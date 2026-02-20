Dự đoán tỷ số vòng 27 Ngoại hạng Anh: Arsenal run rẩy, MU - Man City gặp "đối cứng"

Man City đấu Newcastle, mơ áp sát Arsenal

Đến cuối tháng 5, Manchester City và Newcastle United sẽ chạm trán nhau tới năm lần trên tất cả đấu trường trong mùa giải này. Và lần đối đầu thứ tư của cặp đấu ở mùa 2025/26 mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cuộc đua vô địch Premier League.

Man City cần đánh bại Newcastle để tiếp tục cuộc đua vô địch

Tham vọng đòi lại ngôi vương Premier League của Manchester City được tiếp thêm động lực dù giữa tuần họ không cần ra sân. Cú sảy chân của Arsenal khiến khoảng cách chỉ còn 5 điểm, trong khi thầy trò Pep Guardiola vẫn đá ít hơn một trận.

Việc ra sân sớm cuối tuần này mang đến cơ hội để Man City gia tăng sức ép, và họ đang ở vị thế thuận lợi sau chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tại sân nhà, "The Citizens" càng tỏ ra áp đảo khi bất bại 12 trận chính thức gần nhất (thắng 10, hòa 2), đặc biệt thắng cả sáu trận gần đây với tổng tỷ số hủy diệt 22-2. Bởi vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu Man City thắng ấn tượng 3-1.

Arsenal run rẩy bước vào derby Bắc London

Một trận derby Bắc London đầy căng thẳng sắp diễn ra khi Tottenham bắt đầu kỷ nguyên mới dưới thời ban huấn luyện mới trong cuộc tiếp đón Arsenal.

Thất bại 1-2 trên sân nhà trước Newcastle là “giọt nước tràn ly” khiến ban lãnh đạo Tottenham quyết định sa thải Thomas Frank và bổ nhiệm Igor Tudor làm HLV trưởng đến hết mùa giải.

Arsenal đối đầu Tottenham trong trận đấu có tính chất quan trọng

Nhiệm vụ đầu tiên của ông là chấm dứt chuỗi tám trận không thắng ở giải VĐQG, khiến "Spurs" trở thành đội duy nhất chưa có chiến thắng nào tại Premier League trong năm 2026 (hòa 4, thua 4).

Dù đây là một trong những màn ra mắt khó khăn và nặng ký nhất có thể tưởng tượng, Tudor thường khởi đầu nhiệm kỳ rất ấn tượng, khi đã toàn thắng ở trận đầu tiên trong sáu lần gần nhất nắm quyền.

Kình địch cùng thành phố Arsenal cũng không có một tuần lễ suôn sẻ, khi những cú sảy chân trước Brentford (hòa 1-1) và Wolverhampton Wanderers (hòa 2-2) khiến họ chỉ thắng 2/7 trận gần nhất tại giải đấu (hòa 4, thua 1). Vì vậy, “Pháo thủ” bước vào cuối tuần này với lợi thế chỉ còn 5 điểm so với Manchester City, đội đang đá ít hơn một trận.

Tuy nhiên, một cuộc đối đầu ngay tại thủ đô có thể là liều thuốc kích hoạt phong độ cho Arsenal. Đoàn quân của Mikel Arteta chỉ thua 1/24 trận derby London gần nhất tại Premier League (thắng 17, hòa 6). Bởi vậy, Arsenal vẫn được tin tưởng sẽ giành chiến thắng 2-1 trên sân Tottenham Stadium, theo dự đoán của siêu máy tính Ngoại hạng Anh.

Carrick quyết chứng minh tốt hơn Amorim

Ở lượt đi, MU thua đau Everton 0-1 ngay trên sân nhà Old Trafford, khi còn được dẫn dắt bởi HLV Ruben Amorim. Đã thế, trận này "Quỷ đỏ" còn được chơi hơn người ngay từ sớm. Thất bại kể trên là một trong những lý do khiến Amorim bay ghế.

MU gặp đối thủ khó chịu Everton ở vòng 27

Bây giờ, nhiệm vụ của Michael Carrick là giúp MU đạt kết quả tốt ở Goodison Park để chứng minh bản thân xứng đáng với chiếc ghế HLV trưởng lâu dài của CLB. Tuy nhiên, đánh bại đội bóng của HLV David Moyes ngay tại Goodison Park là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Theo dự đoán của siêu máy tính Ngoại hạng Anh, trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-1.

Lịch thi đấu vòng 27 Ngoại hạng Anh