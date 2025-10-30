6 lý do tin MU - Amorim đủ sức đua vô địch Ngoại hạng Anh

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hoàng Anh Gia Lai vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Augsburg vs Borussia Dortmund
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ninh Bình vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
RB Leipzig vs Stuttgart
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Nottingham Forest vs Manchester United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Wolverhampton Wanderers
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Brentford
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Burnley vs Arsenal
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Leeds United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Sevilla
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Paris Saint-Germain vs Nice
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Tottenham Hotspur vs Chelsea
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Paris FC
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Cremonese vs Juventus
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Aston Villa
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Madrid vs Valencia
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
6 lý do tin MU - Amorim đủ sức đua vô địch Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Ruben Amorim
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

MU đang có chuỗi 3 trận toàn thắng và tinh thần lên rất cao. Nhìn vào cục diện hiện tại của giải Ngoại hạng Anh, các manucian bắt đầu mơ mộng về cuộc đua vô địch.

   

⚽ Từ lời tuyên bố bị coi là “hoang tưởng” đến khởi đầu tồi tệ

Trong chuyến du đấu Mỹ hồi mùa hè, hậu vệ Luke Shaw dõng dạc tuyên bố: “Mục tiêu của chúng tôi phải là vô địch Premier League. Chúng tôi phải cùng niềm tin, cùng khát vọng và chiến đấu như một gia đình”.

Các fan MU bắt đầu sống lại hy vọng về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26

Các fan MU bắt đầu sống lại hy vọng về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26

Tuyên bố của Luke Shaw khi đó bị xem là “ảo tưởng”. Bởi chỉ 1 tháng trước, MU kết thúc mùa giải tệ nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, đứng hạng 15 chung cuộc, trắng tay trên mọi đấu trường, bao gồm thất bại trước Tottenham trong trận chung kết Europa League.

Và thực tế ban đầu chẳng khá hơn: "Quỷ đỏ" chỉ thắng 2/6 trận đầu mùa 2025/26, thua thảm 1-3 trước Brentford, tụt xuống vị trí thứ 14. Phần lớn cổ động viên MU khi đó đòi sa thải Ruben Amorim.

Thế nhưng, từ tháng 10 trở đi, “Quỷ đỏ” như lột xác. Họ đánh bại Sunderland 2-0, chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng ở Anfield bằng bàn thắng muộn của Harry Maguire, rồi hạ Brighton 4-2 để leo lên nhóm dự cúp châu Âu. Sáu điểm ít hơn đội đầu bảng Arsenal và quan trọng hơn cả, là tinh thần và niềm tin đã trở lại với MU.

HLV Amorim chia sẻ sau trận Brighton: “Khi bạn tự tin hơn, có tinh thần khác, bạn bắt đầu gặp chút may mắn và chính điều đó giúp bạn thắng".

Và dưới đây là những lý do để tin rằng MU có thể đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 một cách sòng phẳng với Arsenal, Man City, Liverpool hay Chelsea.

💥 Song sát Mbeumo - Amad Diallo: Cặp bài trùng mới của Old Trafford

Khi Bryan Mbeumo gia nhập MU từ Brentford với giá 71 triệu bảng, nhiều người lo Amad Diallo sẽ bị “thất sủng”. Nhưng thực tế, Mbeumo và Diallo hợp với nhau thành cặp bài trùng, biến cánh phải của MU trở thành cánh phải lợi hại nhất Premier League hiện tại.

Diallo và Mbeumo phối hợp ăn ý

Diallo và Mbeumo phối hợp ăn ý

Trong sơ đồ 3-4-3 của Amorim, Amad chơi wing-back phải (hậu vệ biên tấn công), còn Mbeumo đá lệch và có phần bó vào trong – một kiểu “số 10” lai cánh. Họ hiểu nhau đến từng nhịp di chuyển, đặc biệt trong trận thắng Liverpool khi Amad tung đường chuyền trivela ấn tượng cho Mbeumo mở tỷ số chỉ sau 2 phút.

Amad Diallo chia sẻ: “Giờ thì chúng tôi hiểu nhau hơn. Nếu anh ấy lên cánh, tôi bó vào trong, và ngược lại. Ngoài sân, chúng tôi cũng là bạn – điều đó quan trọng không kém”.

Mbeumo đã có 6 lần góp công vào bàn thắng sau 10 trận. Cả hai sẽ dự CAN 2025 vào tháng 12 (cùng với Mazraoui), nếu MU trụ vững giai đoạn đó, họ hoàn toàn có thể bứt phá ở lượt về.

🔥 Matheus Cunha – Mảnh ghép đặc biệt trên hàng công

Cunha khởi đầu chậm, không ghi bàn trong 8 trận đầu. Nhưng HLV Amorim tin tưởng tân binh người Brazil không chỉ vì khả năng ghi bàn, mà còn bởi cách anh “kéo cả đội tiến lên”.

Pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Brighton giúp Cunha giải tỏa áp lực, và chính HLV Amorim thừa nhận: “Cậu ấy có điều gì đó rất đặc biệt. Một thứ khiến cả đội tiến lên phía trước. Chúng tôi cần kiểu cầu thủ như vậy”.

Với phong độ hiện tại, Cunha đang dần trở thành “match-winner” đúng nghĩa – thứ mà MU đã thiếu suốt nhiều năm (người hùng của trận đấu).

De Ligt ngày càng trở nên chắc chắn

De Ligt ngày càng trở nên chắc chắn

🧱 De Ligt trưởng thành và bản lĩnh hơn bao giờ hết

Sau mùa đầu tiên thất vọng, Matthijs De Ligt giờ chơi như thể anh đang chiến đấu cho sự nghiệp của mình. Không còn chậm chạp, không còn vụng về - thứ mà các manucian thấy ở trung vệ người Hà Lan là một thủ lĩnh điềm tĩnh, đọc tình huống cực tốt.

“Đây là lần đầu tiên sau 5 - 6 năm tôi có một kỳ tiền mùa giải trọn vẹn. Tôi cảm thấy cả thể chất lẫn tinh thần đều ở trạng thái lý tưởng nhất", De Ligt chia sẻ mới đây.

Với phong độ ấy, De Ligt đang là “bức tường” mà Amorim tin tưởng tuyệt đối – nền tảng cho mọi tham vọng của MU.

🧤 Thủ môn Lammens – Lời giải cho bài toán khung gỗ

Sau khi David De Gea rời đi, MU chưa từng có một thủ môn thật sự “an tâm”. Sau thảm họa mang tên Onana (và cả Bayindir), Amorim tìm thấy viên ngọc quý Senne Lammens – thủ thành 23 tuổi người Bỉ.

Ngay từ trận ra mắt giữ sạch lưới trước Sunderland, rồi tỏa sáng trước Liverpool và Brighton, Lammens cho thấy sự tự tin, ra vào dứt khoát và chuyền dài chuẩn xác. Đó là yếu tố giúp MU chơi trực diện hơn.

Anh có thể chưa là cầu thủ ở đẳng cấp cao, nhưng rõ ràng, đây là thủ môn MU cần. Lammens đem lại sự bình tĩnh và an toàn, điều mà họ đã đánh mất quá lâu.

Sau chuỗi trận tệ hại đầu mùa, HLV Amorim đang tạo ra những thay đổi tích cực cho MU

Sau chuỗi trận tệ hại đầu mùa, HLV Amorim đang tạo ra những thay đổi tích cực cho MU

🧠 Cuộc cách mạng văn hóa trong phòng thay đồ

HLV Amorim đến trong hoài nghi, nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thay đổi CLB không chỉ trên sân. “Quỷ đỏ” giờ là một tập thể có kỷ luật, tinh thần và không còn chỗ cho “ngôi sao độc hại”.

Những cái tên như Rashford, Sancho, Antony, Onana đã rời đi. Thay vào đó là Casemiro, Mount, De Ligt và Amad Diallo - những người sẵn sàng chiến đấu vì tập thể.

Trên sân, Amorim điều chỉnh chiến thuật: "Quỷ đỏ" phòng ngự 5-4-1 khi mất bóng, pressing đồng bộ và phản công cực nhanh. Ngoài sân, Amorim áp dụng luân phiên – hồi phục – dinh dưỡng nghiêm ngặt, giúp đội giảm chấn thương đáng kể.

“Tôi thấy các cầu thủ giờ không còn sụp đổ khi gặp khó. Chúng tôi học được cách phản ứng khác, và tin rằng mình có thể giải quyết mọi tình huống", HLV Amorim tự hào nói về màn trình diễn của các học trò trong tháng 10.

Sự sa sút của Liverpool và các ông lớn khác là cơ hội cho MU

Sự sa sút của Liverpool và các ông lớn khác là cơ hội cho MU

📉 Khi các ông lớn sa sút, cơ hội mở ra

Man City phụ thuộc quá nhiều vào Haaland, Liverpool của Arne Slot đang khủng hoảng dù chi hơn 400 triệu bảng, còn Arsenal dù chắc chắn nhưng thiếu sự bùng nổ trong tấn công.

So với họ, MU lại có lợi thế: không đá châu Âu, thể lực sung mãn, đội hình đang đạt độ chín và tinh thần lên cao. Amorim không cần nhiều ngôi sao, thay vào đó chỉ cần những người hiểu nhau và sẵn sàng chiến đấu.

Từ “bóng đêm khủng hoảng”, Amorim đã thổi luồng sinh khí mới vào MU. Họ chưa phải ứng viên số 1, nhưng chắc chắn là ứng viên đáng gờm với các ông lớn vốn đã quen mặt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh những mùa giải qua.

Câu nói của Luke Shaw từng bị cười nhạo giờ lại vang lên đầy sức nặng: “Mục tiêu của MU phải là vô địch Premier League”. Có lẽ, lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, các fan MU thật sự tin rằng điều đó có thể xảy ra.

Theo Tiến Sơn

30/10/2025 12:10 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Manchester United
