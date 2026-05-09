Tranh cãi Fernandes hay nhất NHA: Nên trao giải cho Declan Rice hoặc không ai cả

Bruno Fernandes đã chính thức trở thành chủ nhân của giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” do Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (FWA) trao tặng. Để chiến thắng giải thưởng cá nhân lâu đời và giàu truyền thống nhất của bóng đá "xứ sở sương mù", tiền vệ người Bồ Đào Nha trải qua mùa giải nổi bật với 19 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, góp công lớn giúp MU đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Fernandes vượt qua Declan Rice để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/26

Bruno Fernandes được ghi nhận xứng đáng?

Dù còn tranh cãi, nhiều ý kiến vẫn cho rằng Fernandes xứng đáng được ghi nhận sau nhiều năm duy trì phong độ cao. Kể từ khi gia nhập MU vào tháng 1/2020, anh luôn nằm trong nhóm tiền vệ tấn công hay nhất giải đấu. Một số nhà báo bóng đá Anh thậm chí cho rằng Fernandes đáng ra có thể thắng giải từ mùa 2020/21, thay vì Ruben Dias (Man City).

Mùa này, ngôi sao người Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện khả năng kiến tạo siêu đẳng. Tuy nhiên, một số phân tích dữ liệu cho thấy các chỉ số sáng tạo của Fernandes không vượt trội quá nhiều so với chính anh ở các mùa giải trước, thậm chí quá nửa số kiến tạo đến từ tình huống cố định.

Điều khác biệt là nhiều ngôi sao mùa này sa sút phong độ, còn Fernandes vẫn giữ được sự ổn định quen thuộc.

Declan Rice có kém hơn Fernandes?

Cũng như Fernandes, Declan Rice mùa giải bùng nổ bậc nhất sự nghiệp. Anh là trung tâm trong lối chơi của Arsenal, giúp đội bóng đứng đầu Ngoại hạng Anh, vào chung kết Champions League và League Cup, đồng thời góp mặt ở tứ kết FA Cup.

Trong khi đó, MU của Fernandes lại trải qua mùa giải nhiều biến động. Đội bóng sa thải HLV Ruben Amorim từ tháng 1, không được dự cúp châu Âu và bị loại sớm ở các giải đấu cúp quốc nội.

Fernandes trải qua mùa giải bùng nổ

Một thống kê đáng chú ý cho thấy Rice đã thắng nhiều trận hơn số trận Fernandes ra sân mùa này. Tiền vệ 27 tuổi giành 35 chiến thắng trên mọi đấu trường cùng Arsenal, nhiều hơn tổng số trận mà Fernandes đã ra sân (34 trận). Rice cũng thi đấu tới 4.156 phút trên mọi đấu trường, nhiều hơn đáng kể so với con số 2.933 phút của Fernandes.

Không chỉ duy trì phong độ ổn định, Rice còn được đánh giá cao bởi tinh thần hy sinh vì tập thể. Anh từng đá... hậu vệ phải trong trận gặp Brighton nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, HLV Mikel Arteta không tiếc lời ca ngợi học trò: “Bạn nói với Declan rằng cậu ấy cần đá bên cánh phải và cậu ấy sẽ trả lời: ‘OK, tôi sẵn sàng cho thử thách đó, tôi sẽ cố gắng hết sức’. Thái độ đó thật tuyệt vời".

Lá phiếu bị chia nhỏ khiến Rice thất thế

Một trong những nguyên nhân khiến Rice thất bại được cho là do Arsenal có quá nhiều cầu thủ chơi nổi bật mùa này. Các đồng đội của anh như David Raya, Gabriel Magalhaes và Bukayo Saka đều nhận được phiếu bầu từ hơn 900 thành viên FWA. Trong khi đó, Fernandes là cầu thủ MU duy nhất nhận phiếu.

Điều này khiến số phiếu dành cho nhóm cầu thủ Arsenal bị phân tán, và Rice cuối cùng kém Fernandes 28 phiếu. Ngoài ra, thời hạn bỏ phiếu kết thúc vào giữa tuần, trước khi Rice có màn trình diễn xuất sắc trong trận bán kết Champions League gặp Atletico Madrid. Điều này được cho là cũng ảnh hưởng tới kết quả chung cuộc.

Những thống kê cho thấy Declan Rice không hề kém cạnh Fernandes

Ngoại hạng Anh thiếu những màn trình diễn cá nhân đỉnh cao

Công bằng mà nói, Ngoại hạng Anh 2025/26 thiếu hụt các màn trình diễn cá nhân thực sự xuất sắc. Rayan Cherki (Man City) chơi nổi bật nhưng nghỉ thi đấu nhiều trận vì chấn thương. Erling Haaland không thể hiện phong độ thuyết phục ở giai đoạn lượt về, chỉ ghi 4 bàn không tính penalty kể từ sau Giáng sinh.

Trong khi đó, Mohamed Salah (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea) hay Rodri (Man City) đều không còn duy trì phong độ đỉnh cao như các mùa trước.

Nhà báo Michael Cox (The Atheltic) thậm chí không bầu cho bất kỳ cầu thủ nào ở Ngoại hạng Anh mùa này vì cho rằng chất lượng chuyên môn chung đã suy giảm: “Không cầu thủ nào tại Ngoại hạng Anh mùa này đạt tới tiêu chuẩn cần thiết. Các trận đấu thiếu chất lượng kỹ thuật và cảm hứng cá nhân như những năm trước".

Theo Michael Cox, bóng đá hiện đại đang quá tập trung vào cường độ thi đấu và các tình huống cố định, khiến yếu tố sáng tạo bị ảnh hưởng đáng kể.

Dù vậy, ông vẫn khẳng định Fernandes không phải không xứng đáng thắng giải: “Fernandes xứng đáng với giải thưởng của mình, nhưng việc anh thắng áp đảo chỉ vì duy trì phong độ quen thuộc cũng cho thấy chất lượng cá nhân ở Ngoại hạng Anh mùa này đã giảm sút ra sao”.