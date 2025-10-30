Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
TPO - Hai đội tuyển Quốc gia và U22 Việt Nam sẽ cùng hội quân trong tháng 11/2025 để chuẩn bị cho những nhiệm vụ quan trọng trên đấu trường quốc tế.

Trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới trận đấu gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển U22 Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn then chốt trước thềm SEA Games 33.

Đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam hội quân tháng 11, tăng tốc chuẩn bị cho Asian Cup và SEA Games 33 - 1

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 10 đến 19/11. Sau khi hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, đội di chuyển lên Việt Trì (Phú Thọ) để tập luyện từ ngày 11 đến 14/11, trước khi sang Lào thi đấu lượt trận thứ 5 vòng loại cuối Asian Cup 2027 từ ngày 15 đến 19/11.

Cùng thời điểm này, đội tuyển U22 Việt Nam cũng có hai đợt tập huấn quan trọng. Trong đợt thứ 4 (từ ngày 10 đến 19/11), đội sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc, cùng các đối thủ mạnh như U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc. Đội dự kiến triệu tập khoảng 26 cầu thủ cho giải đấu này.

Ngay sau khi kết thúc Panda Cup, U22 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn thứ 5 (từ ngày 23/11 đến 19/12) được xem là giai đoạn “tổng duyệt” cho SEA Games 33. Đội sẽ tập huấn tại Vũng Tàu từ ngày 23 đến 29/11, sau đó di chuyển tới TP. Hồ Chí Minh và lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12 để tham dự Đại hội.

Tại SEA Games 33, môn bóng đá nam có 10 đội tham dự, chia thành ba bảng: bảng A và B mỗi bảng 3 đội, bảng C gồm 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết.

Theo kết quả bốc thăm, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào. Vòng bảng diễn ra từ ngày 3 đến 12/12; bán kết ngày 15/12; chung kết và trận tranh huy chương đồng tổ chức ngày 18/12/2025.

Giải sẽ diễn ra tại ba sân vận động: Rajamangala (Bangkok), Tinsulanonda (Songkhla) và 700th Anniversary (Chiang Mai), trong đó Rajamangala là nơi diễn ra các trận bán kết và chung kết.

Tại vòng bảng, U22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U22 Lào vào ngày 5/12 và U22 Malaysia vào ngày 11/12 tại sân 700th Anniversary, Chiang Mai.

Đội tuyển Việt Nam: Sau chiến thắng là...

TPO - HLV Kim Sang-sik là phương án an toàn với VFF, nhưng để vươn tầm khỏi khu vực, bóng đá Việt Nam có vẻ như đang thiếu nhiều yếu tố hỗ trợ.

Bấm xem >>

Theo Trọng Đạt

Nguồn: [Link nguồn]

29/10/2025 14:48 PM (GMT+7)
