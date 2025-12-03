Venus Williams khoe ảnh lãng mạn cạnh hôn phu, lấp ló vòng 1 gợi cảm

Venus Williams khoe ảnh lãng mạn

Venus Williams đã đính hôn với vị hôn phu Andrea Preti gần một năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô chia sẻ những bức ảnh chưa từng được công bố từ buổi chụp chân dung kỷ niệm của họ.

“Đính hôn 31/1/25 💫”, ngôi sao quần vợt chú thích loạt ảnh mới đăng trên Instagram hôm nay.

Bức ảnh mới nhất của Venus bên vị hôn phu, cô mặc chiếc váy khoe vòng 1 gợi cảm

Trong những bức ảnh, Williams diện chiếc váy trắng halter của Prada khi tạo dáng bên Preti, một diễn viên kiêm nhà sản xuất. Cặp đôi không công khai chuyện đính hôn cho đến vài tháng sau. Nữ huyền thoại 45 tuổi bắt đầu làm dấy lên tin đồn vào tháng Hai, khi cô xuất hiện với không chỉ một mà hai chiếc nhẫn kim cương khác nhau trên tay trái trong vài tuần liên tiếp — và sau trận đơn đầu tiên của cô sau hơn một năm, Williams xác nhận vị hôn phu của mình đã cầu hôn.

Sau khi tung ra những cú giao bóng uy lực tại Mubadala Citi DC Open ở Washington, DC vào thứ Ba, ngày 22/7, Williams xác nhận cô đã đính hôn với Preti, đồng thời chia sẻ về việc nam diễn viên One More Day đã ủng hộ cô tiếp tục theo đuổi giấc mơ thi đấu tennis như thế nào.

Khi gặp lại Williams sau chiến thắng trận đơn — trận thắng đầu tiên của cô kể từ năm 2023 — người phỏng vấn, cựu tay vợt Rennae Stubbs, dường như đã biết chuyện tình cảm của Williams tiến triển đến đâu. “Giờ cô là một phụ nữ đã đính hôn. Vậy Andrea đã giúp gì cho cô trong lần trở lại này?” Stubbs hỏi, rồi nói thêm: “Cô hạnh phúc hơn, luôn nở nụ cười. Anh ấy đã tạo ra sự khác biệt lớn thế nào trong cuộc sống của cô”?

Venus đang hạnh phúc bên người tình trẻ hơn 8 tuổi

Venus tự hào vì vị hôn phu trẻ tuổi hơn mình

Nhà vô địch bảy lần Grand Slam — người đã hẹn hò với chàng cựu mẫu 37 tuổi từ mùa hè năm ngoái — không giấu được nụ cười rạng rỡ khi chia sẻ hiếm hoi về vị hôn phu.

“Vị hôn phu của tôi đang có mặt ở đây và anh ấy thực sự động viên tôi tiếp tục thi đấu”, Williams nói, tiết lộ rằng Preti trước đó “chưa từng xem cô thi đấu”.

Williams cũng dành lời khen cho bạn đời vì đã giúp cô giữ kỷ luật với tennis, thừa nhận: “Rất nhiều lần tôi chỉ muốn thư giãn, muốn buông lỏng một chút. Các bạn có biết chơi tennis khó thế nào không? Mọi người không hình dung được khối lượng công việc — từ 9 giờ đến 5 giờ, nhưng là chạy liên tục”, cô chia sẻ. “Anh ấy đã thúc đẩy tôi vượt qua tất cả, và thật tuyệt khi được đứng ở đây”.