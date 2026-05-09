Trực tiếp bóng đá Liverpool - Chelsea: Không đột biến trong 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

Premier League | 18h30, 9/5 | SVĐ Anfield Liverpool 1 - 1 Chelsea (H1: 1-1) Thông tin trước trận Liverpool vs Chelsea Chelsea Điểm Mamardashvili 6.9 Szoboszlai 6.3 Van Dijk 6.7 Konate 6.7 Kerkez 6.4 Gravenberch 7.9 Jones 7.1 Mac Allister 6.2 Frimpong 6.4 Ngumoha 7.4 Gakpo 6.2 Điểm Jorgensen 6.6 Gusto 6.0 Colwill 6.9 Fofana 6.5 Cucurella 6.6 Caicedo 7.4 Santos 6.4 Hato 6.9 Fernandez 7.3 Palmer 7.0 Pedro 6.9 Thay người Isak 6.6 Chiesa 6.4 Gomez 6.5 Thay người James 7.0 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Chelsea Sút khung thành 8(3) 6(3) Thời gian kiểm soát bóng 49% 51% Phạm lỗi 17 17 Thẻ vàng 2 4 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 2 Phạt góc 5 2 Cứu thua 2 2 Gravenberch 6' 35' Enzo Fernandez Tình huống nổi bật 1’ HIỆP 1 BẮT ĐẦU Chelsea giao bóng. 3’ CHELSEA TẤN CÔNG Chelsea cắt được bóng bên phần sân Liverpool, nhưng Palmer bị dồn ra góc sút hẹp bên góc trái vòng cấm Liverpool và có quả đưa bóng vào bị Mamardashvili bắt gọn. 6’ VÀO!!! LIVERPOOL 1-0 CHELSEA!!! GRAVENBERCH!!! Kerkez xuất hiện ở trung lộ và đi bóng tới tận gần vòng cấm Chelsea trước khi bị phạm lỗi. Szoboszlai sút phạt chạm hàng rào nhưng sau đó bóng được chuyền xuống cánh trái, và Ngumoha nhả ra sau cho Gravenberch, người cắt vào giữa và đặt lòng chân phải rất xoáy đánh bại Jorgensen!!! 8’ CƠ HỘI CHO CHELSEA! Cucurella tạt vào từ cánh trái, quả tạt tưởng hơi sâu nhưng ở góc phải vòng cấm Gusto đã đón được bóng và căng ngang, khiến 2 cầu thủ Liverpool phải lao tới ngăn Joao Pedro đệm cận thành. 11’ VAN DIJK ĐÁ VỌT XÀ!! Frimpong kiếm được phạt góc bên cánh phải và Liverpool thực hiện ngắn ra sau cho Szoboszlai tạt sớm vào. Van Dijk đã đón bóng không bị ai kèm ở cột xa nhưng anh đá vọt xà ngang!! Quay chậm cho thấy có vẻ Van Dijk đã việt vị trong lúc bị Enzo kèm, nhưng trọng tài không căng cờ. 20’ CƠ HỘI CHO PEDRO! Palmer xuất hiện ở trung lộ và đã né qua 2 cầu thủ Liverpool trước khi chọc khe, nhưng Joao Pedro lại lỡ nhip và bóng vào tay Mamardashvili. 23’ VIỆT VỊ Ngumoha từ cánh trái đột phá vào, anh đã múa may trong vòng vây của 3 cầu thủ Chelsea và vẫn đưa được bóng về phía Mac Allister ở giữa, nhưng Mac Allister lại chuyền cho Gakpo trong lúc Gakpo đã việt vị. 28’ MAMARDASHVILI CẢN PHÁ CUCURELLA!! Cucurella thoát xuống góc trái vòng cấm Liverpool sau cú bấm bóng của Caicedo. Không có đồng đội nào băng vào nên Cucurella sút luôn, dù vậy Mamardashvili đổ người đẩy ra!! 31’ CƠ HỘI CHO CUCURELLA!! Các pha xâm nhập của Cucurella đang gây nguy hiểm, anh một lần nữa lặp lại bài đánh ở phút 28 (vẫn là Caicedo bấm bóng) nhưng sau cú đỡ ngực, bóng đi quá dài khiến Mamardashvili kịp băng ra bắt bóng! 35’ VÀO!!! LIVERPOOL 1-1 CHELSEA!!! ENZO FERNANDEZ!! Đá phạt cho Chelsea bên cánh trái và Enzo thực hiện, nhưng đó là một cú đá thẳng thay vì treo bóng vào, và Colwill giơ chân ra nhưng không chạm bóng, khiến Mamardashvili đứng nhìn bóng đi thẳng vào khung thành!! 39’ MAMARDASHVILI CẢN PHÁ ENZO!! Khe giữa Konate và Jones đã bị Chelsea khai thác với đường chuyền của Caicedo xuống cho Enzo, nhưng ở pha thoát xuống anh sút quá gần người của Mamardashvili!! HIỆP 1 KẾT THUC Liverpool và Chelsea tạm hòa nhau 1-1. 