Lãnh đạo bóng đá Thái Lan đã trực tiếp đến trụ sở VFF xin lỗi vụ nhầm quốc kỳ Việt Nam

🙏 Cuộc gặp khẩn tại trụ sở VFF: FAT và AFF cùng xin lỗi Việt Nam

Chiều 29/10, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) Winston Lee cùng đoàn công tác Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo VFF để giải quyết sự cố nghiêm trọng liên quan đến việc hiển thị nhầm quốc kỳ Việt Nam thành quốc kỳ Trung Quốc trong lễ bốc thăm giải futsal U19 Đông Nam Á 2025 chiều 28/10 ở Thái Lan.

Tổng thư ký AFF Winston Lee.

Buổi làm việc diễn ra lúc 14 giờ chiều 29/10, với sự hiện diện của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú. Phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan có ông Adisak Benjasiriwan - Phó chủ tịch FAT phụ trách futsal và bóng đá bãi biển, cùng một số thành viên trong đoàn công tác.

Tại cuộc gặp gỡ kéo dài hơn 2 tiếng ở trụ sở VFF, ông Adisak thay mặt FAT gửi lời xin lỗi chân thành tới VFF và nhân dân Việt Nam, khẳng định FAT “rất tôn trọng các quốc gia thành viên, cũng như biểu tượng quốc gia của từng nước”. Phía AFF cũng thể hiện tinh thần thiện chí, cho biết sẽ phối hợp điều tra và rà soát quy trình tổ chức lễ bốc thăm để đảm bảo không xảy ra lỗi tương tự trong tương lai.

⚠️ Sự cố nghiêm trọng: VFF yêu cầu làm rõ và ngăn tái diễn

Trước đó, trong công văn gửi AFF, VFF nêu rõ sự cố hiển thị nhầm quốc kỳ là lỗi nghiêm trọng, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh quốc gia và tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN. VFF yêu cầu AFF phải làm rõ nguyên nhân, đồng thời đưa ra các biện pháp chặt chẽ để ngăn chặn sai sót tương tự trong các sự kiện sắp tới.

Ông Adisak Benjasiriwan đại diện cho FAT và ông Trần Quốc Tuấn đại diện cho VFF

“VFF tin tưởng AFF sẽ xử lý sự việc với tinh thần trách nhiệm, thận trọng và chuyên nghiệp cao nhất”, văn bản của VFF nhấn mạnh. Ngay trong đêm 28/10, FAT phát đi thông cáo chính thức, xác nhận đã thành lập Ủy ban điều tra độc lập để xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Theo kết quả ban đầu, lỗi xuất phát từ khâu tổ chức sự kiện, không phải do chủ trương của FAT. Đồng thời, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã gửi thư xin lỗi chính thức tới cả VFF và AFF, thể hiện sự hối tiếc sâu sắc và tinh thần tôn trọng tuyệt đối đối với Việt Nam.

Đoàn đại biểu FAT gồm Phó chủ tịch Adisak Benjasiriwan, Trưởng phòng quan hệ quốc tế FAT và hai thư ký của Madam Pang, đã trực tiếp sang Việt Nam vào ngày 29/10 để trao thư xin lỗi và làm việc với lãnh đạo VFF.

Sự có mặt của Tổng thư ký AFF Winston Lee trong đoàn được xem là minh chứng cho nỗ lực chung của khu vực trong việc duy trì tinh thần đoàn kết, tôn trọng và chuyên nghiệp trong bóng đá Đông Nam Á. Sự cố nhầm Quốc kỳ tuy đáng tiếc, nhưng phản ứng nhanh và thiện chí của cả FAT lẫn AFF cho thấy nỗ lực gìn giữ mối quan hệ hữu nghị giữa các nền bóng đá khu vực.

Phía FAT khẳng định mong muốn nhận được sự cảm thông từ Việt Nam, xem đây là “sai sót ngoài ý muốn, hoàn toàn không mang hàm ý xúc phạm”.

Về phía VFF ghi nhận lời xin lỗi chân thành của FAT và đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị, tôn trọng đối tác mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan thể hiện. Đại diện FAT cam kết sẽ không để xảy ra các sai sót tương tự trong tương lai, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với VFF trong các hoạt động nhằm phát triển bóng đá khu vực Đông Nam Á ngày càng chuyên nghiệp và bền vững.