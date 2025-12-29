Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá futsal U19 Việt Nam - U19 Malaysia: Nghẹt thở tới giây cuối, luân lưu định đoạt (Tranh hạng ba)

Sự kiện: Futsal Việt Nam

U19 futsal Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi đối đầu với Malaysia trong trận tranh giải 3 ở giải U19 Đông Nam Á.

ĐT U19 futsal Việt Nam đối đầu với U19 Malaysia trong trận tranh hạng 3 tại giải vô địch U19 futsal Đông Nam Á. "Những chiến binh Sao Vàng" nhập cuộc tự tin và sớm tạo ra những cơ hội khá nguy hiểm.

U19 Việt Nam có bàn thắng sớm trong hiệp một

U19 Việt Nam có bàn thắng sớm trong hiệp một

Phút thứ 5, U19 futsal Việt Nam phản công nhanh và Hoàng Long đã xoay xở cực tốt, vượt qua hậu vệ đối phương và dứt điểm về phía cột xa. Bóng đập cột dọc rồi nảy vào người thủ môn Malaysia, bay vào lưới.

Có được bàn mở tỷ số, U19 futsal Việt Nam chơi hưng phấn và liên tục hãm thành đối thủ. Đáng tiếc, Minh Lượng, Đại Học đều không thể tận dụng cơ hội. Hiệp một kết thúc với lợi thế nghiêng về U19 futsal Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, U19 futsal Việt Nam vẫn làm chủ thế trận. Tuy nhiên, "Những chiến binh Sao Vàng" chủ động sút xa nên thủ thành của Malaysia dễ dàng hóa giải. Gần về cuối hiệp hai, thủ thành Văn Khánh liên tục phải cứu thua trước những cơ hội nguy hiểm của đối thủ.

Tưởng như trận đấu sẽ không có thêm bàn thắng, bất ngờ lại tới ở những phút cuối cùng. Khi trận đấu chỉ còn 1 phút, U19 futsal Malaysia gỡ hòa 1-1. U19 futsal Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1 khi trận đấu chỉ còn 16 giây nhưng lại để đối thủ chọc thủng lưới chỉ 7 giây sau đó.

Hòa 2-2 sau hai hiệp chính, hai đội buộc phải tiến vào loạt sút luân lưu và U19 futsal Malaysia là người giành chiến thắng với tỉ số 6-5 qua đó đoạt hạng ba chung cuộc. Trong khi đó, U19 futsal Việt Nam ngậm ngùi về thứ 4. 

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

29/12/2025 14:14 PM (GMT+7)
Nhiều người đọc
