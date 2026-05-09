Chelsea còn đường duy nhất giành vé dự Cúp C1, sẽ lách qua khe cửa hẹp?

Chelsea sa sút không phanh

Mùa giải Ngoại hạng Anh của Chelsea đã lao dốc không phanh trong vòng hai tháng qua. “The Blues” từng đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng sau chiến thắng 4-1 trước Aston Villa vào ngày 5/3, khi đó chỉ kém đội xếp thứ 3 là MU vỏn vẹn 3 điểm.

Cơ hội để Chelsea góp mặt tại Champions League mùa giải tới là rất mong manh

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Ở thời điểm hiện tại, Chelsea đã rơi xuống vị trí thứ 9 sau chuỗi 6 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, họ thậm chí không ghi nổi 1 bàn thắng nào trong chuỗi trận này cho đến khi João Pedro ghi bàn danh dự trong thất bại 1-3 trước Nottingham Forest hôm 4/5.

Một cú trượt dài thực sự, và là minh chứng rõ nét cho sự khủng hoảng phong độ của Chelsea ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Trong bối cảnh cuộc đua top 5 Ngoại hạng Anh ngày càng khốc liệt, việc chen chân vào nhóm dự Champions League thông qua vị trí trên bảng xếp hạng gần như không còn nằm trong tầm tay của “The Blues”. Dù vậy, cánh cửa vẫn chưa hoàn toàn đóng lại.

Hy vọng cuối cùng để Chelsea giành vé dự Cúp C1

Phong độ tệ hại của Chelsea đã dẫn tới việc HLV Liam Rosenior bị sa thải vào tháng trước, với Calum McFarlane được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền đến hết mùa. Chiến lược gia người Anh khởi đầu ấn tượng khi giúp Chelsea đánh bại Leeds United 1-0 ở bán kết FA Cup ngay trận ra mắt, và hiện có cơ hội giành danh hiệu khi đối đầu Man City trong trận chung kết ngày 16/5.

Nếu đăng quang FA Cup, đội bóng thành London sẽ giành vé dự Europa League mùa tới. Tuy nhiên, đó vẫn bị xem là chưa đạt yêu cầu với giới chủ Chelsea, những người đặt mục tiêu thường xuyên góp mặt tại Champions League.

Chelsea hiện kém vị trí thứ 5 của Aston Villa tới 10 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu. Điều đó khiến cơ hội lọt top 5 của “The Blues” gần như không còn. Dù vậy, vẫn tồn tại một kịch bản “cửa hẹp” cho Chelsea.

Aston Villa nắm giữ “chìa khóa” cho hy vọng dự Champions League của Chelsea

Cụ thể, Aston Villa đã lọt vào chung kết Europa League, và người hâm mộ Chelsea sẽ phải hy vọng đoàn quân của Unai Emery tiến thẳng đến chức vô địch.

Lý do là nếu Aston Villa vừa vô địch Europa League vừa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 Ngoại hạng Anh, suất dự Champions League của đội chủ sân Villa Park sẽ được chuyển xuống cho đội xếp thứ 6.

Tất nhiên, Chelsea vẫn phải tự làm phần việc của mình. “The Blues” hiện kém đội xếp thứ 6 là Bournemouth 4 điểm, trong bối cảnh “The Cherries” đang có phong độ rất cao với chuỗi 15 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh.

Cục diện nhóm đua vé dự Cúp C1 ở Ngoại hạng Anh

Dù rất khó xảy ra, kịch bản này ít nhất vẫn mang lại chút động lực rằng cánh cửa dự Champions League của Chelsea chưa hoàn toàn khép lại.

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là Aston Villa phải đứng thứ 5. Nếu Aston Villa vô địch Europa League nhưng kết thúc trong top 4, thì Ngoại hạng Anh vẫn chỉ có 5 suất dự Champions League, do quy định về suất bổ sung dựa trên thành tích cúp châu Âu (EPS).

Chặng đường cuối của Chelsea cũng đầy chông gai, với các chuyến làm khách trên sân của Liverpool và Sunderland, xen giữa là trận sân nhà gặp kình địch cùng thành phố Tottenham, đội đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.