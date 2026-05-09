Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
3
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Burnley - BUR Burnley
1
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
1
Logo Everton - EVE Everton
1
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Mainz 05 vs Union Berlin
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Brest
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Le Havre vs Olympique Marseille
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Bruno Fernandes đoạt giải Cầu thủ hay nhất mùa 2025/26, thắng sát sao Declan Rice

Sự kiện: Bruno Fernandes Premier League 2025-26 Declan Rice

Bruno Fernandes đã hơn Declan Rice chỉ gần 30 phiếu trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất bóng đá Anh mùa 2025/26 từ hơn 900 nhà báo.

   

Bruno Fernandes là tân chủ nhân của giải thưởng Cầu thủ hay nhất bóng đá Anh mùa 2025/26, theo bầu chọn của Hiệp hội các nhà báo bóng đá Anh (FWA). Anh trở thành cầu thủ Manchester United đầu tiên đoạt giải này kể từ Wayne Rooney năm 2010.

Bruno Fernandes, cầu thủ hay nhất mùa 2025/26 của bóng đá Anh theo bình chọn của các nhà báo



Đội trưởng của MU đã có một mùa giải cực kỳ ấn tượng, ghi 19 kiến tạo ở Premier League để đưa MU tới vé dự Champions League mùa sau. Anh chỉ còn cách 2 kiến tạo nữa để xác lập kỷ lục kiến tạo 1 mùa giải cho riêng mình, kỷ lục đang là 20 kiến tạo của cả Kevin De Bruyne & Thierry Henry.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ MU duy nhất được đề cử cho giải thưởng. Trong hơn 900 thành viên FWA tham gia bầu, 45% đã chọn Fernandes. Anh thực tế chỉ hơn 28 phiếu so với Declan Rice của Arsenal, trong khi Erling Haaland của Man City về thứ 3. Có 4 cầu thủ Arsenal được đề cử khiến số phiếu bị chia sẻ, bên cạnh Rice còn có David Raya, Gabriel và Bukayo Saka.

Fernandes sẽ được nhận giải này vào ngày 19/5 tới tại London trong một buổi gala do FWA tổ chức. Ở thời điểm đó mùa giải đã gần như kết thúc và Fernandes sẽ hướng sự tập trung vào World Cup 2026 cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Đây vẫn có thể chưa phải là giải thưởng cuối Fernandes được nhận. Bên cạnh giải của FWA, Fernandes sẽ được đề cử cho giải của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA), tức giải thưởng được bầu bởi các cầu thủ ở các hạng đấu chuyên nghiệp của bóng đá Anh. Premier League cũng có riêng giải Cầu thủ hay nhất mùa của họ nhưng giải thường được trao chậm hơn.

