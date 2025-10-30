Tranh cãi Yamal Quả bóng Bạc không được bầu đội hình hay nhất 2025

Quả bóng Bạc không nằm trong top 3 tiền đạo

Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) mới đây đã công bố danh sách đề cử những cầu thủ cho đội hình tiêu biểu của năm 2025. Danh sách đội hình tiêu biểu do cầu thủ bình chọn sẽ được công bố vào thứ Hai tới, nhưng từ lúc này các đơn vị báo chí quốc tế đã tổ chức bỏ phiếu để chọn ra đội hình cho mình.

Tờ AS (TBN) cũng có cuộc bỏ phiếu như vậy với sự tham gia từ các độc giả của tờ này, bình chọn qua lá phiếu trực tuyến. Đã có hơn 4.000 lượt bỏ phiếu chọn ra đội hình tiêu biểu từ các đề cử của FIFPro, dựa trên sơ đồ 4-3-3.

Đáng chú ý là trong các lượt bầu chọn, Lamine Yamal đã không lọt vào đội hình tiêu biểu này dù mang danh là Quả bóng Bạc của mùa giải 2024/25. Độc giả của AS bầu chọn 3 tiền đạo gồm Erling Haaland, Kylian Mbappe và Quả bóng Vàng Ousmane Dembele. Yamal thu về được 12% số phiếu bầu cho các tiền đạo, chưa đủ để lọt vào đội hình 3 tiền đạo khi Haaland đã có 16% số phiếu.

Ở các vị trí còn lại, thủ môn Thibaut Courtois nhận số phiếu lên tới 64% số phiếu bầu cho các thủ môn, đánh bại nhà vô địch Cúp C1 Gianluigi Donnarumma và thủ thành Alisson của đội vô địch Premier League Liverpool. Ở hàng phòng ngự, cặp cánh của PSG là Achraf Hakimi và Nuno Mendes nhận số phiếu cao nhất cho các hậu vệ, kế đến là cặp trung vệ Premier League Virgil Van Dijk – William Saliba.

Có 3 suất ở hàng tiền vệ thì Vitinha của PSG nhận số phiếu cao nhất tới 27%, kế đến là Pedri và Jude Bellingham.

Bầu theo cảm tính?

Thực tế chuyện bỏ phiếu này của AS đã gây ra những tranh cãi ngay trên mục diễn đàn của tờ báo này. Nhiều độc giả cho rằng những người kia bầu cho Mbappe hay Haaland là rất cảm tính khi 2 cầu thủ này tỏ ra không mấy ấn tượng khi so sánh cả năm với những Raphinha hay Salah, chứ chưa nói tới Yamal.

Ngoài ra việc Yamal không được bầu nhiều như kỳ vọng dường như đến từ việc đa số độc giả AS là fan Real Madrid và tỏ ra không ưa gì Yamal sau những phát biểu và hành động gần đây. Việc Yamal chơi rất mờ nhạt trong trận El Clasico cũng tác động phần nào đến quyết định bỏ phiếu.

Không chỉ Yamal, vị trí thủ môn cũng được xem là không hẳn xứng đáng vì chưa đến gần một nửa số phiếu cho thủ môn được dành cho Donnarumma, người rõ ràng có công lớn đưa PSG tới ngôi vô địch Cúp C1. Trên hàng tiền vệ cũng vậy, Bellingham và Federico Valverde đều nhận nhiều hơn 10% số phiếu trong khi Cole Palmer chỉ được có 9% phiếu, và Joao Neves của PSG chỉ có 6% phiếu.