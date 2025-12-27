Kết quả bóng đá futsal U19 Việt Nam - U19 Indonesia: Mãn nhãn 10 bàn (U19 Đông Nam Á)

Thủ môn đội tuyển futsal U19 Indonesia, Guntur Rochmatdani, đã ghi hai bàn thắng trong chiến thắng trước U19 Việt Nam ở bán kết AFF Futsal U19 2025.

Guntur là cầu thủ chủ chốt được HLV Naim Hamid Salim tin tưởng, cùng với Ahmad Firdaus, Fatih Zidan, Andi Umayyahm và Reivan Revian.

Khác với bốn cầu thủ trên sân bị thay người và xoay vòng, Guntur luôn đứng vững dưới khung thành của đội Garuda Muda.

Dù để lọt một bàn, thủ môn này vẫn thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng, khiến U19 Việt Nam không thể thay đổi nhiều tỷ số trên bảng điện tử.

Không chỉ xuất sắc trong việc cản phá và ngăn chặn đối thủ, Guntur còn lập cú đúp vào lưới Việt Nam. Cả hai bàn thắng được ghi vào những phút cuối trận, tận dụng lối chơi “open play” của Việt Nam khi đội này không dùng thủ môn thực thụ.

Từ phút 29, Việt Nam thi đấu với bốn cầu thủ trên sân và một “thủ môn bay” vì đã bị dẫn trước ba bàn. Phút 33, Indonesia để lọt một bàn, nâng tỷ số lên 5-3. Dù Việt Nam tiếp tục mạo hiểm chơi open play, các cầu thủ Indonesia vẫn phòng ngự chắc chắn.

Kết quả, Guntur tận dụng cơ hội để ghi hai bàn. Bàn đầu tiên, cầu thủ của Halus FC cướp bóng trong khu vực 6m và bình tĩnh dứt điểm, nâng tỷ số lên 6-3.

Chưa đầy lâu sau, khi Việt Nam lại mạo hiểm, Guntur tiếp tục giành lại bóng và tung cú sút chính xác, nâng tỷ số thành 7-3.

Guntur trở thành thủ môn duy nhất ghi bàn tại AFF Futsal U19 2025. Trước đó, một thủ môn Thái Lan cũng từng ghi bàn trong các trận khác.

Phong độ xuất sắc của Guntur hứa hẹn sẽ tiếp tục được chờ đợi ở trận chung kết, nơi U19 Indonesia sẽ gặp đội thắng trong cặp Thái Lan – Malaysia

Tỷ số chung cuộc: U19 futsal Việt Nam 3-7 U19 futsal Indonesia (Hiệp 1: 2-4)

Đội hình xuất phát

U19 futsal Việt Nam: Tuấn Phong, Quang Huy, Minh Lương, Lê Bộ, Văn Thành

U19 futsal Indonesia: Guntur, Ahmad Firdaus, Fatih Zidan, Andi Umayyahm và Reivan Revian