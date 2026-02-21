HLV Ancelotti như "chiếc đũa thần", mảnh ghép hoàn hảo để phục hưng MU?

Rene Meulensteen, cựu trợ lý từng làm việc dưới trướng Sir Alex Ferguson, tin rằng chỉ có kinh nghiệm lão luyện và uy quyền của đương kim HLV trưởng Đội tuyển Brazil mới đủ sức khôi phục "văn hóa chiến thắng" tại Old Trafford.

Old Trafford kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vẫn chưa thể tìm lại vị thế của mình

🏚️ Old Trafford: Từ "Nhà hát" thành "Phế tích"

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, Manchester United vẫn chưa thể tìm lại vị thế của mình. Dù các huấn luyện viên như Louis van Gaal, José Mourinho và Erik ten Hag đã mang về một số danh hiệu, nhưng giấc mơ giành chức vô địch Premier League lần thứ 14 vẫn còn xa vời. Hiện tại, tình hình của đội bóng đang ở mức tồi tệ nhất. Mùa giải trước, "Quỷ đỏ" chỉ cán đích ở vị trí thứ 15, mức thấp nhất trong kỷ nguyên hiện đại.

Mùa giải này, Manchester United tiếp tục ghi nhận những kỷ lục buồn khi sớm bị loại khỏi các cúp quốc nội và không có suất tham dự cúp châu Âu. Huấn luyện viên Ruben Amorim đã phải trả giá cho sự bảo thủ trong chiến thuật và thiếu sự nhất quán trong lối chơi.

Trong khi đó, Darren Fletcher cũng nhanh chóng bộc lộ sự non nớt sau hai trận tạm quyền. Hiện tại, Michael Carrick đã được giao trọng trách dẫn dắt đội bóng trong phần còn lại của mùa giải, trong khi ban lãnh đạo đang tìm kiếm một giải pháp dài hạn cho tương lai.

Rene Meulensteen tin rằng chỉ có HLV Ancelotti mới giúp MU tìm lại được vị thế đã mất

🌟 Tại sao Ancelotti là "chân ái"?

Trong bối cảnh nhiều cái tên nổi bật như Oliver Glasner, Thomas Tuchel, Gareth Southgate và Luis Enrique đang được nhắc đến, Rene Meulensteen đã khẳng định rằng Carlo Ancelotti mới là lựa chọn tối ưu. Ancelotti, với bề dày thành tích chinh phục đỉnh cao cùng các câu lạc bộ danh tiếng như Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich, PSG và AC Milan, được Meulensteen đánh giá cao về khả năng xử lý tình huống khó khăn.

Chia sẻ trên Casinostugan, Meulensteen nhấn mạnh: "Carlo Ancelotti là người có đủ đẳng cấp và lý lịch để giải quyết những vấn đề hiện tại. Ông ấy đã trải qua nhiều thử thách và hiểu rõ thế nào là văn hóa chiến thắng".

Theo Meulensteen, vấn đề của HLV Amorim là sự xung đột với ban lãnh đạo. Tuy nhiên, với Ancelotti, tình hình sẽ khác: "Tôi không nghĩ Ancelotti sẽ nghe theo bất kỳ ai. Ông ấy sẽ khẳng định: 'Đây là công việc của tôi. Tôi sẽ quản lý những gì tôi được giao'". Trong bóng đá hiện đại, khi Giám đốc Thể thao phụ trách bức tranh tổng thể, cần có một HLV trưởng có khả năng làm việc với cầu thủ nhưng cũng phải có tiếng nói riêng. Amorim đã gặp khó khăn vì không đồng quan điểm với ban lãnh đạo, nhưng với Ancelotti, không ai có thể áp đặt ý kiến lên ông ấy.

Alonso và Amorim cùng bị sa thải trong những ngày đầu năm mới 2026

📉 Tương lai nào cho Amorim và bài học từ Xabi Alonso

Trong quá trình đề cử Carlo Ancelotti cho Manchester United, HLV Meulensteen đã bày tỏ sự bi quan về khả năng của Ruben Amorim trong việc tìm kiếm một vị trí tại Premier League trong thời gian tới. Ông so sánh tình huống của Amorim với Xabi Alonso, người vừa bị Real Madrid sa thải chỉ sau 7 tháng dẫn dắt.

Mặc dù Alonso không thành công tại Real, nhưng di sản mà ông để lại tại Bayer Leverkusen vẫn giúp bảo vệ danh tiếng của mình. Ngược lại, Ruben Amorim không có thành tích nổi bật để bù đắp cho thất bại tại Anh. "Tôi nghi ngờ việc các đội bóng Anh sẽ mời Amorim. Có lẽ ông ấy sẽ trở lại Bồ Đào Nha, nơi mà ông ấy phù hợp hơn," Meulensteen nhận định.

Chờ đợi HLV Michael Carrick là thử thách đưa MU dự cúp C1 năm sau

🔥 Michael Carrick và "lửa thử vàng"

Trước khi nghĩ đến việc bổ nhiệm Carlo Ancelotti hay các kế hoạch cho mùa hè, Manchester United cần vượt qua giai trước mắt dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Nhiệm vụ của Carrick không chỉ là ổn định phòng thay đồ mà còn là tạo ra phép màu giúp Manchester United nuôi hy vọng giữ vững vị trí Top 4, qua đó giành vé dự Champions League mùa giải tới. Đây là một nhiệm vụ đầy khó khăn trong bối cảnh hiện tại.