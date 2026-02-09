Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City chưa để Arsenal bỏ xa, Liverpool thất thế đua top 5
Man City thắng ngược trước Liverpool để tiếp tục duy trì hy vọng bám đuổi Arsenal.
Đại chiến Liverpool - Man City là trận cầu tâm điểm của tối Chủ nhật 8/2 và đã kết thúc một cách kịch tính. Liverpool vượt lên với siêu phẩm sút phạt của Szoboszlai, nhưng Man City ngược dòng cuối trận với các bàn thắng của Bernardo Silva & Erling Haaland, và sự sụp đổ của Liverpool được chốt bằng thẻ đỏ của Szoboszlai ở phút bù giờ.
Man City tiếp tục bám theo Arsenal với cách biệt 6 điểm
Man City như vậy vẫn chưa để cách biệt điểm với đội đầu bảng Arsenal bị kéo dài. Hai đội vẫn cách nhau 6 điểm và sau đây Man City sẽ có lịch thi đấu tương đối nhẹ, không gặp đội mạnh thực sự nào cho tới gần giữa tháng 4 (đấu Chelsea). Trong khi Arsenal sẽ bắt đầu gặp các đối thủ khó từ cuối tháng này cho tới khi chạm trán Man City ở chung kết League Cup.
Trong khi đó Liverpool đã kém top 5 (Chelsea) tới 4 điểm sau trận thua này và cũng chính thức bị Brentford san bằng điểm số.
Trước khi đại chiến Liverpool - Man City diễn ra, Crystal Palace đã có trận thắng 1-0 trên sân của Brighton để chấm dứt mạch 9 trận không thắng. Bàn thắng duy nhất của Ismaila Sarr đã giúp Palace vượt lên chính Brighton để chiếm vị trí thứ 13 với 32 điểm, hơn Brighton đúng 1 điểm.
Với việc cả hai đội bóng này đều đã từng đứng quanh khu vực dự cúp châu Âu trong mùa giải này, giờ cả hai đều đứng ở nửa dưới BXH nhưng vẫn không cách quá xa khu vực top 7. Cách biệt giữa Palace với đội xếp thứ 7 là Brentford chỉ là 7 điểm.
BXH Premier League sau vòng 25
