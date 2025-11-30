Trực tiếp bóng đá West Ham - Liverpool: Chờ bản lĩnh "Lữ đoàn đỏ" (Ngoại hạng Anh)
(21h05, 30/11, vòng 13 Ngoại hạng Anh) Liverpool đang ở trong tình cảnh khó khăn với một loạt kết quả tồi tệ. "Lữ đoàn đỏ" cần chứng tỏ bản lĩnh trước West Ham.
Danh sách các trận đấu HOT
Premier League | 21h05, 30/11 | London Stadium
Điểm
Areola
Wan-Bissaka
Todibo
Kilman
Diouf
Potts
Fernandes
Bowen
Paqueta
Summerville
Wilson
Điểm
Alisson
Gomez
Konate
Van Dijk
Robertson
Jones
Gravenberch
Szoboszlai
Salah
Chiesa
Isak
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
HLV Slot đối diện áp lực lớn
Liverpool đang chìm trong chuỗi phong độ tệ hại đến mức đặt HLV Arne Slot vào tình thế nghẹt thở. HLV người Hà Lan buộc phải tìm một kết quả tích cực khi đưa đội tới làm khách trước đội chủ nhà West Ham đang tiến bộ rõ rệt.
Liverpool thì tiếp tục tự đào sâu khủng hoảng. Thất bại 1-4 trước PSV giữa tuần khiến số trận thua của họ lên tới 9/12 trận gần nhất trên mọi đấu trường. "Lữ đoàn đỏ" cũng vừa thua ba trận liên tiếp với cách biệt từ ba bàn trở lên – điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 12/1953.
Hồi sinh nhờ HLV Santo
West Ham từng đứng trước viễn cảnh trải qua một trong những mùa giải tệ nhất gần đây khi chỉ thắng 1 trong 9 trận đầu mùa (hòa 1, thua 7). Tuy vậy, HLV Nuno Espirito Santo đã giúp đội bóng tìm lại sự gắn kết trong tháng 11 với chuỗi ba trận bất bại (thắng 2, hòa 1).
Lịch sử đối đầu gọi tên Liverpool
Dù vậy, cán cân đối đầu vẫn nghiêng mạnh về Liverpool, với 14 chiến thắng trong 18 lần gặp West Ham gần nhất tại Premier League, chỉ hòa 3 và thua 1 trận. Họ cũng đã ghi 25 bàn trong 9 chuyến hành quân đến London Stadium. Nếu có thể vượt qua nghịch cảnh, Liverpool vẫn có thể giành được điểm số trước khi ra về.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/11/2025 15:55 PM (GMT+7)