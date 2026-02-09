Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City chưa để Arsenal bỏ xa, Liverpool thất thế đua top 5

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Atalanta vs Cremonese
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Roma vs Cagliari
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
West Ham United vs Manchester United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Sunderland vs Liverpool
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Fulham
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Everton vs AFC Bournemouth
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Burnley
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Aston Villa vs Brighton & Hove Albion
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City chưa để Arsenal bỏ xa, Liverpool thất thế đua top 5

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool - Man City: Ông lớn đua tài

Man City thắng ngược trước Liverpool để tiếp tục duy trì hy vọng bám đuổi Arsenal.

   

Đại chiến Liverpool - Man City là trận cầu tâm điểm của tối Chủ nhật 8/2 và đã kết thúc một cách kịch tính. Liverpool vượt lên với siêu phẩm sút phạt của Szoboszlai, nhưng Man City ngược dòng cuối trận với các bàn thắng của Bernardo Silva & Erling Haaland, và sự sụp đổ của Liverpool được chốt bằng thẻ đỏ của Szoboszlai ở phút bù giờ.

Man City tiếp tục bám theo Arsenal với cách biệt 6 điểm

Man City tiếp tục bám theo Arsenal với cách biệt 6 điểm

Man City như vậy vẫn chưa để cách biệt điểm với đội đầu bảng Arsenal bị kéo dài. Hai đội vẫn cách nhau 6 điểm và sau đây Man City sẽ có lịch thi đấu tương đối nhẹ, không gặp đội mạnh thực sự nào cho tới gần giữa tháng 4 (đấu Chelsea). Trong khi Arsenal sẽ bắt đầu gặp các đối thủ khó từ cuối tháng này cho tới khi chạm trán Man City ở chung kết League Cup.

Trong khi đó Liverpool đã kém top 5 (Chelsea) tới 4 điểm sau trận thua này và cũng chính thức bị Brentford san bằng điểm số.

Trước khi đại chiến Liverpool - Man City diễn ra, Crystal Palace đã có trận thắng 1-0 trên sân của Brighton để chấm dứt mạch 9 trận không thắng. Bàn thắng duy nhất của Ismaila Sarr đã giúp Palace vượt lên chính Brighton để chiếm vị trí thứ 13 với 32 điểm, hơn Brighton đúng 1 điểm.

Với việc cả hai đội bóng này đều đã từng đứng quanh khu vực dự cúp châu Âu trong mùa giải này, giờ cả hai đều đứng ở nửa dưới BXH nhưng vẫn không cách quá xa khu vực top 7. Cách biệt giữa Palace với đội xếp thứ 7 là Brentford chỉ là 7 điểm.

BXH Premier League sau vòng 25

BXH Premier League sau vòng 25

Trực tiếp bóng đá Liverpool - Man City: Szoboszlai bị thẻ đỏ nhưng Cherki mất bàn thắng (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Man City: Szoboszlai bị thẻ đỏ nhưng Cherki mất bàn thắng (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 25 Ngoại hạng Anh) Cherki sút từ giữa sân vào lưới trống nhưng trọng tài lại tước bàn thắng để rút thẻ đỏ với Szoboszlai.

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

09/02/2026 00:50 AM (GMT+7)
