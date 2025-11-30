Trực tiếp bóng đá Chelsea - Arsenal: Fan muốn Garnacho, Estevao đá chính (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Trực tiếp bóng đá Chelsea - Arsenal: Fan muốn Garnacho, Estevao đá chính (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Arsenal Premier League 2025-26

(23h30, 30/11, vòng 13) Cộng đồng fan Chelsea tin tưởng Garnacho có thể tỏa sáng nếu có tên trong đội hình xuất phát của Chelsea.

   

Premier League | 23h30, 30/11 | SVĐ Stamford Bridge

Chelsea
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Arsenal: Fan muốn Garnacho, Estevao đá chính (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Arsenal: Fan muốn Garnacho, Estevao đá chính (Ngoại hạng Anh) - 1
Arsenal
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Arsenal: Fan muốn Garnacho, Estevao đá chính (Ngoại hạng Anh) - 1
Sanchez, James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Estevao, Pedro, Neto, Delap
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Arsenal: Fan muốn Garnacho, Estevao đá chính (Ngoại hạng Anh) - 1
Raya, Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Merino, Martinelli

Fan Chelsea chọn Garnacho, Estevao đá chính 

Mới đây, cộng đồng fan Chelsea có tên "We Ain't Got No History" đã bầu chọn 11 cầu thủ xứng đáng đá chính trong trận đại chiến với Arsenal. Theo đó, Garnacho nhận tới 45% lượt bầu chọn và được các fan tin tưởng sát cánh cùng Estevao Willian, Joao Pedro.

Đội hình xuất phát của Chelsea do fan chọn: Sanchez (99% lượt bầu chọn) - Cucurella (99%), Chalobah (91%), Fofana (90%), James (96%) - Enzo (98%), Caicedo (99+%) - Garnacho (45%), Estevao (69%), Neto (83%) - Joao Pedro (71%).

Chelsea có thể cản bước Arsenal?

Chelsea có thể cản bước Arsenal?

⚡ 2 đội đều có phong độ cao

Chelsea và Arsenal bước vào derby London với hành trang là những chiến thắng vang dội tại Champions League: Chelsea hủy diệt Barcelona 3-0, Arsenal đánh bại Bayern Munich 3-1.

Sau giai đoạn đầu mùa khó khăn, HLV Enzo Maresca dần giúp Chelsea trở lại quỹ đạo khi giành chiến thắng 9 trên 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm 3 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Trong chuỗi trận này, "The Blues" giữ sạch lưới trước Tottenham, Burnley, Wolverhampton hay Barcelona.

Arsenal, trong khi đó, bước vào trận đấu với vị thế đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh lẫn Champions League, thắng tưng bừng trong trận gần nhất ở các đấu trường này (thắng Tottenham 4-1, Bayern Munich 3-1). "Pháo thủ" mới thua 1 trận từ đầu mùa và thể hiện phong độ gần như hoàn hảo (thắng 14, hòa 2 trong 16 trận gần nhất).

Đội bóng Thứ hạng ở Ngoại hạng Anh Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua
Chelsea Hạng 2 12 7 2 3 23 11
Arsenal Hạng 1 12 9 2 1 24 6

🛡️ Chelsea dè chừng "độc chiêu" của Arsenal

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Enzo Maresca đã nói về cách Chelsea đối phó với các tình huống cố định, điểm mạnh của Arsenal:

"Chúng tôi sẽ cố gắng phòng ngự tốt nhất có thể. Tôi nghĩ Arsenal không chỉ mạnh trước một hay hai đội bóng cụ thể. Họ có thể ghi bàn từ các tình huống cố định trước bất kỳ đội nào. Trong trận đấu gần nhất với Bayern Munich, bàn thắng đầu tiên của họ cũng xuất phát từ phạt góc. Họ có hệ thống vận hành rất hiệu quả, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phòng ngự tốt nhất".

Phong độ 5 trận gần nhất
Chelsea Arsenal

Chelsea 3-0 Barcelona (Cúp C1)

Burnley 0-2 Chelsea (Ngoại hạng Anh)

Chelsea 3-0 Wolves (Ngoại hạng Anh)

Qarabag 2-2 Chelsea (Cúp C1)

Tottenham 0-1 Chelsea (Ngoại hạng Anh)

Arsenal 3-1 Bayern Munich (Cúp C1)

Arsenal 4-1 Tottenham (Ngoại hạng Anh)

Sunderland 2-2 Arsenal (Ngoại hạng Anh)

Slavia Praha 0-3 Arsenal (Cúp C1)

Burnley 0-2 Arsenal (Ngoại hạng Anh)

🔥 Arsenal đá derby cực đỉnh

Kể từ lần đầu tiên chạm trán vào ngày 9/11/1907, Chelsea và Arsenal đã tạo nên 211 trận derby London rực lửa. Trong đó, Arsenal áp đảo với 84 chiến thắng, 61 trận hòa và chỉ 66 lần nhận thất bại trước đại kình địch.

Tính riêng kỷ nguyên Ngoại hạng Anh (từ năm 1992 đến nay), "Pháo thủ" cũng áp đảo khi thắng 27 trận, còn Chelsea thắng 20 trận (19 trận hòa). Tuy nhiên nếu tính từ 2003/04, thời điểm Chelsea được tỷ phú Roman Abramovich thâu tóm và lột xác thành thế lực hàng đầu, họ lại tỏ ra nhỉnh hơn Arsenal (thắng 17, thua 13 trong 42 lần chạm trán).

Những cuộc đối đầu Arsenal vài năm trở lại đây sẽ khiến người hâm mộ Chelsea lo lắng. “The Blues” chỉ thắng 1 trong 11 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, thậm chí chưa từng vượt qua "Pháo thủ" trên sân nhà suốt 7 năm qua.

Ngược lại, Arsenal dưới thời Mikel Arteta tỏ ra vô cùng đáng sợ trong các trận derby London. Kể từ đầu mùa 2022/23, họ chỉ thua 3 trong 40 trận derby tại đấu trường hàng đầu nước Anh, và 1 trong số đó diễn ra trên sân khách. Mùa này, "Pháo thủ" thắng cả 4 trận derby.

Giải đấu Trận Chelsea thắng Hòa Arsenal thắng
Giải VĐQG 176 54 52 70
FA Cup 21 5 6 10
League Cup 8 4 1 3
Champions League 2 1 1 0
Europa League 1 1 0 0
Siêu cúp Anh 3 1 1 1
Tổng 211 66 61 84
Ngoại hạng Anh (1992-nay) 66 20 19 27
8

Barcelona - Atletico Madrid 03.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Atletico Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 03/12
Thể lệ
Dự đoán tỷ số Chelsea - Arsenal: Derby "thượng đỉnh", hàng công khủng đọ sức
Dự đoán tỷ số Chelsea - Arsenal: Derby "thượng đỉnh", hàng công khủng đọ sức

(23h30, 30/11, vòng 13) Có lẽ đã từ rất lâu, Chelsea và Arsenal mới bước vào derby London với vị thế, phong độ cân bằng như hiện tại.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/11/2025 15:22 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN