Dự đoán tỷ số Liverpool - Chelsea: Chốt vé sớm dự Cúp C1 (Ngoại hạng Anh)

Liverpool nắm trong tay nhiều lợi thế

Sau khi bỏ lỡ cơ hội sớm đảm bảo suất dự Cúp C1 khi thua với tỷ số 2-3 trước MU tại Old Trafford, Liverpool sẽ hướng tới mục tiêu cán đích trong top 5 Ngoại hạng Anh khi tiếp đón Chelsea ở trận đấu sớm vòng 36.

Thất bại này chấm dứt chuỗi 3 trận thắng liên tiếp của Liverpool và kéo theo làn sóng kêu gọi sa thải Slot. Tuy nhiên, nếu đây thực sự là mùa giải cuối cùng của ông tại Anfield, nhà cầm quân người Hà Lan chắc chắn muốn đưa “Lữ đoàn đỏ” đến với Cúp C1.

Liverpool đang nỗ lực chốt được vé dự Cúp C1 sớm

Liverpool hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 58 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 6 Bournemouth 6 điểm. Đội chủ sân Anfield sẽ chính thức giành vé dự Cúp C1 mùa tới sớm 2 vòng đấu nếu thắng Chelsea, còn Bournemouth không thắng Fulham.

"The Kop" có thể tự tin nhờ thành tích sân nhà ấn tượng. Họ giành 10 trong số 12 điểm tối đa xét ở 4 trận gần nhất chơi tại Anfield.

Nhìn sang Chelsea, giữ sạch lưới cũng là điều xa xỉ với họ. Đội bóng thành London hành quân tới Anfield với tư cách CLB có phong độ tệ nhất giải đấu. Trong 6 vòng gần nhất, chỉ duy nhất 1 đội không giành nổi điểm nào trong tổng số 18 điểm tối đa và đó là Chelsea. Tất nhiên với phong độ kém cỏi đó, "The Blues" xứng đáng không có vé dự Cúp C1 mùa tới.

Chelsea đối diện với nhiều khó khăn

Phong độ thảm hại hiện tại của Chelsea rõ ràng không tương xứng với hình ảnh của đội bóng từng nhiều lần chơi ở sân khấu danh giá nhất châu Âu. "The Blues" giờ đứng trước nguy cơ thua 7 trận liên tiếp tại giải VĐQG lần đầu tiên kể từ năm 1952.

2 đội tổn thất nhân sự nghiêm trọng

Lực lượng Liverpool vốn đã thiếu vắng Hugo Ekitike dài hạn, nay tiếp tục chịu tổn thất khi Alexander Isak dính chấn thương háng trước chuyến làm khách tại Old Trafford. Dẫu vậy, vấn đề của tiền đạo người Thụy Điển được cho là không quá nghiêm trọng và anh vẫn có cơ hội kịp trở lại cuối tuần này.

Ở thời điểm hiện tại, Isak vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân cùng Florian Wirtz và Ibrahima Konate. Trong khi đó, Alisson Becker và Giorgi Mamardashvili cũng chưa chắc kịp bình phục. Mohamed Salah, Wataru Endo, Giovanni Leoni và Conor Bradley chắc chắn vắng mặt. Nếu Wirtz và Konate không thể thi đấu, Slot có thể phải sử dụng Joe Gomez và Rio Ngumoha.

Về phía Chelsea, họ gần đây phải đối diện với ca chấn thương mới mang tên Jesse Derry và Robert Sanchez. Trong khi đó, Pedro Neto, Alejandro Garnacho và Jamie Gittens được kỳ vọng kịp ra sân.

Liverpool cũng đang gặp không ít vấn đề, nhưng mùa giải Ngoại hạng Anh của Chelsea đang trôi về cuối theo cách thảm họa. Đội bóng của McFarlane hoàn toàn có thể tiếp tục tịt ngòi tại Anfield.

Với tình hình nhân sự hiện tại của đội chủ nhà, khó có thể chờ đợi trận cầu mãn nhãn. Tuy nhiên nên nhớ "The Kop" đã ghi từ 2 bàn trở lên ở 4 trong 5 trận gần nhất.