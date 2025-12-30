Danh sách ĐT Futsal Việt Nam chuẩn bị cho VCK Futsal châu Á 2026: QBV trở lại

Ngày 29/12, HLV Giustozzi đã công bố danh sách ĐT Futsal Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Vòng chung kết Dutsal châu Á 2026, trong đó đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm sau thời gian vắng mặt vì chấn thương.

Điểm nhấn trong danh sách lần này là sự tái xuất của bộ ba Trần Thái Huy, Châu Đoàn Phát và Ngô Ngọc Sơn. Cả ba đều không thể góp mặt tại SEA Games 33 do chưa kịp hồi phục thể trạng và phong độ tốt nhất, nhưng nay đã sẵn sàng trở lại để tăng cường chiều sâu và bản lĩnh thi đấu cho đội tuyển.

Danh sách ĐT Futsal Việt Nam tập trung chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2026.

Đáng chú ý, Châu Đoàn Phát vừa được vinh danh với danh hiệu Quả bóng Vàng Futsal 2025, trong khi Từ Minh Quang và Nguyễn Đa Hải - chủ nhân Quả bóng bạc và Quả bóng đồng Futsal 2025 - cũng tiếp tục góp mặt trong đợt tập trung này.

Theo kế hoạch, ĐT futsal Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày 2/1/2026 tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM). Dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Giustozzi, toàn đội sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị chuyên môn quan trọng với mật độ tập luyện cao, hướng tới điểm rơi phong độ tốt nhất trước thềm giải đấu lớn của châu lục.

Trong khuôn khổ kế hoạch chuẩn bị do LĐBĐVN sắp xếp, ĐT Futsal Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu quốc tế với ĐT Futsal Afghanistan, lần lượt diễn ra vào các ngày 19/1 và 21/1/2026 tại TP.HCM. Đây được xem là những “bài test” quan trọng, giúp Ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và thử nghiệm các phương án chiến thuật trước khi toàn đội lên đường sang Indonesia vào ngày 27/1/2026 để tham dự Vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

Tại giải đấu này, ĐT Futsal Việt Nam nằm ở bảng B, cùng các đối thủ mạnh gồm đương kim Á quân châu Á Thái Lan, Kuwait và Lebanon. Bảng đấu được đánh giá có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi thầy trò HLV Diego Giustozzi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu.

Với những bài học kinh nghiệm rút ra từ SEA Games 33, cùng định hướng chuẩn bị bài bản và dài hạn của LĐBĐVN, đội tuyển futsal Việt Nam bước vào chặng đường mới với quyết tâm hướng tới mục tiêu thi đấu thành công tại Vòng chung kết Futsal châu Á 2026, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của Futsal Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Lịch thi đấu ĐT Futsal Việt Nam tại VCK Futsal châu Á 2026.