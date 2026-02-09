Liverpool thua ngược Man City: Nhanh, đón Alonso trước khi Guardiola từ chức!

Trở lại thời gian khó

Sau buổi tối Chủ nhật vừa qua, ban lãnh đạo Liverpool đã có thể liên hệ Xabi Alonso hay ai đó họ muốn. Arne Slot không còn xứng đáng dẫn dắt đội bóng này, kể cả Liverpool có một cách thần kỳ vô địch Cúp C1 ở cuối mùa cũng không thay đổi được điều đó.

Man City trở thành đội đầu tiên thắng Liverpool cả 2 lượt trong 1 mùa giải, điều không đội nào làm được trong cả kỷ nguyên Jurgen Klopp

Với trận thắng 2-1 của Man City, đây là lần đầu tiên một đội bóng đánh bại được Liverpool trong cả 2 lượt trận của một mùa giải Premier League kể từ tròn 10 mùa giải trước. Đó là mùa giải Jurgen Klopp lên thay thế Brendan Rodgers giữa chừng ở Anfield, tức trong suốt những mùa giải hoàn chỉnh mà Klopp cầm quyền ở CLB, Liverpool không bao giờ thua một đối thủ cả 2 trận.

Có lẽ Liverpool đã sa sút trở lại giai đoạn trước khi Klopp về? Khác ở chỗ Rodgers đã hụt chức vô địch năm 2014 còn Slot đăng quang, nhưng Rodgers phải xây dựng nền tảng CLB từ đầu sau khi Liverpool thoát khỏi phá sản, trong khi Slot được thừa hưởng toàn bộ thành quả mà Klopp xây dựng trong gần 1 thập kỷ.

Thế nên mùa này Slot bị gọi là “kẻ ăn hôi vĩ đại” cũng đáng. Thậm chí nếu “cầu thủ một mùa” là một hiện tượng, thì riêng Slot cũng cho ra hiện tượng “HLV 1 mùa”.

Sai lầm lặp lại

Man City mùa này còn chẳng phải quá mạnh, họ có tiến bộ hơn mùa trước nhưng chưa tới tầm để hơn Arsenal trong cuộc đua vô địch. Liverpool vẫn ép sân dữ dội trong hiệp 2, và khoảng 10 phút sau khi Dominik Szoboszlai ghi bàn, “The Citizens” vẫn không tạo ra một cơ hội thực sự rõ rệt nào kể từ đầu hiệp.

Trận nào Slot cũng lặp lại những khuyết điểm quen thuộc trong cách cầm quân

Việc đá tốt hơn, thậm chí dẫn bàn để rồi bị đối thủ gây sức ép dẫn tới mất điểm, đây đã trở thành một kịch bản quen thuộc của Liverpool mùa này, và đáng buồn hơn nó cũng diễn ra thường xuyên ở Anfield. Những trận thắng gần đây của Liverpool ở Premier League toàn là trước các đối thủ có cùng phong độ như họ.

Slot hoàn toàn không học hỏi gì từ những kết quả từ đầu mùa. Vẫn xếp đội hình đá chính theo thói quen, thay người toàn chỉ sau khi sự đã rồi (như 2 quyền thay người đầu tiên Slot thực hiện trước Man City), và thụ động để các học trò lùi xuống chống đỡ dù đang dẫn bàn. Đến việc gọi Alisson lên tham gia tấn công còn không ra làm sao: Lúc Liverpool đá phạt phút 90+7 (phút bù giờ cuối cùng) thì không lên, nhưng sau đó Slot lại gọi Alisson lên ngay khi đang tình huống bóng sống.

Và rốt cuộc vấn đề của Slot về Salah & Gakpo là gì vậy? Gakpo ngoài một bài cắt vào sút chân phải thì không làm gì khác và cả Premier League đều đã bắt bài được. Salah thì thê thảm khỏi nói, sút phạt còn đưa bóng vọt lên tận những hàng ghế trên cùng của khán đài.

Khẩn trương thay đổi

Szoboszlai là cầu thủ hay nhất Liverpool mùa này và với việc anh bị thẻ đỏ, những trận tới Liverpool sẽ không có một trong những nhân tố có thể kéo cả đội lên. Thậm chí có thể nói rằng Szoboszlai mùa này đã nhiều lần “cứu ghế” cho Slot, dù Slot không xứng đáng với điều đó.

Thẻ đỏ sẽ giúp Szoboszlai được nghỉ ngơi, sau khi đã phải gánh Salah, gánh Slot và gánh Liverpool quá nhiều

Dù chưa biết Liverpool-không-Szoboszlai sẽ đá ra sao, có thể tin rằng thời gian của Slot đã hết. Nếu Liverpool muốn Xabi Alonso, hãy liên hệ luôn từ bây giờ. Nếu Alonso chưa muốn về ngay, ít nhất hãy đạt thỏa thuận để Alonso chắc chắn đến trong mùa hè.

Việc này phải làm khẩn trương, bởi có vẻ Pep Guardiola cũng đã muốn nghỉ ở Man City. Chỉ cần Pep ra quyết định là ban lãnh đạo Man City sẽ lập tức vào việc với Alonso, hay Fabregas, hay Maresca hoặc bất cứ HLV nào họ thích. Liverpool đã mất Guehi và Semenyo vào tay đối phương và thua cả 2 lượt trận mùa này, liệu họ có muốn Man City “cuỗm” nốt Alonso ngay trước mũi mình?

Vòng này qua vòng khác, Arne Slot đã tự “đào huyệt” cho sự nghiệp cầm quân của mình ở Anfield, nhưng vẫn rất cứng đầu không kém gì Ruben Amorim. Một sự thay đổi là rất cần thiết cho Liverpool trong bối cảnh nguy cơ không được dự Cúp C1 mùa sau ngày càng lớn, nhưng “thay đổi” không có trong từ điển của Slot, nên Slot chính là điều cần phải bị thay đổi.