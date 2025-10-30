Nín thở FIFA phạt Malaysia vụ nhập tịch chui 7 cầu thủ, ĐT Việt Nam chờ tin vui

Ngày phán quyết ĐT Malaysia

Truyền thông Malaysia cho biết FIFA sẽ đưa ra án phạt chính thức lần thứ 2 tới Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trong ngày 30/10. Nhiều khả năng ĐT Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong cá trận họ sử dụng những cầu thủ nhập tịch trái phép. Cụ thể đó là trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 và trận thắng Nepal 2-0.

ĐT Việt Nam từng gặp nhiều khó khăn trước dàn sao nhập tịch trái phép của Malaysia

Trước đó, FIFA đã đưa ra án phạt tiền tới FAM và cấm các hoạt động liên quan tới bóng đá trong 12 tháng đối với 7 cầu thủ bị coi như nhập tịch trái phép là Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel.

Malaysia mong FIFA "giơ cao đánh khẽ"

Hoàng thân Tunku Mahkota Ismail hy vọng FIFA sẽ "giơ cao đánh khẽ" với FAM cũng như 7 cầu thủ bị coi như nhập tịch trái phép. Thực tế, FAM đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản xấu nhất. Trong trường hợp FIFA bác đơn kháng cáo, FAM tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).

FAM cho biết họ không cố ý làm giả giấy tờ mà do sơ suất đánh máy. Bên cạnh đó, FAM cũng chỉ làm theo giấy tờ bên môi giới cung cấp. Tất nhiên, dư luận đều cho rằng lập luận như vậy là chưa đủ xác đáng.