Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Timor Leste: Chủ nhà ra oai (SEA Games 33)

SEA Games | 19h, 03/12 | U22 Thái Lan 0 - 0 U22 Timor Leste (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U22 Thái Lan vs U22 Timor Leste U22 Timor Leste Điểm Chomphat Boonlert Phattharaphon Saksakit Phon Ek Maneekorn Attapol Saengthong Chanaphat Buaphan Chaiphon Adton Sittha Bunla Yotkorn Thanakrit Chotmuangpak Seksan Ratree Yotkorn Burapha Điểm Filonito Danilo Rivaldo Bianco Cristevão Pedro Revelino Edencio Kefi Mario Gali Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U22 Thái Lan U22 Thái Lan U22 Timor Leste Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Chomphat Boonlert, Phattharaphon Saksakit, Phon Ek Maneekorn, Attapol Saengthong, Chanaphat Buaphan, Chaiphon Adton, Sittha Bunla, Yotkorn, Thanakrit Chotmuangpak, Seksan Ratree, Yotkorn Burapha Filonito, Danilo, Rivaldo, Bianco, Cristevão, Pedro, Revelino, Edencio, Kefi, Mario, Gali

Nằm ở bảng A "dễ thở" chỉ còn 3 đội (sau khi Campuchia rút lui) cùng U22 Singapore và U22 Timor Leste, U22 Thái Lan gần như nắm chắc tấm vé vào bán kết. Với tư cách chủ nhà và ứng viên vô địch, "Voi chiến" đã có sự chuẩn bị bài bản qua các giải U19, U20 và các chuyến tập huấn tại Trung Quốc, Ấn Độ.

Ngược lại, U22 Timor Leste bị đánh giá rất thấp về kinh nghiệm khi vắng mặt ở nhiều giải đấu khu vực gần đây. Điểm yếu của họ là hay chơi ngẫu hứng nhưng thường mắc sai lầm cá nhân trong khâu phòng ngự và bọc lót. Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về người Thái, với chiến thắng 3-0 ở lần chạm trán chính thức gần nhất.

Trước giờ G, U22 Thái Lan có sự thay đổi nhỏ khi triệu tập hậu vệ Thawatchai Inprakon thay cho Atthaphon Saengthong bị chấn thương. HLV đội chủ nhà nhiều khả năng sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với nhạc trưởng Seksan Ratree ở tuyến giữa và mũi nhọn tốc độ Thanakrit trên hàng công.

Về phía U22 Timor Leste, họ có lực lượng đầy đủ nhưng non nớt. Sơ đồ 4-5-1 phòng ngự phản công sẽ là lựa chọn khả dĩ nhất để hạn chế sức mạnh của đối thủ.

Mục tiêu của U22 Thái Lan là 3 điểm, nhưng họ không nhất thiết phải thắng quá đậm để tránh lộ bài trước các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội, một chiến thắng cách biệt vẫn nằm trong tầm tay đội chủ nhà.