46’ HIỆP 2 BẮT ĐẦU Liverpool giao bóng. 48’ LIVERPOOL ĐÁ PHẠT Hato phạm lỗi với Frimpong và Liverpool đá phạt bên cánh phải. Mac Allister chạm đầu nhưng đưa bóng đi hơi cao. 49’ KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN Caicedo một lần nữa đóng vai ngòi nổ với đường chọc khe vào khe giữa Konate và Frimpong, Cucurella thoát xuống rồi căng ngang nhưng cú chạm bóng vô tình của Van Dijk đập người Mamardashvili bật ra. Palmer băng vào sút bồi tung lưới, nhưng sau đó VAR vào cuộc và Cucurella đã việt vị. 52’ LIVERPOOL PHẢN CÔNG Một đường chuyền non của Chelsea trong thế hãm thành đã bị Liverpool chuyển thành pha phản công. Dù vậy Ngumoha nhả bóng cho Gakpo băng xuống thì Gakpo lại lóng ngóng để bóng đi hết biên. 54’ CHELSEA PHẢN CÔNG Jones chuyền hỏng vào chân Caicedo ở giữa sân và Chelsea phản công. Enzo chuyền trivela xuống cánh trái và Cucurella đã cắt vào nách trái đón cú thả bóng của Joao Pedro, nhưng Mac Allister lao tới phá bóng ra đúng lúc. Mac Allister đang khá sôi máu vì một số pha phòng ngự hời hợt của đội nhà. 58’ KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN Gravenberch nhanh hơn trong một pha tranh bóng ở giữa sân và Jones vượt qua Santos trước khi đưa bóng xuống cho Frimpong để Liverpool phản công. Frimpong nhả lại và Szoboszlai treo vào, Gakpo ở cột xa đánh đầu chuyền ngang cho Jones lắc đầu nối tung lưới Chelsea, nhưng Gakpo đã việt vị. 59’ KHÔNG PENALTY Gravenberch xông thẳng vào trung lộ qua Santos trước khi chuyền sang phải cho Frimpong. Cú trả bóng chéo ra giữa của Frimpong đã chạm tay Fofana, nhưng là tay trong thế Fofana đã trượt người và cần giữ thăng bằng. Trọng tài quyết định không thổi penalty. 63’ CHELSEA THAY NGƯỜI Reece James thay Andrey Santos. 65’ MAMARDASHVILI MẠO HIỂM Thủ môn Mamardashvili băng ra cắt một đường chuyền hỏng của Chelsea ở bên ngoài vòng cấm, nhưng Palmer đã bắt bài ý đồ đi bóng của anh. May cho Liverpool là Mamardashvili dồn Palmer ra biên và phá bóng ra. 66’ LIVERPOOL THAY NGƯỜI Alexander Isak thay thế Ngumoha. 67’ THẺ VÀNG Frimpong 1-chọi-1 với Hato bên cánh phải và dù bị tì sau lưng, Frimpong vẫn đổi hướng và suýt thoát đi được nhưng bị Hato kéo ngã. 71’ SZOBOSZLAI SÚT ĐẬP CỘT DỌC!! Szoboszlai có khoảng trống bên hành lang trái và quyết định sút luôn, cú đá chân phải rất căng nhắm ngay vào góc gần và bóng đã bay qua tầm đổ người của Jorgensen nhưng lại đập cột bật ra!! 73’ THẺ VÀNG Jones lắc người rê bóng gần như đã vượt qua Enzo nhưng bị tiền vệ của Chelsea đốn ngã. 76’ JOAO PEDRO SÚT CHỆCH CỘT! Hato cướp bóng ở giữa sân và Chelsea tấn công. Joao Pedro đã đột phá vào nách trái, anh đã lách qua được Mac Allister nhưng cú cứa lòng đi chệch cột xa! 77’ LIVERPOOL THAY NGƯỜI Joe Gomez & Chiesa thay Konate & Gakpo. 79’ VAN DIJK ĐÁNH ĐẦU CHẠM XÀ!! Đá phạt góc bên cánh phải cho Liverpool. Van Dijk ở góc chính diện gần khu 5m50 đã đón được quả treo của Szoboszlai nhưng cú đánh đầu đưa bóng đập xà!! 82’ CHELSEA PHẢN CÔNG Chelsea để mất bóng bên phần sân nhà nhưng họ được trọng tài bỏ qua trong một pha va chạm với Chiesa. Palmer chọc khe đưa Gusto lao xuống nhưng Kerkez dù có vẻ chậm hơn đã tung cú chuồi đưa bóng dội đúng chân Gusto đi hết biên. 83’ THẺ VÀNG Cucurella kéo ngã Frimpong không bóng sát đường biên. 89’ JOAO PEDRO ĐỘT PHÁ Joao Pedro đã có pha quặt bóng rất tốt ở cánh trái rồi cắt vào vòng cấm Liverpool. Anh vào tận sát đáy biên và vẫn đứng dậy sau khi ngã từ pha va chạm với Frimpong, nhưng cú trả ra bị cắt. Caicedo sau đó bị thẻ vàng vì để bóng chạm tay khi Liverpool phản công, còn tổ VAR xác nhận Frimpong không phạm lỗi. 90+4’ LIVERPOOL TẤN CÔNG Isak đón bóng ở hành lang phải và đã dốc xuống đáy biên trước khi trả ra, nhưng các cầu thủ Chelsea kịp phá bóng. Mac Allister sau đó bị thẻ vì xoạc Hato. TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Liverpool và Chelsea hòa nhau 1-1. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Mamardashvili, Szoboszlai, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Jones, Mac Allister, Frimpong, Ngumoha, Gakpo Jorgensen, Gusto, Colwill, Fofana, Cucurella, Caicedo, Santos, Hato, Fernandez, Palmer, Pedro

