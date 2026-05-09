Trận đấu nổi bật

Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
3
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Burnley - BUR Burnley
1
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
1
Logo Everton - EVE Everton
1
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Mainz 05 vs Union Berlin
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Brest
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Le Havre vs Olympique Marseille
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Đến lượt Pep dính "lời nguyền" giải HLV hay nhất tháng, chỉ có Carrick thoát hiểm

Sự kiện: Premier League 2025-26 HLV Mikel Arteta Ruben Amorim

HLV nào trong mùa này đã không bị "ám" sau khi đoạt giải HLV hay nhất tháng của Ngoại hạng Anh?

   

Tin rất… xấu cho Man City: HLV Pep Guardiola đã đoạt giải HLV hay nhất của Premier League trong tháng 4. Pep đưa Man City tới thành tích toàn thắng 3 vòng trong tháng trước để đoạt giải.

Pep Guardiola có nguy cơ bị giải HLV hay nhất tháng làm hại cơ hội vô địch Premier League

Tuy nhiên giải thưởng này trong khoảng 4-5 năm qua đã được xem là một điềm gở. Đội nào có HLV đoạt giải là ngay sau đó mất phong độ, thi đấu sa sút trong phần còn lại của mùa giải, thậm chí có trường hợp HLV bị sa thải.

Trong bối cảnh Arsenal đang đua vô địch với Man City, việc Man City vớ phải giải này gieo sự sợ hãi vô cùng lên các fan. Thực tế ngay trận đầu tiên của tháng 5, Man City đã bị Everton cầm hòa 3-3 khiến họ mất quyền tự quyết về tay Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Vậy trong mùa giải này đã có HLV nào thoát khỏi điềm gở? Chúng ta hãy cùng điểm lại những người đã được trao giải.

Tháng 8/2025 – Arne Slot (Liverpool): Liverpool bắt đầu “đổ đèo” phong độ từ cuối tháng 9 và trượt hẳn khỏi cuộc đua vô địch.

Tháng 9/2025 – Oliver Glasner (Crystal Palace): Không thắng cả 3 trận trong tháng 10, Glasner sau đó mâu thuẫn với ban lãnh đạo và tuyên bố nghỉ việc ở cuối mùa.

Tháng 10/2025 – Ruben Amorim (MU): 3 tháng sau bị sa thải.

Tháng 11/2025 – Enzo Maresca (Chelsea): 2 tháng sau bị sa thải.

Tháng 12/2025 – Unai Emery (Aston Villa): Thắng chỉ 3/11 vòng tiếp theo sau khi hết tháng 12, văng khỏi cuộc đua vô địch.

Tháng 1/2025 – Michael Carrick (MU): Tiếp tục bất bại 5 vòng sau khi đoạt giải, chỉ đứt mạch bất bại vào đầu tháng 3.

Tháng 2/2025 – Pep Guardiola (Man City): Hòa Nottingham Forest và West Ham ngay sau khi Pep đoạt giải.

Tháng 3/2025 – Mikel Arteta (Arsenal): Thua liên tiếp Bournemouth và Man City.

Tháng 4/2025 – Pep Guardiola (Man City): Mất điểm trước Everton.

Như vậy người duy nhất không bị “lời nguyền” ám lại là… Michael Carrick của MU. Đúng vậy, một HLV mà về danh nghĩa chỉ là HLV tạm quyền, đã thoát lời nguyền. Hãy xem nếu Carrick được bổ nhiệm chính thức mùa sau liệu ông có thể thoát được không.

Dự đoán tỉ số trận HOT NHA: Man City cẩn trọng, MU chờ quyết định của Carrick

Man United sẽ thi đấu với thái độ nào sau khi giành vé dự Champions League trong khi Man City cần giành trọn 3 điểm trước Brentford.

Theo Q.D

Nguồn:

