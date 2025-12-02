Trực tiếp bóng đá Fulham - Man City: Nỗi lo Haaland "tịt ngòi" (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h30, 3/12 | SVĐ Craven Cottage Fulham 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Fulham vs Man City Man City Điểm Leno Tete Andersen Bassey Sessegnon Iwobi Berge Wilson King Chukwueze Jimenez Điểm Donnarumma Nunes Gvardiol Dias O'Reilly Silva Gonzalez Cherki Doku Foden Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Fulham Fulham Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Iwobi, Berge, Wilson, King, Chukwueze, Jimenez Donnarumma, Nunes, Gvardiol, Dias, O'Reilly, Silva, Gonzalez, Cherki, Doku, Foden, Haaland

Man City tìm lại mạch thắng vẫn chưa yên tâm

Trận thắng Leeds United 3-2 cuối tuần qua không chỉ giúp Man City chấm dứt chuỗi 2 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, mà còn vươn lên ngôi nhì bảng Ngoại hạng Anh với 5 điểm ít hơn đội đầu bảng Arsenal. Nếu thắng trận đá sớm vòng 14, khoảng cách chỉ còn 2 điểm.

Dù vậy, chiến thắng trước Leeds chỉ ấn tượng về mặt thống kê bởi lối chơi của đội chủ sân Etihad vẫn có quá nhiều bất ổn (dẫn trước 2-0, bị gỡ lại 2-2 và chỉ ghi bàn quyết định vào phút bù giờ). Trong khi hàng thủ thủng lưới bàn thứ 12 từ đầu mùa (tệ nhất top 4), Erling Haaland trải qua 3 trận liên tiếp "tịt ngòi" (2 tại Ngoại hạng Anh).

Nỗi lo trên sân khách

Fulham bước vào trận đấu với tinh thần hứng khởi sau chiến thắng 2-1 trên sân Tottenham. Tính trên mọi đấu trường, Fulham đã thắng 4/5 trận gần đây. Dù phong độ chưa thực sự ổn định (chỉ có 3 chiến thắng trong 8 trận đã qua tại Ngoại hạng Anh), sân nhà Craven Cottage lại trở thành điểm tựa đáng tin cậy của thầy trò Marco Silva.

Họ đã giành 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại từ đầu mùa. Đáng chú ý, phong độ sân khách của Man City tương đối tệ khi chỉ có 2 chiến thắng trong 6 trận mùa này.