Arsenal "tự bắn vào chân", cẩn thận Man City phá bĩnh giấc mơ 22 năm

🔥 Arsenal bỏ lỡ cơ hội vàng để kết liễu Chelsea

Arsenal đã có cơ hội tuyệt vời để tạo bước tiến lớn trên con đường chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu, nhưng họ đã không tận dụng được.

Arsenal không thắng, dù Chelsea còn 10 người

Trận hòa 1-1 trên sân Stamford Bridge trước Chelsea không chỉ là một điểm số, mà còn là một cơ hội lớn bị HLV Mikel Arteta và các học trò bỏ lỡ. Nếu là những đội bóng thực sự bản lĩnh, họ sẽ biết cách "kết liễu" đối thủ khi cơ hội đến, nhưng Arsenal thì chưa làm được.

Một điểm là kết quả chấp nhận được, Arsenal vẫn đứng vững ở vị trí đầu bảng Premier League. Họ vẫn đang nắm lợi thế trong cuộc đua tới danh hiệu. Nhưng trong bóng đá, những kẻ chiến thắng thực thụ luôn biết tận dụng cơ hội, đặc biệt khi đối phương chỉ còn 10 người trên sân. Arsenal lẽ ra phải làm điều đó khi Moises Caicedo của Chelsea nhận thẻ đỏ từ phút 38.

🗣️ Arteta thừa nhận bài học và sự tiếc nuối

Vai trò của Chelsea trong trận đấu này không thể xem nhẹ. Đội chủ nhà chơi cực kỳ sắc bén, duy trì lối chơi quyết liệt và Reece James chính là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân. Họ khiến Arsenal phải căng sức trong suốt trận đấu.

Đội bóng của Arteta nhận bài học lớn

Tuy nhiên, 52 phút sau khi Caicedo nhận thẻ đỏ là cơ hội để Arsenal chứng minh bản lĩnh – rằng họ sẽ không tha cho bất kỳ đối thủ nào trong cuộc đua vô địch. Chỉ có điều, Arsenal đã không tận dụng được. Thậm chí, rời Stamford Bridge với một điểm có lẽ còn khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm vì trong nhiều thời điểm, chính Chelsea mới là đội có cơ hội tốt hơn để giành chiến thắng sau cùng.

HLV Arteta không giấu được sự tiếc nuối: “Sau khi Caicedo bị đuổi, rõ ràng chúng tôi muốn giải quyết trận đấu. Ý định của Arsenal trong hiệp hai là thống trị hoàn toàn, nhưng chúng tôi lại để thủng lưới từ một tình huống cố định. Đội phải phản ứng ngay lập tức. Các cầu thủ ghi được một bàn đẹp và có thêm vài cơ hội, nhưng vẫn thiếu một số chi tiết quan trọng trong cách tấn công”.

Ngay cả khi phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp 2, Chelsea vẫn là đội có nhiều cú dứt điểm nguy hiểm hơn và trông đáng gờm hơn mỗi khi lên bóng. Ngược lại, Arsenal gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng hay trình diễn những pha bóng ma thuật. Đây là một trong những màn trình diễn kém ấn tượng nhất của Arsenal mùa này, khi các cầu thủ trông mệt mỏi và thiếu năng lượng.

🧍‍♂️ "Pháo thủ" thiếu bản lĩnh ở giai đoạn then chốt

Ebererchi Eze đã chơi 81 phút trước Bayern Munich và 90 phút trước Tottenham Hotspur. Arsenal lẽ ra có thể xoay vòng để giúp Eze nghỉ ngơi, nhưng HLV Arteta vẫn để ngôi sao người Anh ra sân. Điều đó khiến bản hợp đồng "bom tấn" 67,5 triệu bảng quá tải, thi đấu thiếu hiệu quả trước Chelsea.

Chelsea đã gây ra nhiều khó khăn cho Arsenal

Trước khi trận đấu bắt đầu, các fan "Pháo thủ" đón hung tin khi William cũng gặp vấn đề về cơ và phải vắng mặt. Trước đó, trung vệ người Pháp chơi trọn vẹn 90 phút trước Tottenham và Bayern Munich.

Rõ ràng sau 2 trận cầu mệt nhọc trước các đối thủ lớn, HLV Arteta cần xoay tua đội hình, đặc biệt là hàng công. Có lẽ nhà cầm quân người Tây Ban Nha cần cân nhắc hơn trong việc giữ sức cho các trụ cột, bởi việc thiếu tính toán đôi khi sẽ khiến Arsenal trả giá.

⚔️ Arsenal cần chớp thời cơ trước khi quá muộn

Man City là đội hưởng lợi lớn nhất từ những kết quả của vòng 13 Ngoại hạng Anh. Đội bóng của HLV Pep Guardiola giành chiến thắng muộn trước Leeds nhờ bàn thắng muộn của Foden. Giờ đây, khoảng cách giữa hai đội chủ còn là 5 điểm.

Arsenal phải đề phòng Man City

Mikel Arteta chắc chắn hiểu rõ rằng việc để Pep Guardiola và Man City có bất kỳ hy vọng nào là cực kỳ nguy hiểm. Arsenal không được phép lơ là nếu muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm.

Arsenal cần nhìn vào thực tế rằng họ đã không thắng 2 trong 3 trận gần nhất. Thầy trò Arteta bị Sunderland cầm hòa 2-2 ở vòng 11, vừa rồi lại sa lầy trên sân Chelsea ở vòng 13. Rõ ràng đang có dấu hiệu về việc Arsenal chững lại.

Các đối thủ của Arsenal có thể đã gần như “chết yểu” trong cuộc đua, nhưng họ vẫn còn cơ hội sống sót. Arsenal phải đảm bảo rằng họ không bỏ lỡ thêm nhiều cơ hội nếu muốn củng cố ngôi đầu bảng.

Một tuần đầy thử thách với nhiều trận đấu căng thẳng đã khiến đội bóng Bắc London phải xoay vòng và học cách giữ sức cho cầu thủ. Nhưng Arteta và các học trò cần nhớ rằng, những cơ hội như trận đấu với Chelsea không xuất hiện nhiều lần trong mùa giải.