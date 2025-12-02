VAR Ngoại hạng Anh gây tranh cãi: Arsenal - Liverpool bị xử ép, Chelsea hưởng lợi

Tranh cãi bàn thắng của Chelsea vào lưới Arsenal

Trận hòa 1-1 giữa Chelsea và Arsenal ở vòng 13 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua xuất hiện tình huống gây tranh cãi. Trong hiệp hai, Trevoh Chalobah đưa Chelsea còn 10 người vươn lên dẫn trước bằng pha đánh đầu khẽ chạm bóng từ quả phạt góc của Reece James. Tuy nhiên, Sky Sports (Anh) đặt câu hỏi liệu Enzo Fernandez có phải đóng vai trò quan trọng trong tình huống đó khi đứng ở vị trí việt vị hay không.

Fernandez ở thế việt vị khi Chalobah chạm bóng

Fernandez đứng cao hơn so với toàn bộ hàng thủ Arsenal khi Chalobah chạm bóng, và dù tiền vệ người Argentina không chạm bóng, anh dường như đã ảnh hưởng đến khả năng phá bóng của Cristhian Mosquera trên vạch vôi.

Theo luật của IFAB (Hội đồng Luật bóng đá Quốc tế), một cầu thủ có thể bị xác định việt vị nếu: ngăn cản đối thủ có thể chơi bóng, hoặc thách thức đối thủ tranh bóng, hoặc thực hiện hành động rõ ràng ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng của đối thủ.

Fernandez ảnh hưởng lớn đến khả năng phá bóng của Mosquera trên vạch vôi

Hành động của Fernandez dường như liên quan đến cả ba tiêu chí trên. Dù tay phải của Mosquera về lý thuyết ngang bằng Fernandez, IFAB quy định “tay và cánh tay của tất cả cầu thủ, bao gồm thủ môn, không được tính” trong việt vị, vì không được phép tạo lợi thế bằng tay. Thay vào đó, việt vị được tính theo đường tay áo, và Fernandez dường như đứng cao hơn tay áo của Mosquera.

Liverpool cũng là nạn nhân của VAR

Tình huống đó tiếp nối một loạt các quyết định việt vị mang tính chủ quan tại Ngoại hạng Anh. Bàn thắng của Virgil Van Dijk cho Liverpool trước Man City bị từ chối vì VAR xác định Andy Robertson đã che khuất tầm nhìn của thủ môn Gianluigi Donnarumma đến từ vị trí việt vị, dù không chạm bóng.

VAR xác định Robertson cản trở tầm nhìn của Donnarumma, dẫn đến bàn thắng của Van Dijk bị từ chối

Hai tuần sau, VAR lại công nhận bàn thắng của Jeison Murillo cho Nottingham Forest trước chính Liverpool, dù Dan Ndoye đứng ở vị trí việt vị. Bàn thắng được công nhận vì Ndoye không bị xem là trong tầm nhìn của thủ môn Alisson.

Liệu các trọng tài có bỏ lỡ một loạt quyết định quan trọng, có thể ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này?