Tranh cãi Man City mất bàn thắng phút bù giờ trước Liverpool, Haaland lên tiếng

Haaland: "Chúng tôi muốn bàn thắng chứ không cần thẻ đỏ"

Man City đánh bại Liverpool 2-1 để tiếp tục đua vô địch Premier League với cách biệt 6 điểm sau Arsenal. Họ bị dẫn trước bởi cú sút phạt thần sầu của Dominik Szoboszlai ở phút 74, nhưng đã tận dụng triệt để những sai lầm phòng ngự của Liverpool sau đó để Bernardo Silva & Erling Haaland ghi bàn.

Szoboszlai tuyệt vọng kéo Haaland lại trong lúc bóng đi về phía cầu môn bỏ trống của Liverpool

Những phút bù giờ của trận đấu này cực kỳ hỗn loạn. Haaland lập công từ quả penalty sau khi Alisson phạm lỗi với Nunes, Donnarumma bay người cản một cú vô-lê đổi hướng của Mac Allister, Alisson dâng cao tấn công nhưng cầu môn bỏ trống và Cherki sút vào từ giữa sân. Nhưng bàn thắng không được tính vì trong lúc bóng đi chậm về phía cầu môn, Szoboszlai bị xác định đã kéo sau với Haaland nên Szoboszlai bị thẻ đỏ, còn bàn thắng không tính.

Haaland cho biết thà Man City được bàn thắng chứ không cần thẻ đỏ cho đồng đội cũ Szoboszlai

Trọng tài đã xử lý đúng theo luật trong tình huống này, mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng trọng tài vẫn có thể cho phép lợi thế để bàn thắng được tính. Sau trận, chính Haaland nói rằng anh thà để cho pha phạm lỗi đó được bỏ qua để đồng đội mình có bàn thắng, cũng vì "Szobo" là chiến hữu năm xưa của anh tại Salzburg.

"Tất nhiên trọng tài phải làm theo luật và tôi hiểu ông ấy không thể làm khác. Nhưng thực sự tôi chỉ muốn bàn thắng, hơn nữa Dominik bị treo giò 3 trận và thực lòng tôi không muốn điều đó xảy ra với anh ấy. Cho chúng tôi bàn thắng và bỏ qua thẻ đỏ là được. Tôi đã không động vào bóng vì muốn Cherki ghi bàn", Haaland cho hay.

Bernardo Silva: "Nếu thua trận này, chúng tôi xem như hết đua vô địch"

Ngay cả trước khi ghi bàn gỡ hòa, Bernardo Silva đã là cầu thủ chơi hay nhất trên sân của Man City. Sau trận, tiền vệ kỳ cựu người Bồ Đào Nha thừa nhận trận thắng này đã cởi bỏ rất nhiều áp lực lên anh và các đồng đội.

Bernardo Silva gỡ hòa cho Man City

"Với cách biệt mà Arsenal tạo ra, chúng tôi đã rất lo lắng vì đến Anfield luôn là một trải nghiệm khó khăn. Chúng tôi nếu thua sẽ gần như không còn cơ hội đua vô địch, nên tôi rất vui khi Erling đưa đội vượt lên. Từng điểm một đều quan trọng vào lúc này", anh bình luận.

"Từ đầu năm nay mọi thứ đã diễn ra không tốt, đáng lẽ chúng tôi phải có cách biệt gần Arsenal hơn. Giờ chúng tôi chỉ biết chiến đấu đến cùng khi hy vọng vẫn còn".