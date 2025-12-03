Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Timor Leste: Chủ nhà ra oai (SEA Games 33)

(19h, 3/12, bảng A bóng đá nam SEA Games 33) U22 Thái Lan bước vào hành trình săn vàng SEA Games 33 với tâm thế cửa trên hoàn toàn. Trước đối thủ yếu U22 Timor Leste, 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc, nhưng đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ toan tính để vừa thắng, vừa giấu bài.

U22 Thái Lan
Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Timor Leste: Chủ nhà ra oai (SEA Games 33) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Timor Leste: Chủ nhà ra oai (SEA Games 33) - 1
U22 Timor Leste
(H1: 0-0)
Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Timor Leste: Chủ nhà ra oai (SEA Games 33) - 1
Chomphat Boonlert, Phattharaphon Saksakit, Phon Ek Maneekorn, Attapol Saengthong, Chanaphat Buaphan, Chaiphon Adton, Sittha Bunla, Yotkorn, Thanakrit Chotmuangpak, Seksan Ratree, Yotkorn Burapha
Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Timor Leste: Chủ nhà ra oai (SEA Games 33) - 1
Filonito, Danilo, Rivaldo, Bianco, Cristevão, Pedro, Revelino, Edencio, Kefi, Mario, Gali

Nằm ở bảng A "dễ thở" chỉ còn 3 đội (sau khi Campuchia rút lui) cùng U22 Singapore và U22 Timor Leste, U22 Thái Lan gần như nắm chắc tấm vé vào bán kết. Với tư cách chủ nhà và ứng viên vô địch, "Voi chiến" đã có sự chuẩn bị bài bản qua các giải U19, U20 và các chuyến tập huấn tại Trung Quốc, Ấn Độ.

Ngược lại, U22 Timor Leste bị đánh giá rất thấp về kinh nghiệm khi vắng mặt ở nhiều giải đấu khu vực gần đây. Điểm yếu của họ là hay chơi ngẫu hứng nhưng thường mắc sai lầm cá nhân trong khâu phòng ngự và bọc lót. Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về người Thái, với chiến thắng 3-0 ở lần chạm trán chính thức gần nhất.

Trước giờ G, U22 Thái Lan có sự thay đổi nhỏ khi triệu tập hậu vệ Thawatchai Inprakon thay cho Atthaphon Saengthong bị chấn thương. HLV đội chủ nhà nhiều khả năng sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với nhạc trưởng Seksan Ratree ở tuyến giữa và mũi nhọn tốc độ Thanakrit trên hàng công.

Về phía U22 Timor Leste, họ có lực lượng đầy đủ nhưng non nớt. Sơ đồ 4-5-1 phòng ngự phản công sẽ là lựa chọn khả dĩ nhất để hạn chế sức mạnh của đối thủ.

Mục tiêu của U22 Thái Lan là 3 điểm, nhưng họ không nhất thiết phải thắng quá đậm để tránh lộ bài trước các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội, một chiến thắng cách biệt vẫn nằm trong tầm tay đội chủ nhà.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn 

03/12/2025 12:20 PM (GMT+7)
