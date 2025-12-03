Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Arsenal coi chừng "ong đốt", Liverpool cẩn thận với Sunderland

Sự kiện: Premier League 2025-26 Nhận định bóng đá Liverpool
(Vòng 14 Ngoại hạng Anh) Cả Arsenal và Liverpool đều được đá sân nhà đêm nay nhưng sẽ gặp những đối thủ hết sức khó chịu.

   

Arsenal – Brentford: 2h30, 4/12

Sau khi chỉ có 1 điểm trước 10 người của Chelsea, Arsenal sẽ gặp một đối thủ London khác yếu hơn nhưng được đá sân nhà. Tuy nhiên Brentford cũng có tham vọng, họ đang trong cuộc đua cho vị trí dự cúp châu Âu khi chỉ kém top 6 đúng 3 điểm.

Arsenal chỉ hòa trước 10 người của Chelsea nhưng tiếp tục duy trì mạch bất bại

Arsenal chỉ hòa trước 10 người của Chelsea nhưng tiếp tục duy trì mạch bất bại

Mặc dù chỉ hòa Chelsea nhưng khi nhìn tổng thể, Arsenal đã có chuỗi trận tốt khi thắng 2 hòa 1 trước Tottenham, Bayern Munich và Chelsea trong 3 trận gặp toàn những đối thủ khó. Giờ “Pháo thủ” được trở lại sân nhà, nơi họ đang thắng 7 trận liên tiếp và từ đầu mùa mới chỉ lọt lưới 2 bàn tại Premier League.

Brentford tuần qua đánh bại Burnley 3-1 trên sân nhà, nhưng giờ là lúc rời sân Community. Đội bóng của HLV Keith Andrews đã thua tới 5/6 trận sân khách ở Premier League mùa này và duy nhất West Ham là đội đã không chọc thủng lưới Brentford trong các trận đó. Tuy nhiên Brentford đang có phong độ rất cao của tiền đạo Igor Thiago, người với 10 bàn sau 13 trận đã trở thành cầu thủ Brentford chạm mốc bàn thắng hàng chục nhanh nhất trong lịch sử Premier League.

Thiago dự kiến sẽ đối đầu với cặp trung vệ Hincapie – Mosquera, do William Saliba vẫn chưa khỏi đau dù hồi cuối tuần qua không bị nặng. Leandro Trossard và Kai Havertz cũng đang vắng mặt bên phía Arsenal, nhưng Madueke, Odegaard và Gyokeres đều đã khỏe lại và họ đều dự bị ở trận gặp Chelsea. Bên phía Brentford, Reiss Nelson sẽ không được đá do được Arsenal cho mượn.

Brentford đã "xơi tái" không ít đội mạnh từ đầu mùa này và chỉ Man City thắng được họ

Brentford đã "xơi tái" không ít đội mạnh từ đầu mùa này và chỉ Man City thắng được họ

Brentford đá cực kỳ khó chịu với các đội mạnh khi luôn luôn dùng sơ đồ 5 hậu vệ và buộc đối phương phải tạt bổng, không chiến và các pha bóng cố định là sở trường của Arsenal thì Brentford cũng vậy. Họ đã hạ Aston Villa, MU, Liverpool và Newcastle, cầm hòa Chelsea trong khi chỉ thua sát nút Man City, hãy chờ xem Arsenal có thể làm được gì.

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze.

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer, Henry; Yarmoliuk, Henderson; Damsgaard; Ouattara, Thiago.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Liverpool – Sunderland: 3h15, 4/12

Thắng West Ham có phải một “bình minh giả” hay sự chấm dứt thực sự của một cuộc khủng hoảng, Liverpool sẽ cho các fan biết vào đêm nay khi họ đón tiếp một đối thủ khó hơn nhiều. Sunderland không những đang xếp ngay trên Liverpool mà họ còn vừa thắng ngược Bournemouth để lần đầu tiên trong lịch sử ngược dòng ở Premier League sau khi bị dẫn 0-2.

Sunderland thắng oanh liệt trước Bournemouth để duy trì cuộc đua dự cúp châu Âu

Sunderland thắng oanh liệt trước Bournemouth để duy trì cuộc đua dự cúp châu Âu

Chiến thắng 3-2 trên sân nhà đã cắt đứt mạch 3 trận không thắng của Sunderland, và ngay cả trước loạt trận đó họ vẫn đứng gần khu vực dự Cúp C1 hơn so với những MU, Liverpool hay Newcastle. Đội bóng mới lên hạng này đang trình diễn lối chơi rất ấn tượng, nhưng họ sẽ không mơ quá lớn mà chỉ cố gắng tích nhiều điểm nhất có thể, trước khi giải vô địch châu Phi diễn ra đầu năm tới sẽ lấy đi của họ tới 9 cầu thủ.

Trong khi đó, Alexander Isak và Cody Gakpo đưa Liverpool tới thắng lợi 2-0 trước West Ham trong trận đấu mà HLV Arne Slot đã dám đẩy Mohamed Salah lên ghế dự bị cũng như đưa Joe Gomez vào sân đá ở hàng thủ. Tuy nhiên qua phát biểu của Slot thì Salah chỉ nghỉ theo diện xoay vòng và anh vẫn chưa hoàn toàn mất vị trí, bất chấp phong độ cực kỳ tệ hại.

Isak đã ghi bàn đầu tiên ở Premier League cho Liverpool

Isak đã ghi bàn đầu tiên ở Premier League cho Liverpool

Liverpool dự kiến sẽ không có xáo trộn đội hình cho trận này, mặc dù khả năng Joe Gomez trở lại ghế dự bị là khả thi. Trong khi đó, HLV Regis Le Bris giờ đã có đủ lý do để đưa hộ pháp Brian Brobbey lần đầu tiên vào đội hình đá chính của Sunderland, sau khi tiền đạo người Hà Lan đã ghi tới 3 bàn/5 trận gần nhất.

Sunderland đá sân khách không thực sự ấn tượng cho lắm, họ phòng ngự không tệ (chỉ lọt 6 bàn) nhưng tỏ ra rất kém trong tấn công (chỉ 3 bàn, ít áp chót toàn Premier League) khi rời sân Ánh Sáng. Liệu Brobbey sẽ được đá chính và gây ra vấn đề cho các hậu vệ Liverpool? Nếu câu trả lời cho câu hỏi đó là “không” thì đây sẽ là một trận đấu không quá khó cho nhà ĐKVĐ.

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Alisson; Jones, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Isak.

Sunderland: Roefs; Mukiele, Geertruida, Ballard, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Le Fee; Traore, Brobbey.

Dự đoán: Hòa 2-2.

02/12/2025 22:57 PM (GMT+7)
