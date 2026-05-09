Sao Ngoại hạng Anh lộ tin nhắn gạ gẫm trẻ vị thành niên, bị đình chỉ thi đấu

Sao Ngoại hạng Anh lộ tin nhắn gạ gẫm trẻ vị thành niên

Theo nguồn tin từ The Athletic, Alex Jimenez - hậu vệ thuộc biên chế Bournemouth - đang vướng vào cáo buộc nghiêm trọng liên quan tới hành vi gạ gẫm một cô gái 15 tuổi.

Vụ việc bùng phát vào hôm 8/5, thời điểm một loạt ảnh chụp màn hình cuộc hội thoại được cho là giữa Alex Jimenez và cô gái lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Trong đoạn hội thoại, cô gái thẳng thắn thừa nhận: "Em mới 15 tuổi, chưa đủ 18. Anh vẫn muốn gặp em chứ?". Đáp lại, tài khoản được cho là của Jimenez khẳng định: "Tất nhiên điều đó có quan trọng với anh. Nhưng anh thích những cô gái nhỏ tuổi hơn. Anh chưa từng ở cùng một cô gái 15 tuổi".

Alex Jimenez gặp họa khi tán tỉnh một cô gái chưa qua tuổi vị thành niên

Bên cạnh đó, cầu thủ 21 tuổi còn bị cáo buộc gửi ảnh tự sướng (selfie) và đưa ra những lời đề nghị nhạy cảm, ám chỉ việc thực hiện "những hành động của người lớn" nếu cả hai gặp mặt trực tiếp.

Phản ứng từ Bournemouth và các bên liên quan

Hiện phía Jimenez từ chối bình luận khi được The Athletic liên hệ. Trong thông báo được công bố hôm thứ Sáu, Bournemouth cho biết sẽ loại Jimenez khỏi đội hình tham dự trận gặp Fulham ở vòng 36 Ngoại hạng Anh cho đến khi quá trình điều tra có kết luận:

“AFC Bournemouth đã biết về các bài đăng đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến hậu vệ phải Alex Jimenez. CLB hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề và hiện vụ việc đang được điều tra. Do đó, Alex sẽ không được đưa vào đội hình cho trận đấu gặp Fulham và CLB không đưa ra thêm bình luận nào vào thời điểm này".

Khi được BBC Radio Solent hỏi về vụ việc trong buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Sáu, HLV trưởng Bournemouth, Andoni Iraola cho hay: “CLB cần tiến hành điều tra và xem điều gì thực sự đã xảy ra. Sau đó chúng tôi sẽ đưa ra bước tiếp theo. Tôi hy vọng mọi chuyện không đúng như những gì chúng ta đang nghĩ".

Jimenez gia nhập Bournemouth từ AC Milan mùa hè năm 2025 theo dạng cho mượn ban đầu, trước khi được mua đứt vào tháng 2/2026. Cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha ra sân 33 trận trên mọi đấu trường mùa này cho đội bóng.