Vé Champions League chỉ cách Liverpool 3 điểm?

Liverpool hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 58 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 6 Bournemouth 6 điểm. Đội chủ sân Anfield sẽ chính thức giành vé dự Cúp C1 mùa tới sớm 2 vòng đấu nếu thắng Chelsea, còn Bournemouth không thắng Fulham.

"The Kop" có thể tự tin nhờ thành tích sân nhà ấn tượng. Họ giành 10 trong số 12 điểm tối đa xét ở 4 trận gần nhất chơi tại Anfield.

Chelsea lo "thảm họa thứ 7"

Nhìn sang Chelsea, giữ sạch lưới cũng là điều xa xỉ với họ. Đội bóng thành London hành quân tới Anfield với tư cách CLB có phong độ tệ nhất giải đấu. Trong 6 vòng gần nhất, chỉ duy nhất 1 đội không giành nổi điểm nào trong tổng số 18 điểm tối đa và đó là Chelsea. Tất nhiên với phong độ kém cỏi đó, "The Blues" xứng đáng không có vé dự Cúp C1 mùa tới.

Phong độ thảm hại hiện tại của Chelsea rõ ràng không tương xứng với hình ảnh của đội bóng từng nhiều lần chơi ở sân khấu danh giá nhất châu Âu. "The Blues" giờ đứng trước nguy cơ thua 7 trận liên tiếp tại giải VĐQG lần đầu tiên kể từ năm 1952.

Nỗi lo nhân sự

Lực lượng Liverpool vốn đã thiếu vắng Hugo Ekitike dài hạn, nay tiếp tục chịu tổn thất khi Alexander Isak dính chấn thương háng trước chuyến làm khách tại Old Trafford. Dẫu vậy, vấn đề của tiền đạo người Thụy Điển được cho là không quá nghiêm trọng và anh vẫn có cơ hội kịp trở lại cuối tuần này.

Ở thời điểm hiện tại, Isak vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân cùng Florian Wirtz và Ibrahima Konate. Trong khi đó, Alisson Becker và Giorgi Mamardashvili cũng chưa chắc kịp bình phục. Mohamed Salah, Wataru Endo, Giovanni Leoni và Conor Bradley chắc chắn vắng mặt. Nếu Wirtz và Konate không thể thi đấu, Slot có thể phải sử dụng Joe Gomez và Rio Ngumoha.

Về phía Chelsea, họ gần đây phải đối diện với ca chấn thương mới mang tên Jesse Derry và Robert Sanchez. Trong khi đó, Pedro Neto, Alejandro Garnacho và Jamie Gittens được kỳ vọng kịp ra sân.