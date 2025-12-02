Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Fulham - Man City: Nỗi lo Haaland "tịt ngòi" (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Manchester City

(2h30, 3/12, vòng 14 Ngoại hạng Anh) Man City rất cần Haaland tìm lại cảm giác ghi bàn để giúp đội bóng giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách tại Craven Cottage.

   

Premier League | 2h30, 3/12 | SVĐ Craven Cottage

Fulham
Trực tiếp bóng đá Fulham - Man City: Nỗi lo Haaland "tịt ngòi" (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Fulham - Man City: Nỗi lo Haaland "tịt ngòi" (Ngoại hạng Anh) - 1
Man City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Fulham - Man City: Nỗi lo Haaland "tịt ngòi" (Ngoại hạng Anh) - 1
Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Iwobi, Berge, Wilson, King, Chukwueze, Jimenez
Trực tiếp bóng đá Fulham - Man City: Nỗi lo Haaland "tịt ngòi" (Ngoại hạng Anh) - 1
Donnarumma, Nunes, Gvardiol, Dias, O'Reilly, Silva, Gonzalez, Cherki, Doku, Foden, Haaland

Man City tìm lại mạch thắng vẫn chưa yên tâm

Trận thắng Leeds United 3-2 cuối tuần qua không chỉ giúp Man City chấm dứt chuỗi 2 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, mà còn vươn lên ngôi nhì bảng Ngoại hạng Anh với 5 điểm ít hơn đội đầu bảng Arsenal. Nếu thắng trận đá sớm vòng 14, khoảng cách chỉ còn 2 điểm.

Dù vậy, chiến thắng trước Leeds chỉ ấn tượng về mặt thống kê bởi lối chơi của đội chủ sân Etihad vẫn có quá nhiều bất ổn (dẫn trước 2-0, bị gỡ lại 2-2 và chỉ ghi bàn quyết định vào phút bù giờ). Trong khi hàng thủ thủng lưới bàn thứ 12 từ đầu mùa (tệ nhất top 4), Erling Haaland trải qua 3 trận liên tiếp "tịt ngòi" (2 tại Ngoại hạng Anh).

Nỗi lo trên sân khách

Fulham bước vào trận đấu với tinh thần hứng khởi sau chiến thắng 2-1 trên sân Tottenham. Tính trên mọi đấu trường, Fulham đã thắng 4/5 trận gần đây. Dù phong độ chưa thực sự ổn định (chỉ có 3 chiến thắng trong 8 trận đã qua tại Ngoại hạng Anh), sân nhà Craven Cottage lại trở thành điểm tựa đáng tin cậy của thầy trò Marco Silva.

Họ đã giành 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại từ đầu mùa. Đáng chú ý, phong độ sân khách của Man City tương đối tệ khi chỉ có 2 chiến thắng trong 6 trận mùa này.

Thông tin lực lượng:

Fulham: Vắng Robinson, Rodrigo (chấn thương).

Man City: Vắng Kovacic, Rodri (chấn thương).

Dự đoán Ngoại hạng Anh: Man City đuổi sát Arsenal, Newcastle đại chiến Tottenham
Dự đoán Ngoại hạng Anh: Man City đuổi sát Arsenal, Newcastle đại chiến Tottenham

(Nhận định bóng đá Fulham - Man City và Newcastle - Tottenham, vòng 14 Ngoại hạng Anh) Man City cần một chiến thắng thuyết phục trước Fulham để xóa...

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-02/12/2025 18:01 PM (GMT+7)
