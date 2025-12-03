Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Arsenal coi chừng "ong đốt", Liverpool cẩn thận với Sunderland

Arsenal – Brentford: 2h30, 4/12

Sau khi chỉ có 1 điểm trước 10 người của Chelsea, Arsenal sẽ gặp một đối thủ London khác yếu hơn nhưng được đá sân nhà. Tuy nhiên Brentford cũng có tham vọng, họ đang trong cuộc đua cho vị trí dự cúp châu Âu khi chỉ kém top 6 đúng 3 điểm.

Arsenal chỉ hòa trước 10 người của Chelsea nhưng tiếp tục duy trì mạch bất bại

Mặc dù chỉ hòa Chelsea nhưng khi nhìn tổng thể, Arsenal đã có chuỗi trận tốt khi thắng 2 hòa 1 trước Tottenham, Bayern Munich và Chelsea trong 3 trận gặp toàn những đối thủ khó. Giờ “Pháo thủ” được trở lại sân nhà, nơi họ đang thắng 7 trận liên tiếp và từ đầu mùa mới chỉ lọt lưới 2 bàn tại Premier League.

Brentford tuần qua đánh bại Burnley 3-1 trên sân nhà, nhưng giờ là lúc rời sân Community. Đội bóng của HLV Keith Andrews đã thua tới 5/6 trận sân khách ở Premier League mùa này và duy nhất West Ham là đội đã không chọc thủng lưới Brentford trong các trận đó. Tuy nhiên Brentford đang có phong độ rất cao của tiền đạo Igor Thiago, người với 10 bàn sau 13 trận đã trở thành cầu thủ Brentford chạm mốc bàn thắng hàng chục nhanh nhất trong lịch sử Premier League.

Thiago dự kiến sẽ đối đầu với cặp trung vệ Hincapie – Mosquera, do William Saliba vẫn chưa khỏi đau dù hồi cuối tuần qua không bị nặng. Leandro Trossard và Kai Havertz cũng đang vắng mặt bên phía Arsenal, nhưng Madueke, Odegaard và Gyokeres đều đã khỏe lại và họ đều dự bị ở trận gặp Chelsea. Bên phía Brentford, Reiss Nelson sẽ không được đá do được Arsenal cho mượn.

Brentford đã "xơi tái" không ít đội mạnh từ đầu mùa này và chỉ Man City thắng được họ

Brentford đá cực kỳ khó chịu với các đội mạnh khi luôn luôn dùng sơ đồ 5 hậu vệ và buộc đối phương phải tạt bổng, không chiến và các pha bóng cố định là sở trường của Arsenal thì Brentford cũng vậy. Họ đã hạ Aston Villa, MU, Liverpool và Newcastle, cầm hòa Chelsea trong khi chỉ thua sát nút Man City, hãy chờ xem Arsenal có thể làm được gì.

Đội hình dự kiến: Arsenal: Raya; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze. Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer, Henry; Yarmoliuk, Henderson; Damsgaard; Ouattara, Thiago. Dự đoán: Hòa 1-1.

Liverpool – Sunderland: 3h15, 4/12

Thắng West Ham có phải một “bình minh giả” hay sự chấm dứt thực sự của một cuộc khủng hoảng, Liverpool sẽ cho các fan biết vào đêm nay khi họ đón tiếp một đối thủ khó hơn nhiều. Sunderland không những đang xếp ngay trên Liverpool mà họ còn vừa thắng ngược Bournemouth để lần đầu tiên trong lịch sử ngược dòng ở Premier League sau khi bị dẫn 0-2.

Sunderland thắng oanh liệt trước Bournemouth để duy trì cuộc đua dự cúp châu Âu

Chiến thắng 3-2 trên sân nhà đã cắt đứt mạch 3 trận không thắng của Sunderland, và ngay cả trước loạt trận đó họ vẫn đứng gần khu vực dự Cúp C1 hơn so với những MU, Liverpool hay Newcastle. Đội bóng mới lên hạng này đang trình diễn lối chơi rất ấn tượng, nhưng họ sẽ không mơ quá lớn mà chỉ cố gắng tích nhiều điểm nhất có thể, trước khi giải vô địch châu Phi diễn ra đầu năm tới sẽ lấy đi của họ tới 9 cầu thủ.

Trong khi đó, Alexander Isak và Cody Gakpo đưa Liverpool tới thắng lợi 2-0 trước West Ham trong trận đấu mà HLV Arne Slot đã dám đẩy Mohamed Salah lên ghế dự bị cũng như đưa Joe Gomez vào sân đá ở hàng thủ. Tuy nhiên qua phát biểu của Slot thì Salah chỉ nghỉ theo diện xoay vòng và anh vẫn chưa hoàn toàn mất vị trí, bất chấp phong độ cực kỳ tệ hại.

Isak đã ghi bàn đầu tiên ở Premier League cho Liverpool

Liverpool dự kiến sẽ không có xáo trộn đội hình cho trận này, mặc dù khả năng Joe Gomez trở lại ghế dự bị là khả thi. Trong khi đó, HLV Regis Le Bris giờ đã có đủ lý do để đưa hộ pháp Brian Brobbey lần đầu tiên vào đội hình đá chính của Sunderland, sau khi tiền đạo người Hà Lan đã ghi tới 3 bàn/5 trận gần nhất.

Sunderland đá sân khách không thực sự ấn tượng cho lắm, họ phòng ngự không tệ (chỉ lọt 6 bàn) nhưng tỏ ra rất kém trong tấn công (chỉ 3 bàn, ít áp chót toàn Premier League) khi rời sân Ánh Sáng. Liệu Brobbey sẽ được đá chính và gây ra vấn đề cho các hậu vệ Liverpool? Nếu câu trả lời cho câu hỏi đó là “không” thì đây sẽ là một trận đấu không quá khó cho nhà ĐKVĐ.