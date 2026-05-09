Djokovic thua sốc ở Rome Open, sao 20 tuổi biến "lời tiên tri" thành sự thật

Huyền thoại Novak Djokovic đã trải qua một trong những thất bại gây sốc nhất sự nghiệp tại Rome Open khi để thua tài năng trẻ Croatia Dino Prizmic sau ba set đầy cảm xúc.

Dù chiến đấu tới những điểm cuối cùng, Djokovic vẫn gục ngã với tỷ số 6-2, 2-6, 4-6 trong trận đấu đánh dấu lần đầu tiên anh thua ngay trận mở màn tại Rome sau gần hai thập kỷ thống trị giải đấu.

Djokovic thua ngay trận ra quân Rome Open 2026

Djokovic: “Tôi hài lòng vì vẫn chiến đấu tới cùng”

Sau trận, Djokovic không muốn viện cớ về tình trạng thể lực dù anh liên tục cho thấy dấu hiệu xuống sức trong set hai và set ba.

“Tôi muốn chúc mừng Dino. Cậu ấy xứng đáng giành chiến thắng hôm nay, Tôi đến đây với hy vọng chơi nhiều hơn một trận, nhưng cuối cùng chỉ có một. Dù vậy, tôi vui vì ít nhất mình đã chiến đấu tới tận cùng”, Djokovic nói.

Tay vợt Serbia cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả Rome vì sự cổ vũ cuồng nhiệt dành cho anh trong ngày thi đấu đầy khó khăn.

“Tình cảm và sự ủng hộ tôi nhận được ở đây là điều tôi không bao giờ xem là hiển nhiên”, Djokovic chia sẻ.

Thể lực báo động, Djokovic thừa nhận “không còn như trước”

Djokovic vừa trở lại sau quãng nghỉ dài kể từ Indian Wells Open hồi tháng 3. Ở tuổi 38, cơ thể của chủ nhân 24 Grand Slam tiếp tục phát đi tín hiệu đáng lo ngại.

Trong trận đấu, Djokovic nhiều lần cúi gập người chống tay lên gối giữa các điểm số, di chuyển chậm chạp và tỏ ra hụt hơi ở các loạt bóng bền cuối sân.

“Tôi thấy rõ mình đang thiếu điều gì đó. Chậm hơn nửa nhịp ở nhiều tình huống. Tôi chưa ở trạng thái mình mong muốn để cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất”, Djokovic thừa nhận.

Cựu số 1 thế giới cũng cay đắng thừa nhận việc liên tục gặp vấn đề thể lực trước các giải lớn đang trở thành “thực tế mới” trong sự nghiệp cuối thời đỉnh cao.

“Những năm gần đây, tôi hiếm khi có sự chuẩn bị hoàn hảo mà không gặp vấn đề thể chất hay sức khỏe. Điều đó thật sự ức chế, nhưng đây là lựa chọn của tôi. Tôi phải thích nghi”, Nole nói thêm.

Dino Prizmic vỡ oà khi hạ thần tượng

Trong khi Djokovic lặng lẽ rời sân, Dino Prizmic đã có khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp. Tay vợt Croatia 20 tuổi gần như không tin nổi mình vừa đánh bại thần tượng thời thơ ấu.

“Tôi thật sự không biết phải nói gì. Tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho Novak. Anh ấy là thần tượng của tôi. Đây là một trận đấu tuyệt vời với tôi”, Prizmic xúc động.

Prizmic khởi đầu tệ khi thua chóng vánh set đầu 2-6, nhưng anh dần thay đổi chiến thuật, chơi tấn công mạnh mẽ hơn và liên tục ép Djokovic vào các pha đôi công thể lực.

“Set đầu anh ấy chơi không thể tin nổi. Nhưng sau đó tôi đã tìm được nhịp độ của mình”, Prizmic nói.

Tay vợt người Croatia (hạng 79, bên phải) đã gây sốc khi đánh bại Djokovic (hạng 4, bên trái), chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại của tay vợt người Serbia ở các trận mở màn tại Rome

Từ vô danh đến cơn địa chấn ở Rome

Một năm trước, Dino Prizmic còn đứng ngoài top 300 ATP. Giờ đây, anh đã leo lên hạng 79 thế giới và trở thành một trong những tay vợt trẻ bùng nổ nhất mùa đất nện 2026.

Chiến thắng trước Djokovic cũng là lần thứ hai Prizmic đánh bại một tay vợt top 10, sau khi anh hạ Ben Shelton tại Madrid Masters tháng trước.

Tài năng Croatia hiện thắng 8 trong 9 trận gần nhất và đang chơi thứ tennis hay nhất sự nghiệp.

Điều đặc biệt là Djokovic đã sớm nhìn ra tiềm năng của Prizmic từ lần gặp nhau tại Australian Open 2024.

“Khi đó tôi đã nghĩ cậu ấy sở hữu rất nhiều tài năng và tiềm năng. Nếu khỏe mạnh và mọi thứ đi đúng hướng, Dino hoàn toàn có thể tiến rất xa”, Djokovic từng chia sẻ.

Lần này, lời tiên đoán ấy đã trở thành hiện thực theo cách đau đớn nhất với chính Djokovic.