Trực tiếp bóng đá Fulham - Man City: Nỗi lo Haaland "tịt ngòi" (Ngoại hạng Anh)
(2h30, 3/12, vòng 14 Ngoại hạng Anh) Man City rất cần Haaland tìm lại cảm giác ghi bàn để giúp đội bóng giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách tại Craven Cottage.
Premier League | 2h30, 3/12 | SVĐ Craven Cottage
Điểm
Leno
Tete
Andersen
Bassey
Sessegnon
Iwobi
Berge
Wilson
King
Chukwueze
Jimenez
Điểm
Donnarumma
Nunes
Gvardiol
Dias
O'Reilly
Silva
Gonzalez
Cherki
Doku
Foden
Haaland
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Man City tìm lại mạch thắng vẫn chưa yên tâm
Trận thắng Leeds United 3-2 cuối tuần qua không chỉ giúp Man City chấm dứt chuỗi 2 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, mà còn vươn lên ngôi nhì bảng Ngoại hạng Anh với 5 điểm ít hơn đội đầu bảng Arsenal. Nếu thắng trận đá sớm vòng 14, khoảng cách chỉ còn 2 điểm.
Dù vậy, chiến thắng trước Leeds chỉ ấn tượng về mặt thống kê bởi lối chơi của đội chủ sân Etihad vẫn có quá nhiều bất ổn (dẫn trước 2-0, bị gỡ lại 2-2 và chỉ ghi bàn quyết định vào phút bù giờ). Trong khi hàng thủ thủng lưới bàn thứ 12 từ đầu mùa (tệ nhất top 4), Erling Haaland trải qua 3 trận liên tiếp "tịt ngòi" (2 tại Ngoại hạng Anh).
Nỗi lo trên sân khách
Fulham bước vào trận đấu với tinh thần hứng khởi sau chiến thắng 2-1 trên sân Tottenham. Tính trên mọi đấu trường, Fulham đã thắng 4/5 trận gần đây. Dù phong độ chưa thực sự ổn định (chỉ có 3 chiến thắng trong 8 trận đã qua tại Ngoại hạng Anh), sân nhà Craven Cottage lại trở thành điểm tựa đáng tin cậy của thầy trò Marco Silva.
Họ đã giành 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại từ đầu mùa. Đáng chú ý, phong độ sân khách của Man City tương đối tệ khi chỉ có 2 chiến thắng trong 6 trận mùa này.
|
Thông tin lực lượng:
Fulham: Vắng Robinson, Rodrigo (chấn thương).
Man City: Vắng Kovacic, Rodri (chấn thương).
(GMT+7)