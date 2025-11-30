Trực tiếp bóng đá Chelsea - Arsenal: Fan muốn Garnacho, Estevao đá chính (Ngoại hạng Anh)

Đội bóng Thứ hạng ở Ngoại hạng Anh Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Chelsea Hạng 2 12 7 2 3 23 11 Arsenal Hạng 1 12 9 2 1 24 6

🛡️ Chelsea dè chừng "độc chiêu" của Arsenal

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Enzo Maresca đã nói về cách Chelsea đối phó với các tình huống cố định, điểm mạnh của Arsenal:

"Chúng tôi sẽ cố gắng phòng ngự tốt nhất có thể. Tôi nghĩ Arsenal không chỉ mạnh trước một hay hai đội bóng cụ thể. Họ có thể ghi bàn từ các tình huống cố định trước bất kỳ đội nào. Trong trận đấu gần nhất với Bayern Munich, bàn thắng đầu tiên của họ cũng xuất phát từ phạt góc. Họ có hệ thống vận hành rất hiệu quả, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phòng ngự tốt nhất".

Phong độ 5 trận gần nhất Chelsea Arsenal Chelsea 3-0 Barcelona (Cúp C1) Burnley 0-2 Chelsea (Ngoại hạng Anh) Chelsea 3-0 Wolves (Ngoại hạng Anh) Qarabag 2-2 Chelsea (Cúp C1) Tottenham 0-1 Chelsea (Ngoại hạng Anh) Arsenal 3-1 Bayern Munich (Cúp C1) Arsenal 4-1 Tottenham (Ngoại hạng Anh) Sunderland 2-2 Arsenal (Ngoại hạng Anh) Slavia Praha 0-3 Arsenal (Cúp C1) Burnley 0-2 Arsenal (Ngoại hạng Anh)

🔥 Arsenal đá derby cực đỉnh

Kể từ lần đầu tiên chạm trán vào ngày 9/11/1907, Chelsea và Arsenal đã tạo nên 211 trận derby London rực lửa. Trong đó, Arsenal áp đảo với 84 chiến thắng, 61 trận hòa và chỉ 66 lần nhận thất bại trước đại kình địch.

Tính riêng kỷ nguyên Ngoại hạng Anh (từ năm 1992 đến nay), "Pháo thủ" cũng áp đảo khi thắng 27 trận, còn Chelsea thắng 20 trận (19 trận hòa). Tuy nhiên nếu tính từ 2003/04, thời điểm Chelsea được tỷ phú Roman Abramovich thâu tóm và lột xác thành thế lực hàng đầu, họ lại tỏ ra nhỉnh hơn Arsenal (thắng 17, thua 13 trong 42 lần chạm trán).

Những cuộc đối đầu Arsenal vài năm trở lại đây sẽ khiến người hâm mộ Chelsea lo lắng. “The Blues” chỉ thắng 1 trong 11 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, thậm chí chưa từng vượt qua "Pháo thủ" trên sân nhà suốt 7 năm qua.

Ngược lại, Arsenal dưới thời Mikel Arteta tỏ ra vô cùng đáng sợ trong các trận derby London. Kể từ đầu mùa 2022/23, họ chỉ thua 3 trong 40 trận derby tại đấu trường hàng đầu nước Anh, và 1 trong số đó diễn ra trên sân khách. Mùa này, "Pháo thủ" thắng cả 4 trận derby.