Trực tiếp bóng đá West Ham - Liverpool: Chờ bản lĩnh "Lữ đoàn đỏ" (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h05, 30/11 | London Stadium West Ham 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: West Ham vs Liverpool Liverpool Điểm Areola Wan-Bissaka Todibo Kilman Diouf Potts Fernandes Bowen Paqueta Summerville Wilson Điểm Alisson Gomez Konate Van Dijk Robertson Jones Gravenberch Szoboszlai Salah Chiesa Isak ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Areola, Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf, Potts, Fernandes, Bowen, Paqueta, Summerville, Wilson Alisson, Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Chiesa, Isak

HLV Slot đối diện áp lực lớn

Liverpool đang chìm trong chuỗi phong độ tệ hại đến mức đặt HLV Arne Slot vào tình thế nghẹt thở. HLV người Hà Lan buộc phải tìm một kết quả tích cực khi đưa đội tới làm khách trước đội chủ nhà West Ham đang tiến bộ rõ rệt.

Liverpool thì tiếp tục tự đào sâu khủng hoảng. Thất bại 1-4 trước PSV giữa tuần khiến số trận thua của họ lên tới 9/12 trận gần nhất trên mọi đấu trường. "Lữ đoàn đỏ" cũng vừa thua ba trận liên tiếp với cách biệt từ ba bàn trở lên – điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 12/1953.

Hồi sinh nhờ HLV Santo

West Ham từng đứng trước viễn cảnh trải qua một trong những mùa giải tệ nhất gần đây khi chỉ thắng 1 trong 9 trận đầu mùa (hòa 1, thua 7). Tuy vậy, HLV Nuno Espirito Santo đã giúp đội bóng tìm lại sự gắn kết trong tháng 11 với chuỗi ba trận bất bại (thắng 2, hòa 1).

Lịch sử đối đầu gọi tên Liverpool

Dù vậy, cán cân đối đầu vẫn nghiêng mạnh về Liverpool, với 14 chiến thắng trong 18 lần gặp West Ham gần nhất tại Premier League, chỉ hòa 3 và thua 1 trận. Họ cũng đã ghi 25 bàn trong 9 chuyến hành quân đến London Stadium. Nếu có thể vượt qua nghịch cảnh, Liverpool vẫn có thể giành được điểm số trước khi ra về.