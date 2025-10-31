Trong 1 tháng, thể thao Thái Lan hai lần "muối mặt" đi xin lỗi

Chỉ trong khoảng một tháng, thể thao Thái Lan mắc hai sai sót nghiêm trọng, ảnh hưởng tới quan hệ quốc tế và bị chỉ trích thậm tệ.

Đầu tiên là sự cố tại môn bi sắt, khi ngày 22-9, Liên đoàn Bi sắt thế giới (IPF) ra lệnh cấm Thái Lan tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 2025, bất kỳ quốc gia nào cử đội tuyển tham dự sẽ phải đối mặt với lệnh cấm thi đấu 2 năm.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan - Pimol Srivikorn (thứ hai từ trái sang) sang Pháp trực tiếp xin lỗi Chủ tịch Liên đoàn bi sắt thế giới - Claude Azema hôm 27-9

Lý do, Liên đoàn bi sắt Thái Lan (PAT) đứng đầu là chủ tịch Sutthirot Praphanphat bị cáo buộc tham ô, gian lận bầu cử và quấy rối tình dục. WPBF cấm ông Sutthirot vĩnh viễn không được tham gia các hoạt động liên quan bi sắt, cấm PAT đứng ra tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33.

Phía Thái Lan sau đó xin WPBF cho thành lập một ủy ban độc lập thay PAT tổ chức môn thi này. Thế nhưng WPBF phát hiện Thái Lan vẫn để chủ tịch FAT - Sutthirot can thiệp vào ủy ban độc lập này.

Thay vì nhận sai, Cơ quan thể thao quốc gia Thái Lan lại lớn tiếng nói WPBF đã hiểu lầm. Điều này càng khiến WPBF, đứng đầu là chủ tịch Claude Azema tức giận, cấm Thái Lan tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33.

Ngày 25-9, Phó Thủ tướng Thái Lan - Thamanat Prompow chủ trì cuộc họp khẩn, yêu cầu Cơ quan thể thao Thái Lan gửi thư xin lỗi và sang Pháp trực tiếp giải trình, thuyết phục Chủ tịch WPBF - Claude Azema.

Một nguồn tin của ANTĐ cho biết, trong buổi xin lỗi diễn ra trong đêm 27-9 tại Pháp, Chủ tịch WPBF đã có nhiều phát biểu gay gắt hướng về phía đại diện của Thái Lan.

Trở về từ buổi gặp trên, ngày 29-9, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan - Pimol Srivikorn vui mừng thông báo với truyền thông rằng WPBF đã "bật đèn xanh" cho Thái Lan tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33.

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan - Adisak Benjasiriwan (trái) sang Hà Nội xin lỗi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn và nhân dân Việt Nam, vì sai sót quốc kỳ tại lễ bốc thăm giải futsal

Một tháng sau sự cố bi sắt, thể thao Thái Lan tiếp tục mắc sai sót nghiêm trọng khi nhầm quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm Giải Futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025 do Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tổ chức tại Bangkok, chiều 28-10.

Vụ việc khiến FAT bị chỉ trích nặng nề. Ngay ngày hôm sau, Phó chủ tịch FAT - Adisak Benjasiriwan cùng đoàn công tác đã trực tiếp tới trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để trao thư xin lỗi của Chủ tịch FAT tới Chủ tịch VFF.

Tại buổi xin lỗi có sự chứng kiến của Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á - Winston Lee, phía FAT đã giải trình sự cố là do lỗi vô ý này – một sai sót mang tính con người, hoàn toàn không có chủ đích thiếu tôn trọng đất nước Việt Nam.

Đại diện FAT chân thành gửi lời xin lỗi đến VFF, AFF và tất cả các bên liên quan, cam kết không tái phạm.

Hai sai sót nghiêm trọng chỉ trong khoảng 1 tháng khiến thể thao Thái Lan "mất điểm" nghiêm trọng trước bạn bè và công luận quốc tế.