Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
3
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Burnley - BUR Burnley
1
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
1
Logo Everton - EVE Everton
1
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Mainz 05 vs Union Berlin
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Brest
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Le Havre vs Olympique Marseille
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Arsenal có bao nhiêu % cơ hội giành cú đúp Ngoại hạng Anh và Cúp C1?

Sự kiện: Arsenal Cup C1 - Champions League 2025/26 Premier League 2025-26

Arsenal hiện chỉ còn cách một trong những mùa giải vĩ đại nhất lịch sử Arsenal đúng 4 trận đấu.

   

Arsenal trước ngưỡng cửa lịch sử

Arsenal đang ở rất gần một kỳ tích thực sự đặc biệt. “Pháo thủ” hiện hơn Man City 5 điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh và nắm hoàn toàn quyền tự quyết trong tay. Nếu thắng cả 3 trận còn lại, thầy trò Mikel Arteta sẽ lần đầu tiên đăng quang tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù sau 22 năm chờ đợi.

Arsenal chỉ còn cách cú đúp lịch sử 4&nbsp;trận đấu nữa

Không chỉ vậy, Arsenal cũng đã góp mặt trong trận chung kết Champions League đầu tiên sau 20 năm, nơi họ sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch PSG. Đội bóng thành London chưa từng vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB, nên riêng đấu trường này cũng đã mang ý nghĩa lịch sử rất lớn.

Với 4 trận đấu mang tính quyết định phía trước, Arsenal đang đứng trước cơ hội giành cú đúp danh hiệu Ngoại hạng Anh và Champions League lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

Nếu làm được điều đó, “Pháo thủ” sẽ gia nhập nhóm những đội bóng Anh hiếm hoi từng vô địch quốc nội và European Cup/Champions League trong cùng một mùa giải, bên cạnh Liverpool (1976/77, 1983/84), MU (1998-99, 2007-08) và Man City (2022/23). Trong đó, MU mùa 1998/99 và Man City mùa 2022/23 còn hoàn tất “cú ăn ba” vĩ đại nhờ chức vô địch FA Cup.

Cơ hội để Arsenal hoàn tất cú đúp

Arsenal hiện đang là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương Ngoại hạng Anh. Siêu máy tính Opta đánh giá khả năng thầy trò Mikel Arteta đăng quang lên tới 85,2%.

Không chỉ vậy, Arsenal cũng được xem là nhỉnh hơn đôi chút trong trận chung kết Champions League, khi siêu máy tính Opta dự đoán “Pháo thủ” có 54,6% cơ hội đánh bại PSG để lên ngôi châu Âu.

Khi kết hợp hai xác suất này, có thể ước tính khả năng Arsenal giành đồng thời cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League. Theo tính toán từ siêu máy tính Opta, Arsenal có 46,5% cơ hội hoàn tất cú đúp danh hiệu lịch sử.

Khả năng Arsenal chỉ giành đúng 1 trong 2 danh hiệu thậm chí còn nhỉnh hơn đôi chút, ở mức 46,8%, trong khi nguy cơ kết thúc mùa giải trắng tay chỉ là 6,7%. Nếu nhìn theo hướng tích cực hơn, siêu máy tính Opta cho Arsenal tới 93,3% khả năng giành ít nhất một danh hiệu lớn trước khi mùa giải khép lại.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những phép tính trên giả định hai giải đấu, vô địch Ngoại hạng Anh và vô địch Champions League, hoàn toàn độc lập với nhau. Trên thực tế, giữa chúng chắc chắn tồn tại sự liên hệ nhất định.

Việc đăng quang hoặc đánh mất chức vô địch Ngoại hạng Anh có thể ảnh hưởng đáng kể tới tinh thần, đà tâm lý, thể lực cũng như lựa chọn nhân sự của Arsenal trước trận chung kết Champions League. Ngược lại, bất kỳ chấn thương nào xuất hiện trong giai đoạn nước rút Ngoại hạng Anh cũng có thể tác động lớn tới cơ hội của họ tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Dẫu vậy, chỉ riêng việc các con số thống kê đưa Arsenal vào vị thế này cũng đủ cho thấy họ đang tiến rất gần tới một trong những mùa giải vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Arsenal đấu PSG chung kết C1: Hai trường phái đối lập, Arteta thắng nổi "cáo già" Enrique?
