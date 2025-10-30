6 lý do tin MU - Amorim đủ sức đua vô địch Ngoại hạng Anh

⚽ Từ lời tuyên bố bị coi là “hoang tưởng” đến khởi đầu tồi tệ

Trong chuyến du đấu Mỹ hồi mùa hè, hậu vệ Luke Shaw dõng dạc tuyên bố: “Mục tiêu của chúng tôi phải là vô địch Premier League. Chúng tôi phải cùng niềm tin, cùng khát vọng và chiến đấu như một gia đình”.

Các fan MU bắt đầu sống lại hy vọng về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26

Tuyên bố của Luke Shaw khi đó bị xem là “ảo tưởng”. Bởi chỉ 1 tháng trước, MU kết thúc mùa giải tệ nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, đứng hạng 15 chung cuộc, trắng tay trên mọi đấu trường, bao gồm thất bại trước Tottenham trong trận chung kết Europa League.

Và thực tế ban đầu chẳng khá hơn: "Quỷ đỏ" chỉ thắng 2/6 trận đầu mùa 2025/26, thua thảm 1-3 trước Brentford, tụt xuống vị trí thứ 14. Phần lớn cổ động viên MU khi đó đòi sa thải Ruben Amorim.

Thế nhưng, từ tháng 10 trở đi, “Quỷ đỏ” như lột xác. Họ đánh bại Sunderland 2-0, chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng ở Anfield bằng bàn thắng muộn của Harry Maguire, rồi hạ Brighton 4-2 để leo lên nhóm dự cúp châu Âu. Sáu điểm ít hơn đội đầu bảng Arsenal và quan trọng hơn cả, là tinh thần và niềm tin đã trở lại với MU.

HLV Amorim chia sẻ sau trận Brighton: “Khi bạn tự tin hơn, có tinh thần khác, bạn bắt đầu gặp chút may mắn và chính điều đó giúp bạn thắng".

Và dưới đây là những lý do để tin rằng MU có thể đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 một cách sòng phẳng với Arsenal, Man City, Liverpool hay Chelsea.

💥 Song sát Mbeumo - Amad Diallo: Cặp bài trùng mới của Old Trafford

Khi Bryan Mbeumo gia nhập MU từ Brentford với giá 71 triệu bảng, nhiều người lo Amad Diallo sẽ bị “thất sủng”. Nhưng thực tế, Mbeumo và Diallo hợp với nhau thành cặp bài trùng, biến cánh phải của MU trở thành cánh phải lợi hại nhất Premier League hiện tại.

Diallo và Mbeumo phối hợp ăn ý

Trong sơ đồ 3-4-3 của Amorim, Amad chơi wing-back phải (hậu vệ biên tấn công), còn Mbeumo đá lệch và có phần bó vào trong – một kiểu “số 10” lai cánh. Họ hiểu nhau đến từng nhịp di chuyển, đặc biệt trong trận thắng Liverpool khi Amad tung đường chuyền trivela ấn tượng cho Mbeumo mở tỷ số chỉ sau 2 phút.

Amad Diallo chia sẻ: “Giờ thì chúng tôi hiểu nhau hơn. Nếu anh ấy lên cánh, tôi bó vào trong, và ngược lại. Ngoài sân, chúng tôi cũng là bạn – điều đó quan trọng không kém”.

Mbeumo đã có 6 lần góp công vào bàn thắng sau 10 trận. Cả hai sẽ dự CAN 2025 vào tháng 12 (cùng với Mazraoui), nếu MU trụ vững giai đoạn đó, họ hoàn toàn có thể bứt phá ở lượt về.

🔥 Matheus Cunha – Mảnh ghép đặc biệt trên hàng công

Cunha khởi đầu chậm, không ghi bàn trong 8 trận đầu. Nhưng HLV Amorim tin tưởng tân binh người Brazil không chỉ vì khả năng ghi bàn, mà còn bởi cách anh “kéo cả đội tiến lên”.

Pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Brighton giúp Cunha giải tỏa áp lực, và chính HLV Amorim thừa nhận: “Cậu ấy có điều gì đó rất đặc biệt. Một thứ khiến cả đội tiến lên phía trước. Chúng tôi cần kiểu cầu thủ như vậy”.

Với phong độ hiện tại, Cunha đang dần trở thành “match-winner” đúng nghĩa – thứ mà MU đã thiếu suốt nhiều năm (người hùng của trận đấu).

