Lãnh đạo bóng đá Thái Lan đã trực tiếp đến trụ sở VFF xin lỗi vụ nhầm quốc kỳ Việt Nam

Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Augsburg vs Borussia Dortmund
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ninh Bình vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
RB Leipzig vs Stuttgart
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Nottingham Forest vs Manchester United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Wolverhampton Wanderers
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Brentford
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Burnley vs Arsenal
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Leeds United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Sevilla
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Paris Saint-Germain vs Nice
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Tottenham Hotspur vs Chelsea
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Paris FC
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Cremonese vs Juventus
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Aston Villa
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Madrid vs Valencia
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Lãnh đạo bóng đá Thái Lan đã trực tiếp đến trụ sở VFF xin lỗi vụ nhầm quốc kỳ Việt Nam

Sự kiện: Futsal Việt Nam Bóng đá Thái Lan
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Lãnh đạo cấp cao của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và Liên đoàn bóng đá Thái Lan cùng có mặt tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, để xin lỗi vụ nhầm quốc kỳ Việt Nam thành quốc kỳ Trung Quốc ở lễ bốc thăm giải futsal U19 Đông Nam Á 2025.

🙏 Cuộc gặp khẩn tại trụ sở VFF: FAT và AFF cùng xin lỗi Việt Nam

Chiều 29/10, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) Winston Lee cùng đoàn công tác Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo VFF để giải quyết sự cố nghiêm trọng liên quan đến việc hiển thị nhầm quốc kỳ Việt Nam thành quốc kỳ Trung Quốc trong lễ bốc thăm giải futsal U19 Đông Nam Á 2025 chiều 28/10 ở Thái Lan.

Tổng thư ký AFF Winston Lee.

Tổng thư ký AFF Winston Lee.

Buổi làm việc diễn ra lúc 14 giờ chiều 29/10, với sự hiện diện của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú. Phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan có ông Adisak Benjasiriwan - Phó chủ tịch FAT phụ trách futsal và bóng đá bãi biển, cùng một số thành viên trong đoàn công tác.

Tại cuộc gặp gỡ kéo dài hơn 2 tiếng ở trụ sở VFF, ông Adisak thay mặt FAT gửi lời xin lỗi chân thành tới VFF và nhân dân Việt Nam, khẳng định FAT “rất tôn trọng các quốc gia thành viên, cũng như biểu tượng quốc gia của từng nước”. Phía AFF cũng thể hiện tinh thần thiện chí, cho biết sẽ phối hợp điều tra và rà soát quy trình tổ chức lễ bốc thăm để đảm bảo không xảy ra lỗi tương tự trong tương lai.

⚠️ Sự cố nghiêm trọng: VFF yêu cầu làm rõ và ngăn tái diễn

Trước đó, trong công văn gửi AFF, VFF nêu rõ sự cố hiển thị nhầm quốc kỳ là lỗi nghiêm trọng, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh quốc gia và tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN. VFF yêu cầu AFF phải làm rõ nguyên nhân, đồng thời đưa ra các biện pháp chặt chẽ để ngăn chặn sai sót tương tự trong các sự kiện sắp tới.

Ông&nbsp;Adisak Benjasiriwan đại diện cho FAT và ông Trần Quốc Tuấn đại diện cho VFF

Ông Adisak Benjasiriwan đại diện cho FAT và ông Trần Quốc Tuấn đại diện cho VFF

“VFF tin tưởng AFF sẽ xử lý sự việc với tinh thần trách nhiệm, thận trọng và chuyên nghiệp cao nhất”, văn bản của VFF nhấn mạnh. Ngay trong đêm 28/10, FAT phát đi thông cáo chính thức, xác nhận đã thành lập Ủy ban điều tra độc lập để xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Theo kết quả ban đầu, lỗi xuất phát từ khâu tổ chức sự kiện, không phải do chủ trương của FAT. Đồng thời, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã gửi thư xin lỗi chính thức tới cả VFF và AFF, thể hiện sự hối tiếc sâu sắc và tinh thần tôn trọng tuyệt đối đối với Việt Nam.

Đoàn đại biểu FAT gồm Phó chủ tịch Adisak Benjasiriwan, Trưởng phòng quan hệ quốc tế FAT và hai thư ký của Madam Pang, đã trực tiếp sang Việt Nam vào ngày 29/10 để trao thư xin lỗi và làm việc với lãnh đạo VFF.

Sự có mặt của Tổng thư ký AFF Winston Lee trong đoàn được xem là minh chứng cho nỗ lực chung của khu vực trong việc duy trì tinh thần đoàn kết, tôn trọng và chuyên nghiệp trong bóng đá Đông Nam Á. Sự cố nhầm Quốc kỳ tuy đáng tiếc, nhưng phản ứng nhanh và thiện chí của cả FAT lẫn AFF cho thấy nỗ lực gìn giữ mối quan hệ hữu nghị giữa các nền bóng đá khu vực.

Phía FAT khẳng định mong muốn nhận được sự cảm thông từ Việt Nam, xem đây là “sai sót ngoài ý muốn, hoàn toàn không mang hàm ý xúc phạm”.

Về phía VFF ghi nhận lời xin lỗi chân thành của FAT và đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị, tôn trọng đối tác mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan thể hiện. Đại diện FAT cam kết sẽ không để xảy ra các sai sót tương tự trong tương lai, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với VFF trong các hoạt động nhằm phát triển bóng đá khu vực Đông Nam Á ngày càng chuyên nghiệp và bền vững.

29/10/2025 17:16 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Futsal Việt Nam
