLV Unai Emery lại phải tiếp đón Manchester City - đội bóng đang tái khẳng định vị thế ứng viên vô địch Premier League.

Tiền đạo Haaland ghi bàn ổn định

Tiền đạo Haaland ghi bàn ổn định

Chuỗi năm trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của Aston Villa đã bị chặn đứng đầy bất ngờ vào thứ Năm, khi họ để thua 1-2 đội bóng nhỏ bé Go Ahead Eagles của Hà Lan ở Europa League. Dù vậy, nếu giành chiến thắng ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, Aston Villa sẽ trở thành đội đầu tiên kể từ Preston ở mùa 1936/37 không thắng trong năm trận đầu tiên của mùa giải nhưng thắng liên tiếp bốn trận sau đó.

Hơn nữa, thành tích sân nhà của "The Villains" cực kỳ ấn tượng khi chỉ thua duy nhất một lần tại Villa Park kể từ tháng 10/2024 (thắng 18, hòa 7). Điều đó cho thấy cơ hội của thầy trò Emery không hề nhỏ.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của Aston Villa sẽ không dễ dàng, khi đối thủ của họ – Manchester City – đang đạt phong độ cực cao. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đã thắng ba trận liên tiếp mà không để lọt lưới bàn nào, nằm trong chuỗi chín trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 7, hòa 2).

Kể từ tháng 4 đến nay, Man City là đội giành nhiều điểm nhất tại Premier League (39 điểm) và hiện chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal ba điểm trong cuộc đua vô địch. Phong độ sân khách của Man City cũng khiến bất kỳ đối thủ nào phải dè chừng: họ chỉ thua một trong 12 chuyến hành quân gần nhất (thắng 7, hòa 4), trong đó có sáu trận giữ sạch lưới.

Trong kỷ nguyên Premier League, Man City đã đánh bại Aston Villa tới 31 lần. Tuy nhiên, Villa Park lại là “miền đất dữ” với nửa xanh thành Manchester những mùa gần đây. Đơn cử là Man City đã thua trong cả hai lần làm khách gần nhất tại đây. Dù vậy, với phong độ chói sáng của Erling Haaland cùng hàng thủ chắc chắn, "Man xanh" đủ khả năng ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Dự đoán: Aston Villa 1-2 Man City

Thông tin lực lượng

Aston Villa: Digne, Garcia, Tielemans chấn thương.

Man City: Khusanov, Rodri chấn thương. Nico bỏ ngỏ khả năng ra sân thi đấu.

Đội hình dự kiến

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Onana, Kamara, Guessand, Rogers, McGinn, Malen.

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Stones, Gvardiol, Kovacic, Silva, Lewis, Savinho, Haaland, Doku.

26/10/2025 00:14 AM (GMT+7)