De Ligt ngày càng trở nên chắc chắn

🧱 De Ligt trưởng thành và bản lĩnh hơn bao giờ hết

Sau mùa đầu tiên thất vọng, Matthijs De Ligt giờ chơi như thể anh đang chiến đấu cho sự nghiệp của mình. Không còn chậm chạp, không còn vụng về - thứ mà các manucian thấy ở trung vệ người Hà Lan là một thủ lĩnh điềm tĩnh, đọc tình huống cực tốt.

“Đây là lần đầu tiên sau 5 - 6 năm tôi có một kỳ tiền mùa giải trọn vẹn. Tôi cảm thấy cả thể chất lẫn tinh thần đều ở trạng thái lý tưởng nhất", De Ligt chia sẻ mới đây.

Với phong độ ấy, De Ligt đang là “bức tường” mà Amorim tin tưởng tuyệt đối – nền tảng cho mọi tham vọng của MU.

🧤 Thủ môn Lammens – Lời giải cho bài toán khung gỗ

Sau khi David De Gea rời đi, MU chưa từng có một thủ môn thật sự “an tâm”. Sau thảm họa mang tên Onana (và cả Bayindir), Amorim tìm thấy viên ngọc quý Senne Lammens – thủ thành 23 tuổi người Bỉ.

Ngay từ trận ra mắt giữ sạch lưới trước Sunderland, rồi tỏa sáng trước Liverpool và Brighton, Lammens cho thấy sự tự tin, ra vào dứt khoát và chuyền dài chuẩn xác. Đó là yếu tố giúp MU chơi trực diện hơn.

Anh có thể chưa là cầu thủ ở đẳng cấp cao, nhưng rõ ràng, đây là thủ môn MU cần. Lammens đem lại sự bình tĩnh và an toàn, điều mà họ đã đánh mất quá lâu.

Sau chuỗi trận tệ hại đầu mùa, HLV Amorim đang tạo ra những thay đổi tích cực cho MU

🧠 Cuộc cách mạng văn hóa trong phòng thay đồ

HLV Amorim đến trong hoài nghi, nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thay đổi CLB không chỉ trên sân. “Quỷ đỏ” giờ là một tập thể có kỷ luật, tinh thần và không còn chỗ cho “ngôi sao độc hại”.

Những cái tên như Rashford, Sancho, Antony, Onana đã rời đi. Thay vào đó là Casemiro, Mount, De Ligt và Amad Diallo - những người sẵn sàng chiến đấu vì tập thể.

Trên sân, Amorim điều chỉnh chiến thuật: "Quỷ đỏ" phòng ngự 5-4-1 khi mất bóng, pressing đồng bộ và phản công cực nhanh. Ngoài sân, Amorim áp dụng luân phiên – hồi phục – dinh dưỡng nghiêm ngặt, giúp đội giảm chấn thương đáng kể.

“Tôi thấy các cầu thủ giờ không còn sụp đổ khi gặp khó. Chúng tôi học được cách phản ứng khác, và tin rằng mình có thể giải quyết mọi tình huống", HLV Amorim tự hào nói về màn trình diễn của các học trò trong tháng 10.

Sự sa sút của Liverpool và các ông lớn khác là cơ hội cho MU

📉 Khi các ông lớn sa sút, cơ hội mở ra

Man City phụ thuộc quá nhiều vào Haaland, Liverpool của Arne Slot đang khủng hoảng dù chi hơn 400 triệu bảng, còn Arsenal dù chắc chắn nhưng thiếu sự bùng nổ trong tấn công.

So với họ, MU lại có lợi thế: không đá châu Âu, thể lực sung mãn, đội hình đang đạt độ chín và tinh thần lên cao. Amorim không cần nhiều ngôi sao, thay vào đó chỉ cần những người hiểu nhau và sẵn sàng chiến đấu.

Từ “bóng đêm khủng hoảng”, Amorim đã thổi luồng sinh khí mới vào MU. Họ chưa phải ứng viên số 1, nhưng chắc chắn là ứng viên đáng gờm với các ông lớn vốn đã quen mặt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh những mùa giải qua.

Câu nói của Luke Shaw từng bị cười nhạo giờ lại vang lên đầy sức nặng: “Mục tiêu của MU phải là vô địch Premier League”. Có lẽ, lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, các fan MU thật sự tin rằng điều đó có thể xảy ra.