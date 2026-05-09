Bruno Fernandes đoạt giải Cầu thủ hay nhất mùa 2025/26, thắng sát sao Declan Rice

Bruno Fernandes là tân chủ nhân của giải thưởng Cầu thủ hay nhất bóng đá Anh mùa 2025/26, theo bầu chọn của Hiệp hội các nhà báo bóng đá Anh (FWA). Anh trở thành cầu thủ Manchester United đầu tiên đoạt giải này kể từ Wayne Rooney năm 2010.

Đội trưởng của MU đã có một mùa giải cực kỳ ấn tượng, ghi 19 kiến tạo ở Premier League để đưa MU tới vé dự Champions League mùa sau. Anh chỉ còn cách 2 kiến tạo nữa để xác lập kỷ lục kiến tạo 1 mùa giải cho riêng mình, kỷ lục đang là 20 kiến tạo của cả Kevin De Bruyne & Thierry Henry.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ MU duy nhất được đề cử cho giải thưởng. Trong hơn 900 thành viên FWA tham gia bầu, 45% đã chọn Fernandes. Anh thực tế chỉ hơn 28 phiếu so với Declan Rice của Arsenal, trong khi Erling Haaland của Man City về thứ 3. Có 4 cầu thủ Arsenal được đề cử khiến số phiếu bị chia sẻ, bên cạnh Rice còn có David Raya, Gabriel và Bukayo Saka.

Fernandes sẽ được nhận giải này vào ngày 19/5 tới tại London trong một buổi gala do FWA tổ chức. Ở thời điểm đó mùa giải đã gần như kết thúc và Fernandes sẽ hướng sự tập trung vào World Cup 2026 cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Đây vẫn có thể chưa phải là giải thưởng cuối Fernandes được nhận. Bên cạnh giải của FWA, Fernandes sẽ được đề cử cho giải của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA), tức giải thưởng được bầu bởi các cầu thủ ở các hạng đấu chuyên nghiệp của bóng đá Anh. Premier League cũng có riêng giải Cầu thủ hay nhất mùa của họ nhưng giải thường được trao chậm hơn.