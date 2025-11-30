Trực tiếp bóng đá Chelsea - Arsenal: Fan muốn Garnacho, Estevao đá chính (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 30/11, vòng 13) Cộng đồng fan Chelsea tin tưởng Garnacho có thể tỏa sáng nếu có tên trong đội hình xuất phát của Chelsea.
Premier League | 23h30, 30/11 | SVĐ Stamford Bridge
Điểm
Sanchez
James
Adarabioyo
Chalobah
Cucurella
Caicedo
Fernandez
Estevao
Pedro
Neto
Delap
Điểm
Raya
Timber
Saliba
Hincapie
Calafiori
Eze
Zubimendi
Rice
Saka
Merino
Martinelli
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Fan Chelsea chọn Garnacho, Estevao đá chính
Mới đây, cộng đồng fan Chelsea có tên "We Ain't Got No History" đã bầu chọn 11 cầu thủ xứng đáng đá chính trong trận đại chiến với Arsenal. Theo đó, Garnacho nhận tới 45% lượt bầu chọn và được các fan tin tưởng sát cánh cùng Estevao Willian, Joao Pedro.
Đội hình xuất phát của Chelsea do fan chọn: Sanchez (99% lượt bầu chọn) - Cucurella (99%), Chalobah (91%), Fofana (90%), James (96%) - Enzo (98%), Caicedo (99+%) - Garnacho (45%), Estevao (69%), Neto (83%) - Joao Pedro (71%).
Chelsea có thể cản bước Arsenal?
⚡ 2 đội đều có phong độ cao
Chelsea và Arsenal bước vào derby London với hành trang là những chiến thắng vang dội tại Champions League: Chelsea hủy diệt Barcelona 3-0, Arsenal đánh bại Bayern Munich 3-1.
Sau giai đoạn đầu mùa khó khăn, HLV Enzo Maresca dần giúp Chelsea trở lại quỹ đạo khi giành chiến thắng 9 trên 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm 3 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Trong chuỗi trận này, "The Blues" giữ sạch lưới trước Tottenham, Burnley, Wolverhampton hay Barcelona.
Arsenal, trong khi đó, bước vào trận đấu với vị thế đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh lẫn Champions League, thắng tưng bừng trong trận gần nhất ở các đấu trường này (thắng Tottenham 4-1, Bayern Munich 3-1). "Pháo thủ" mới thua 1 trận từ đầu mùa và thể hiện phong độ gần như hoàn hảo (thắng 14, hòa 2 trong 16 trận gần nhất).
|Đội bóng
|Thứ hạng ở Ngoại hạng Anh
|Trận
|Thắng
|Hòa
|Thua
|Bàn thắng
|Bàn thua
|Chelsea
|Hạng 2
|12
|7
|2
|3
|23
|11
|Arsenal
|Hạng 1
|12
|9
|2
|1
|24
|6
🛡️ Chelsea dè chừng "độc chiêu" của Arsenal
Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Enzo Maresca đã nói về cách Chelsea đối phó với các tình huống cố định, điểm mạnh của Arsenal:
"Chúng tôi sẽ cố gắng phòng ngự tốt nhất có thể. Tôi nghĩ Arsenal không chỉ mạnh trước một hay hai đội bóng cụ thể. Họ có thể ghi bàn từ các tình huống cố định trước bất kỳ đội nào. Trong trận đấu gần nhất với Bayern Munich, bàn thắng đầu tiên của họ cũng xuất phát từ phạt góc. Họ có hệ thống vận hành rất hiệu quả, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phòng ngự tốt nhất".
|Phong độ 5 trận gần nhất
|Chelsea
|Arsenal
|
Chelsea 3-0 Barcelona (Cúp C1)
Burnley 0-2 Chelsea (Ngoại hạng Anh)
Chelsea 3-0 Wolves (Ngoại hạng Anh)
Qarabag 2-2 Chelsea (Cúp C1)
Tottenham 0-1 Chelsea (Ngoại hạng Anh)
|
Arsenal 3-1 Bayern Munich (Cúp C1)
Arsenal 4-1 Tottenham (Ngoại hạng Anh)
Sunderland 2-2 Arsenal (Ngoại hạng Anh)
Slavia Praha 0-3 Arsenal (Cúp C1)
Burnley 0-2 Arsenal (Ngoại hạng Anh)
🔥 Arsenal đá derby cực đỉnh
Kể từ lần đầu tiên chạm trán vào ngày 9/11/1907, Chelsea và Arsenal đã tạo nên 211 trận derby London rực lửa. Trong đó, Arsenal áp đảo với 84 chiến thắng, 61 trận hòa và chỉ 66 lần nhận thất bại trước đại kình địch.
Tính riêng kỷ nguyên Ngoại hạng Anh (từ năm 1992 đến nay), "Pháo thủ" cũng áp đảo khi thắng 27 trận, còn Chelsea thắng 20 trận (19 trận hòa). Tuy nhiên nếu tính từ 2003/04, thời điểm Chelsea được tỷ phú Roman Abramovich thâu tóm và lột xác thành thế lực hàng đầu, họ lại tỏ ra nhỉnh hơn Arsenal (thắng 17, thua 13 trong 42 lần chạm trán).
Những cuộc đối đầu Arsenal vài năm trở lại đây sẽ khiến người hâm mộ Chelsea lo lắng. “The Blues” chỉ thắng 1 trong 11 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, thậm chí chưa từng vượt qua "Pháo thủ" trên sân nhà suốt 7 năm qua.
Ngược lại, Arsenal dưới thời Mikel Arteta tỏ ra vô cùng đáng sợ trong các trận derby London. Kể từ đầu mùa 2022/23, họ chỉ thua 3 trong 40 trận derby tại đấu trường hàng đầu nước Anh, và 1 trong số đó diễn ra trên sân khách. Mùa này, "Pháo thủ" thắng cả 4 trận derby.
|Giải đấu
|Trận
|Chelsea thắng
|Hòa
|Arsenal thắng
|Giải VĐQG
|176
|54
|52
|70
|FA Cup
|21
|5
|6
|10
|League Cup
|8
|4
|1
|3
|Champions League
|2
|1
|1
|0
|Europa League
|1
|1
|0
|0
|Siêu cúp Anh
|3
|1
|1
|1
|Tổng
|211
|66
|61
|84
|Ngoại hạng Anh (1992-nay)
|66
|20
|19
|27
(23h30, 30/11, vòng 13) Có lẽ đã từ rất lâu, Chelsea và Arsenal mới bước vào derby London với vị thế, phong độ cân bằng như hiện tại.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/11/2025 15:22 PM (GMT+7)